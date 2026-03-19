    • 19 de marzo de 2026 - 11:15

    Aumentan las prepagas en abril: cuáles son los nuevos valores y cómo impactan en el bolsillo

    Confirmaron aumentos de hasta 2,9% en las cuotas de abril, en línea con la inflación, y el impacto vuelve a tensionar el bolsillo de millones de afiliados.

    Prepagas.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las principales empresas de medicina prepaga ya empezaron a enviar las notificaciones con los aumentos que regirán desde abril, y la noticia preocupa a millones de afiliados: las cuotas volverán a subir hasta 2,9%, un porcentaje que acompaña la inflación y continúa la tendencia alcista de los últimos meses.

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    Este nuevo ajuste se suma a un escenario donde los usuarios ya destinan una porción cada vez más grande de sus ingresos a sostener su cobertura de salud.

    ¿De cuánto será el aumento de las prepagas en abril 2026?

    Según confirmaron las empresas del sector, ocho de las principales prepagas del país aplicarán aumentos del 2,9%, alineados con la inflación oficial del 2,9% registrada en febrero por el INDEC. Entre ellas se encuentran:

    OSDE

    Swiss Medical

    Galeno

    Avalian

    Sancor Salud

    En algunos casos, la suba también alcanza a copagos y prácticas específicas, según el plan contratado.

    Cómo quedaron los aumentos en los últimos meses

    El incremento de abril forma parte de una escalada constante en los costos de la medicina privada:

    • En marzo, los aumentos habían promediado entre 2,4% y 3,2%, dependiendo de la prepaga y del plan.
    • En febrero, en el AMBA, las subas habían sido del 2,3%, mientras que a nivel nacional se ubicaron en 2,5%.
    • En términos interanuales, las cuotas acumulan un incremento de 28,7% promedio en todo el país.

    Con este panorama, abril confirma una tendencia donde los ajustes mensuales ya son parte habitual del presupuesto de las familias.

    Por qué las prepagas vuelven a aumentar

    Las empresas justifican la suba en una combinación de factores:

    • Aumento sostenido de insumos médicos.
    • Costos crecientes en honorarios profesionales.
    • Subas en alquileres y servicios tercerizados.
    • Presión por la actualización de costos operativos del sistema.

    A eso se suma que, desde julio del año pasado, las prepagas deben presentar reportes mensuales desglosados por plan, edad y región ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

    Prepagas más caras: ¿qué están haciendo los afiliados?

    Una tendencia notable es el comportamiento de los usuarios: seis de cada diez afiliados están buscando alternativas más económicas para reducir sus cuotas sin perder cobertura. El 61,2% comparó planes o analizó distintas empresas en los últimos meses.

    Según el relevamiento citado, esto no implica necesariamente cambiarse a planes más básicos, sino ajustar características o buscar opciones más accesibles dentro del mercado.

    Cómo consultar los nuevos valores de tu plan

    La SSS dispone de una herramienta en línea que permite:

    • Ver los valores actualizados por empresa y plan.
    • Comparar coberturas.
    • Verificar si los aumentos aplicados coinciden con la normativa vigente.

    Esto se volvió clave en un contexto donde muchos afiliados evalúan migrar de compañía o ajustar su contrato.

    Contexto regulatorio: desregulación y control

    El Gobierno mantiene un proceso de desregulación del sistema de obras sociales, lo cual impacta también en la medicina prepaga. A la vez, continúa un fuerte proceso de fiscalización, que incluso derivó en la baja de múltiples entidades que no cumplían los requisitos normativos.

    ¿Cuánto vas a pagar en abril?

    Aunque cada afiliado recibirá su notificación particular, la referencia general es clara:

    Aumento estándar: 2,9%

    Empresas con ajustes diferenciales: algunas pueden aplicar subas específicas según plan y copagos.

    Impacto real en el bolsillo: continúa la tendencia de incrementos mensuales por encima del ajuste salarial promedio.

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