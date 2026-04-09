    • 9 de abril de 2026 - 11:00

    ANSES: lanzan descuentos y reintegros para jubilados en supermercados en abril

    Las promociones alcanzan a las principales cadenas de hipermercados del país y varían según el banco, el día y el medio de pago.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acceden en abril de 2026 a una serie de descuentos en supermercados que incluyen rebajas de hasta el 25% y reintegros que pueden alcanzar los $40.000 mensuales, según la entidad bancaria y la cadena elegida.

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    El esquema forma parte del programa de beneficios del organismo, que abarca más de 7.000 comercios en todo el país y busca aliviar el gasto en productos esenciales como alimentos, limpieza y perfumería.

    Descuentos generales y beneficios bancarios

    El programa base de ANSES mantiene en abril descuentos desde el 10% en supermercados, principalmente de lunes a jueves y aplicados en línea de caja.

    A estos beneficios se suman promociones específicas según el banco donde se cobra el haber:

    • Banco Nación: 5% de reintegro adicional con BNA+ MODO, con tope de $5.000 semanal y $20.000 mensual.
    • Banco Galicia: hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés, con tope de $20.000 por mes.
    • Banco Supervielle: 20% de descuento los martes, con tope de $25.000 con débito o $15.000 con QR; combinados, pueden llegar a $40.000.

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    Conviene estudiar los descuentos antes de ir a comprar al supermercado (Foto: NA / Marcelo Capece).

    Conviene estudiar los descuentos antes de ir a comprar al supermercado (Foto: NA / Marcelo Capece).

    Los descuentos en cada supermercado en abril para jubilados

    Las principales cadenas del país mantienen promociones específicas que se pueden combinar con los beneficios bancarios.

    Coto

    Ofrece un 15% de descuento para jubilados y pensionados en compras presenciales, con todos los medios de pago y presentando DNI. No aplica para compras online.

    Además, figura dentro del programa ANSES con un 10% de lunes a jueves.

    Carrefour

    Mantiene un 10% de descuento de lunes a jueves para mayores de 60 años o beneficiarios de ANSES a través de “Mi Carrefour”.

    Este beneficio puede sumarse al reintegro adicional del Banco Nación.

    Jumbo, Disco y Vea

    Las cadenas del grupo Cencosud ofrecen el beneficio “Martes Jubilados” con 25% de descuento y un tope mensual de $25.000 al pagar con tarjeta de débito.

    También cuentan con el esquema base del 10% de ANSES y descuentos adicionales según el banco.

    Día

    Ofrece un 10% de descuento los lunes, generalmente bajo modalidad de reintegro. También puede combinarse con promociones bancarias.

    Chango Más

    Tiene un 10% de descuento en compras presenciales con un tope de $1.000 por transacción. Además, participa en beneficios adicionales de bancos como Nación y Supervielle.

    Cómo acceder a los beneficios

    Para aprovechar los descuentos, los jubilados deben:

    • cobrar sus haberes a través de ANSES;
    • presentar DNI en el comercio (en algunos casos);
    • utilizar el medio de pago correspondiente (tarjeta o billetera digital).

    El nivel de ahorro final varía según el supermercado, el día de compra y el banco utilizado. En algunos casos, la combinación de promociones permite alcanzar descuentos significativos sobre el total de la compra mensual.

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