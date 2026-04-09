ANSES: lanzan descuentos y reintegros para jubilados en supermercados en abril

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acceden en abril de 2026 a una serie de descuentos en supermercados que incluyen rebajas de hasta el 25% y reintegros que pueden alcanzar los $40.000 mensuales, según la entidad bancaria y la cadena elegida.
El esquema forma parte del programa de beneficios del organismo, que abarca más de 7.000 comercios en todo el país y busca aliviar el gasto en productos esenciales como alimentos, limpieza y perfumería.
Descuentos generales y beneficios bancarios
El programa base de ANSES mantiene en abril descuentos desde el 10% en supermercados, principalmente de lunes a jueves y aplicados en línea de caja.
A estos beneficios se suman promociones específicas según el banco donde se cobra el haber:
Banco Nación: 5% de reintegro adicional con BNA+ MODO, con tope de $5.000 semanal y $20.000 mensual.
Banco Galicia: hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés, con tope de $20.000 por mes.
Banco Supervielle: 20% de descuento los martes, con tope de $25.000 con débito o $15.000 con QR; combinados, pueden llegar a $40.000.
Los descuentos en cada supermercado en abril para jubilados
Las principales cadenas del país mantienen promociones específicas que se pueden combinar con los beneficios bancarios.
Coto
Ofrece un 15% de descuento para jubilados y pensionados en compras presenciales, con todos los medios de pago y presentando DNI. No aplica para compras online.
Además, figura dentro del programa ANSES con un 10% de lunes a jueves.
Carrefour
Mantiene un 10% de descuento de lunes a jueves para mayores de 60 años o beneficiarios de ANSES a través de “Mi Carrefour”.
Este beneficio puede sumarse al reintegro adicional del Banco Nación.
Jumbo, Disco y Vea
Las cadenas del grupo Cencosud ofrecen el beneficio “Martes Jubilados” con 25% de descuento y un tope mensual de $25.000 al pagar con tarjeta de débito.
También cuentan con el esquema base del 10% de ANSES y descuentos adicionales según el banco.
Día
Ofrece un 10% de descuento los lunes, generalmente bajo modalidad de reintegro. También puede combinarse con promociones bancarias.
Chango Más
Tiene un 10% de descuento en compras presenciales con un tope de $1.000 por transacción. Además, participa en beneficios adicionales de bancos como Nación y Supervielle.
Cómo acceder a los beneficios
Para aprovechar los descuentos, los jubilados deben:
cobrar sus haberes a través de ANSES;
presentar DNI en el comercio (en algunos casos);
utilizar el medio de pago correspondiente (tarjeta o billetera digital).
El nivel de ahorro final varía según el supermercado, el día de compra y el banco utilizado. En algunos casos, la combinación de promociones permite alcanzar descuentos significativos sobre el total de la compra mensual.