    • 17 de marzo de 2026 - 19:39

    ANSES: Confirmaron fechas de cobro y aumento para jubilados en abril

    ANSES oficializó el calendario de pagos de abril y un aumento del 2,9%. Jubilados con haberes mínimos cobrarán con bono incluido.

    La ANSES confirmó calendario de pagos y aumento para jubilados en abril.

    La ANSES confirmó calendario de pagos y aumento para jubilados en abril.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    Fernando Bearzi, ex director ejecutivo de la ANSES.

    Más cambios en el Gobierno: renunció el titular ejecutivo de ANSES y ya tiene reemplazante
    ANSES busca reducir su personal en todo el país.

    Retiros voluntarios en Anses: proponen un plan de acuerdos de hasta $80 millones

    El incremento será del 2,9%, en base al índice de inflación de febrero informado por el INDEC. Además, se ratificó la continuidad del bono de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos, lo que mejora el ingreso final de los beneficiarios.

    ANSES: cuánto cobrarán en abril

    Con esta actualización, la jubilación mínima pasará a $380.319, y con el bono alcanzará un total de $450.319. En tanto, quienes cobran el haber máximo percibirán hasta $2.559.188 durante el cuarto mes del año.

    El calendario de pagos comenzará el viernes 10 de abril para quienes no superen el haber mínimo, según la terminación del DNI. En tanto, los jubilados con haberes más altos comenzarán a cobrar desde el 24 de abril.

    • Documentos terminados en 0, a partir del viernes 10 de abril de 2026.
    • Documentos terminados en 1, a partir del lunes 13 de abril de 2026.
    • Documentos terminados en 2, a partir del martes 14 de abril de 2026.
    • Documentos terminados en 3, a partir del miércoles 15 de abril de 2026.
    • Documentos terminados en 4, a partir del jueves 16 de abril de 2026.
    • Documentos terminados en 5, a partir del viernes 17 de abril de 2026.
    • Documentos terminados en 6, a partir del lunes 20 de abril de 2026.
    • Documentos terminados en 7, a partir del martes 21 de abril de 2026.
    • Documentos terminados en 8, a partir del miércoles 22 de abril de 2026.
    • Documentos terminados en 9, a partir del jueves 23 de abril de 2026.

    Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que si superan el haber mínimo

    • Documentos terminados en 0 y 1, a partir del viernes 24 de abril de 2026.
    • Documentos terminados en 2 y 3, a partir del lunes 27 de abril de 2026.
    • Documentos terminados en 4 y 5, a partir del martes 28 de abril de 2026.
    • Documentos terminados en 6 y 7, a partir del miércoles 29 de abril de 2026.
    • Documentos terminados en 8 y 9, a partir del jueves 30 de abril de 2026.

    Fechas de pago de las Pensiones No Contributivas

    • Documentos terminados en 0 y 1, a partir del viernes 10 de abril de 2026.
    • Documentos terminados en 2 y 3, a partir del lunes 13 de abril de 2026.
    • Documentos terminados en 4 y 5, a partir del martes 14 de abril de 2026.
    • Documentos terminados en 6 y 7, a partir del miércoles 15 de abril de 2026.
    • Documentos terminados en 8 y 9, a partir del miércoles 15 de abril de 2026.
    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Pagos de ANSES.

    ANSES: calendario de pagos de la semana del lunes 16 al viernes 20 de marzo 2026

    Las prestaciones de ANSES se actualizarán en abril con un aumento del 2,9% tras el dato de inflación del Indec.

    ANSES: cuánto aumentan jubilaciones y AUH en abril tras la inflación del Indec

    ANSES

    La ANSES comenzó con el pago de Asignaciones de Pago Único: el cronograma

    El organismo recordó que ANSES nunca solicita datos personales, claves ni información bancaria a los beneficiarios.  

    ANSES alertó por estafas: advierten a jubilados y beneficiarios