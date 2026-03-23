Bonos y acciones argentinas subieron con fuerza y el riesgo país bajó a 600 puntos

Una decisión política de Donald Trump sobre los ataques en Medio Oriente provocó un cambio abrupto en el humor de los mercados globales, y la Argentina reflejó ese giro: las acciones argentinas en Wall Street y los bonos treparon en la previa del feriado del 24 de marzo, mientras el riesgo país bajó con fuerza.

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En la previa del feriado del 24 de marzo, no hubo en la plaza local actividad del mercado cambiario oficial, y tampoco lo habrá este martes. Tampoco hubo, por ese motivo, compras de reservas por parte del Banco Central.

El cambio de tendencia se dio tras el anuncio del presidente de Estados Unidos de suspender por cinco días los ataques a Irán, en el marco de negociaciones en Medio Oriente. La noticia descomprimió los temores a una crisis energética global y generó una fuerte reacción en los activos internacionales.

El petróleo, que venía siendo uno de los principales focos de tensión, cayó con fuerza y perforó los US$ 100 por barril, con retroceso de 10% para las dos variantes. El Brent en el que se referencia el mercado argentino se ubicó cerca de los 95 dólares y el WTI, el precio de cabecera para la plaza norteamericana, en los 88 dólares.

En ese contexto, los bonos argentinos en dólares mostraron subas superiores al 1%, impulsados por un mayor optimismo en los mercados y una mejora en el humor inversor hacia los emergentes.

Como consecuencia, el riesgo país —que mide la sobretasa que paga la deuda argentina frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos— también se descomprimió y se ubicó en los 600 puntos básicos, lo que representa una pérdida de 5,2% desde los 633 puntos registrados en la última jornada.

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York también operaron con números mayoritariamente positivos, en sintonía con el clima externo. El impulso lo encabezaron Supervielle (casi 10%), seguido por Loma Negra (7,2%) e IRSA (6,8%). Más atrás, escalaron las acciones del BBVA (6,3%), y Galicia (5,8%) e IRSA (6,7%). Las únicas con números levemente negativos fueron YPF y Pampa, explicado por el desplome del crudo.

En la plaza local, el S&P Merval acompañó la tendencia internacional y avanzó 2,3% medido en dólares. La rueda mostró predominio de alzas dentro del panel líder, con ganancias que rozaron hasta el 9% (también Supervielle), aunque con algunas caídas puntuales encabezadas principalmente, también por YPF.

El alivio externo también se refleja en las bolsas internacionales. Wall Street opera en terreno positivo, con subas en los principales índices, mientras que en Europa los mercados registran avances generalizados tras varios días de volatilidad.