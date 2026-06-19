    • 19 de junio de 2026 - 17:59

    Día del Padre: beneficios y descuentos especiales con PASS Club de Beneficios en San Juan

    PASS Club de Beneficios. lanzó una campaña especial para celebrar el Día del Padre, con promociones exclusivas en decenas de comercios sanjuaninos de distintos rubros.

    image

    Con motivo del Día del Padre, PASS Club de Beneficios presenta una propuesta especial para los sanjuaninos con descuentos y beneficios exclusivos en una amplia red de comercios de la provincia.

    Leé además

    Con PASS se puede tener el DIARIO DE CUYO papel en la puerta de casa y disfrutar de importantes descuentos en comercios, beneficios y regalos. 

    Ya está disponible PASS, el nuevo sistema de suscripción de DIARIO DE CUYO: accedé a decenas de beneficios
    PASS llegó a San Juan con una acción en Espacio San Juan. Acercate al shopping!

    La Experiencia PASS se vive a full en Espacio San Juan: hoy, descuentos de hasta el 40% y promos 2x1 en milanesas y hamburguesas

    La iniciativa busca acompañar las compras para esta fecha especial, ofreciendo oportunidades de ahorro en rubros como indumentaria, gastronomía, tecnología, hogar, óptica, deportes y perfumería, entre otros.

    Entre los comercios adheridos se encuentran Siciliano, Mistral, Legacy Brooksfield, Café El Clásico, Salmuni, EatWell, Roller Deco, Mora Boutique, Pinobat S.R.L., Chimento Kids, Casa 2000 (calzados, deportes y Pato Pampa), Crocs, Grimoldi, Outdoor/Outscape, Quiksilver, The Spot, Tribu Sneakers, Mestelli, Picardías, La Base Café Bar, Tecnomaquinas, Perfumería Morena, Thiago Accesorios, Óptica Birle, Valentina Boutique, Swing Indumentaria, Farmacia San Martín de Porres, Raverta, Carlos Martín Aperturas y Ortopedia Central, entre otros.

    PASS Club de Beneficios continúa consolidándose en San Juan como una plataforma de ahorro cotidiano que permite acceder a descuentos exclusivos en comercios adheridos de la provincia, a través de su aplicación.

    Para conocer todos los beneficios disponibles y comercios participantes, se puede ingresar al perfil de Instagram oficial @pass.sanjuan.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Espacio San Juan celebra a papá: revolución de ahorros con PASS, el club de beneficios de Diario deCuyo

    Espacio San Juan: este 12 de junio, revolución de ahorros con PASS, el club de beneficios de Diario de Cuyo, con descuentos y 2x1 en gastronomía

    Bombazo de PASS: 2x1 en las hamburguesas mundialistas de La Burguesía este 12 de junio

    Bombazo: 2x1 en las hamburguesas mundialistas de La Burguesía este 12 de junio usando PASS

    2x1 en milanesa a caballo en El Palacio de la Mlanesa: usá PASS este 12 de junio en Espacio San Juan y comé muy rico

    2x1 en milanesa a caballo en El Palacio de la Milanesa: usá PASS este 12 de junio en Espacio San Juan y comé muy rico

    ¿Descuentos de hasta 40% para el regalo del Día del Padre? Sí, usando PASS este 12 de junio en Espacio San Juan

    ¿Descuentos de hasta 40% para el regalo del Día del Padre? Sí, usando PASS este 12 de junio en Espacio San Juan