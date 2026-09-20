Pinturas: cuánto cuesta renovar una vivienda y cuál es la mejor época

Renovar la pintura de una vivienda requiere definir qué productos usar, cuánto trabajo necesita cada superficie y qué presupuesto destinar. En San Juan y Mendoza , los profesionales consultados describen un mercado en el que convive la búsqueda de rendimiento con nuevas preferencias de colores y terminaciones .

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Para 2026, las tendencias incorporan más tonos cálidos y naturales, aunque los grises y neutros mantienen presencia. Los precios varían según los metros cuadrados, el estado de las paredes, la preparación previa, la calidad de las pinturas y el costo de la mano de obra.

Pintar una casa o departamento implica contemplar tanto la mano de obra como los materiales y el estado de las superficies. En Mendoza, el ingeniero Omar Currilén , de Revestimientos y Pinturas MAC SA, explicó que el precio puede variar de acuerdo con el tipo de pared y el nivel de preparación necesario. “El costo final depende 100% del tipo de superficie (durlock, placas cementicias, madera, chapa, revoque fino o grueso) y del nivel de preparación previo”, señaló.

En los trabajos de mayor complejidad, especialmente cuando se realiza un empastado completo, Currilén ubicó el valor entre $18.000 y $25.000 por metro cuadrado , incluyendo materiales de primera calidad y mano de obra. Para un trabajo estándar, con reparaciones puntuales, fijador y dos manos de pintura, estimó entre $9.000, $10.000 y $15.000 por metro cuadrado .

El pintor mendocino Darío Ferré manejó valores diferentes según el tipo de intervención. “El valor del metro cuadrado de pintura está entre $8.000 y $10.000 cuando se trata de una pintura básica o un repintado con muy pocas reparaciones. En cambio, si la superficie requiere un empastado completo o se trabaja sobre una obra nueva, el costo asciende a los $14.000 por metro cuadrado”, explicó. Los trabajos de Ferré pueden consultarse y contactarlo a través de Instagram en @ferre.dario .

El costo de pintar una vivienda varía según la superficie, el estado de las paredes, los materiales y el trabajo requerido.

En San Juan, Julián Bustos indicó que el valor actual que maneja para los trabajos de pintura es más elevado. “Se está cobrando entre $20.000 y $25.000 el metro cuadrado”, señaló. Al trasladar ese valor a una vivienda completa, agregó: “Por los metros de la casa, ponele que calcular con material y mano de obra se está cobrando $1.800.000, casi llega a $2.000.000”. Bustos puede ser contactado al 264 529 8149 y también ofrece sus servicios a través de aplicaciones como hayunamano.com.ar/ y CuyIT.

Qué colores y pinturas son tendencia en 2026

Las tendencias de color para 2026 muestran una mayor presencia de tonos cálidos, neutros y naturales, aunque los profesionales consultados encuentran diferencias entre las preferencias de sus clientes. Pantone eligió al Cloud Dancer como color del año y lo describió como “un blanco sublime que sirve como símbolo de influencia calmante”. La elección se diferencia del Moccha Mousse, la tonalidad seleccionada para 2025.

En Mendoza, Currilén explicó que los cambios de color en arquitectura son más graduales que en otros rubros y que actualmente existe una fuerte demanda de grises en revestimientos y texturas. “No hay que olvidar que la pintura es el ‘traje’ de la casa: según cómo se combine, la edificación lucirá más o menos”, señaló.

Ferré, en tanto, observa una preferencia por “tonos neutros, claros y pasteles”. Para interiores, explicó que el látex mate continúa utilizándose, aunque la opción que más le piden sus clientes es el látex satinado, que resulta entre un 30% y un 40% más caro que el mate pero ofrece una terminación lavable y semibrillo.

Desde San Juan, Bustos describió una elección orientada a colores más cálidos. “Los colores escogidos por los clientes son cálidos. Los colores suaves se están pidiendo mucho para el interior”, explicó. Y detalló: “Dentro de los interiores son color beige, color ceniza, un marrón claro”. Para los exteriores, en cambio, indicó que suelen elegirse colores más fuertes.

Marcelo Plana, dueño de Drimax de San Juan, también identificó que durante 2026 están en alza los colores cálidos neutros, con presencia de “terracota, beige cálido y tonos tierra, como marrones suaves y ocres”. En su comparación con 2025, señaló que el año anterior todavía había demanda de grises fríos y blancos puros.

Qué pinturas se eligen para interiores y exteriores

La terminación buscada y el lugar donde se aplicará la pintura también condicionan la compra. Currilén explicó que en barrios privados, por ejemplo, existe una marcada preferencia por pinturas satinadas o semibrillo para los interiores. “El 99% elige pinturas satinadas o semibrillo para interiores, ya que ofrecen una terminación lavable de alta durabilidad”, destacó.

Para los exteriores, el profesional mendocino destacó: “la tendencia absoluta son los revestimientos acrílicos”, afirmó. Según explicó, las principales fábricas de pintura del país actualmente producen revestimientos texturados que no existían décadas atrás.

Ferré también señaló al látex satinado como uno de los productos más solicitados para interiores y explicó que sus clientes suelen priorizar pinturas de primera línea. “La mayoría de los clientes con los que trabajo opta por comprar marcas de primera línea como Alba”, afirmó. Para exteriores, mencionó productos de alta protección para frentes y muros.

En San Juan, Bustos mencionó que entre las marcas que suelen pedir sus clientes aparecen Alba, Casa Blanca y Tersuave. “Hay clientes que te piden de marca y duración, que es la satinada, y algunos piden la intermedia, que es ni muy barata ni muy cara”, explicó.

Plana, desde Drimax, indicó que entre los productos más vendidos para interiores se encuentra Acrilplast Int./Ext., una pintura acrílica con posibilidad de elegir colores mediante sistema tintométrico. Para exteriores, mencionó Recuplast Frentes, una pintura elastomérica que forma una película impermeable y brinda protección frente a microfisuras.

Qué hay que hacer antes de pintar una pared

La preparación de la superficie es uno de los puntos que más puede modificar el presupuesto de una obra. No todas las paredes requieren el mismo tratamiento y, de acuerdo con Currilén, el estado y el material de base son determinantes para calcular el costo final. En una vivienda donde es necesario empastar todos los muros, por ejemplo, el trabajo requiere más materiales y horas de mano de obra que un repintado con reparaciones puntuales.

Ferré explicó que antes de aplicar la pintura es necesario reparar la superficie. “Previo a cualquier aplicación de pintura en muros, es indispensable realizar la preparación básica de la superficie. Arreglar parches o grietas, realizar el empastado cuando sea necesario, aplicar una mano de fijador y finalmente dar las pasadas de pintura correspondientes”, detalló.

Antes de aplicar pintura, los especialistas recomiendan reparar paredes, lijar y colocar fijador para mejorar el acabado. Freepik

Bustos también describió el procedimiento que realiza antes de pintar. “Empasto, lijo, le coloco fijador”, explicó. Y agregó: “Siempre se le coloca fijador al aguarrás para que no salte la pintura cuando se le coloque, y no salten los parches o el empaste completo del enduido”.

Plana, por su parte, identificó la falta de preparación como uno de los errores más habituales de quienes deciden pintar por su cuenta. Entre las prácticas que señaló están limpiar sin lijar correctamente, no utilizar fijador o sellador, aplicar de manera incorrecta la pintura y no respetar los tiempos de secado entre una mano y otra.

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La época del año también aparece entre los factores que deben considerarse antes de comenzar un trabajo. En Mendoza, Currilén señaló que primavera y verano son las estaciones ideales y que la primavera marca formalmente el comienzo de la temporada del sector. Sin embargo, aclaró que su empresa trabaja durante todo el año y que los principales límites están dados por las lluvias y las temperaturas.

“Lo ideal, especialmente al aplicar revestimientos y pinturas potables, es trabajar en un rango térmico que vaya de los 3°C de mínima a los 30°C de máxima”, explicó Currilén.

Ferré coincidió en que esta época concentra mayor actividad, aunque señaló que actualmente hay trabajo durante todo el año. En San Juan, Bustos también mencionó otoño, primavera y verano como períodos de actividad.

Plana planteó una consideración diferente para San Juan y ubicó a otoño e invierno como momentos favorables para pintar. Entre los motivos mencionó las temperaturas moderadas, la menor humedad, una menor presencia de viento fuerte y la menor radiación UV. Según su descripción, estas condiciones permiten que la pintura cubra correctamente y ayudan a reducir problemas vinculados con el secado y la exposición.

Cómo cambió la forma de comprar pintura

El presupuesto disponible aparece como otro de los factores que intervienen en la decisión de compra. Currilén señaló que el comportamiento del consumidor mendocino se modificó y que actualmente existe una fuerte atención sobre el precio. “Hoy el cliente busca principalmente precio y presupuesto”, afirmó. También explicó que la restricción presupuestaria lleva a buscar que cada litro tenga el mayor rendimiento posible.

Ferré describió una situación diferente entre los clientes con los que trabaja. “La mayoría de los clientes con los que trabajo opta por comprar marcas de primera línea como Alba”, sostuvo. Según explicó, en estos casos se prioriza la inversión en pinturas de calidad y productos que puedan ofrecer mayor rendimiento y durabilidad.

En San Juan, Plana señaló que observa un cambio respecto de años anteriores y que actualmente los clientes buscan “rendimiento y calidad por sobre el precio”. También destacó que solicitan más asesoramiento a la hora de elegir colores y que valoran las marcas asociadas con una mayor duración.

Bustos, en cambio, describió distintos perfiles de compradores. Algunos clientes priorizan la duración y solicitan productos satinados, mientras que otros buscan opciones intermedias para adecuar el trabajo al presupuesto disponible.

Cuáles son los errores más comunes al pintar una casa por cuenta propia

Pintar una vivienda sin experiencia puede generar problemas cuando no se respetan los pasos previos o se eligen los materiales únicamente por su precio. Para Currilén, uno de los errores más frecuentes es comprar pintura de mala calidad para intentar ahorrar en el insumo. “La calidad del material repercute directamente en el acabado y la durabilidad del trabajo”, afirmó.

Ferré también puso el foco en la preparación previa, mientras que Bustos insistió en la importancia de empastar, lijar y aplicar fijador antes de comenzar con la pintura. Plana enumeró entre los errores más habituales no preparar la pared, no utilizar fijador o sellador, aplicar mal la pintura, trabajar con una ventilación inadecuada y no dejar secar correctamente entre manos.