ANSES: Confirmaron fechas de cobro y aumento para jubilados en abril

ANSES oficializó el calendario de pagos de abril y un aumento del 2,9%. Jubilados con haberes mínimos cobrarán con bono incluido.

La ANSES confirmó calendario de pagos y aumento para jubilados en abril.

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el calendario de pagos de abril junto con un nuevo aumento en las prestaciones. La medida impacta de lleno en jubilados y pensionados, en el marco de la actualización por inflación que define la ANSES.

El incremento será del 2,9%, en base al índice de inflación de febrero informado por el INDEC. Además, se ratificó la continuidad del bono de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos, lo que mejora el ingreso final de los beneficiarios.

ANSES: cuánto cobrarán en abril Con esta actualización, la jubilación mínima pasará a $380.319, y con el bono alcanzará un total de $450.319. En tanto, quienes cobran el haber máximo percibirán hasta $2.559.188 durante el cuarto mes del año.

El calendario de pagos comenzará el viernes 10 de abril para quienes no superen el haber mínimo, según la terminación del DNI. En tanto, los jubilados con haberes más altos comenzarán a cobrar desde el 24 de abril.

Documentos terminados en 0, a partir del viernes 10 de abril de 2026.

Documentos terminados en 1, a partir del lunes 13 de abril de 2026.

Documentos terminados en 2, a partir del martes 14 de abril de 2026.

Documentos terminados en 3, a partir del miércoles 15 de abril de 2026.

Documentos terminados en 4, a partir del jueves 16 de abril de 2026.

Documentos terminados en 5, a partir del viernes 17 de abril de 2026.

Documentos terminados en 6, a partir del lunes 20 de abril de 2026.

Documentos terminados en 7, a partir del martes 21 de abril de 2026.

Documentos terminados en 8, a partir del miércoles 22 de abril de 2026.

Documentos terminados en 9, a partir del jueves 23 de abril de 2026. Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que si superan el haber mínimo