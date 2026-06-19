Día del Padre: beneficios y descuentos especiales con PASS Club de Beneficios en San Juan

PASS Club de Beneficios. lanzó una campaña especial para celebrar el Día del Padre, con promociones exclusivas en decenas de comercios sanjuaninos de distintos rubros.

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Con motivo del Día del Padre, PASS Club de Beneficios presenta una propuesta especial para los sanjuaninos con descuentos y beneficios exclusivos en una amplia red de comercios de la provincia.

La iniciativa busca acompañar las compras para esta fecha especial, ofreciendo oportunidades de ahorro en rubros como indumentaria, gastronomía, tecnología, hogar, óptica, deportes y perfumería, entre otros.

Entre los comercios adheridos se encuentran Siciliano, Mistral, Legacy Brooksfield, Café El Clásico, Salmuni, EatWell, Roller Deco, Mora Boutique, Pinobat S.R.L., Chimento Kids, Casa 2000 (calzados, deportes y Pato Pampa), Crocs, Grimoldi, Outdoor/Outscape, Quiksilver, The Spot, Tribu Sneakers, Mestelli, Picardías, La Base Café Bar, Tecnomaquinas, Perfumería Morena, Thiago Accesorios, Óptica Birle, Valentina Boutique, Swing Indumentaria, Farmacia San Martín de Porres, Raverta, Carlos Martín Aperturas y Ortopedia Central, entre otros.

PASS Club de Beneficios continúa consolidándose en San Juan como una plataforma de ahorro cotidiano que permite acceder a descuentos exclusivos en comercios adheridos de la provincia, a través de su aplicación.