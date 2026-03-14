    • 14 de marzo de 2026 - 11:28

    Mujeres que deciden: referentes del sector minero participaron de un encuentro en San Juan

    En el marco del Mes de la mujer se realizó el evento “Mujeres que deciden” para reconocer y visibilizar el liderazgo femenino dentro de la industria minera.

    Mujeres que deciden: referentes del sector minero participaron de un encuentro en San Juan

    Mujeres que deciden: referentes del sector minero participaron de un encuentro en San Juan

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco del Mes de la Mujer, la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen, junto a Banco San Juan, convocaron al encuentro “Mujeres que deciden”, pensado para reconocer y visibilizar el liderazgo femenino dentro de la industria minera, que tiene también representación a partir de Women in Mining.

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    La jornada se realizó en la Bodega Xumek, donde las participantes fueron recibidas con una visita guiada por el enólogo Daniel Ekkert, recorriendo el predio de la bodega y el espacio artístico Arte Bestial, para luego culminar la experiencia en la cava del establecimiento.

    En qué consistió el evento para las mujeres del sector minero

    Durante el almuerzo, Silvina Bellantig, Líder Unidad Minera de Grupo Petersen, dio la bienvenida a las invitadas y destacó el espíritu del encuentro: “Generar un espacio de diálogo, conexión e inspiración entre mujeres que lideran y transforman la industria”.

    La jornada también incluyó una actividad coordinada por Cada Una, una red de mujeres profesionales enfocada en liderazgo con propósito, innovación y desarrollo colectivo.

    El encuentro cerró con una actividad creativa de cerámica impulsada por las Fundaciones Grupo Petersen, generando un espacio de intercambio distendido que fortaleció los vínculos entre las participantes.

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    En el marco del Mes de la Mujer, la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen, junto a Banco San Juan, convocaron al encuentro “Mujeres que deciden”.

    Quiénes son las mujeres referentes de la minería

    Del encuentro participaron, entre otras, Mariana Azcona del Ministerio de Mineria; Sandra Barceló de la Cámara Minera de San Juan; Analia Garcia y Claudia Moyano de Veladero; Gabriela Novoa, Laura Laborde y Yamila Salinas de Vicuña; Graciela Luna, Andrea Zorrilla, Agustina Gueglio y Marcela Medina de Los Azules; Laura Hernandez de Women in Mining; y Jimena Daneri de GPI Consultores.

    La iniciativa forma parte de las acciones que la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen impulsa para acompañar el desarrollo del sector minero y promover espacios de encuentro que reconozcan el aporte de las mujeres en una industria estratégica para el crecimiento del país.

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