Carne e inflación: precios récord disparan subas y golpean el consumo

La carne volvió a ubicarse en el centro de la escena económica al convertirse en uno de los principales motores de la inflación en Argentina. Con subas aceleradas en los últimos meses y un contexto internacional récord, el impacto ya se siente en los bolsillos y en el consumo , que cayó a mínimos históricos.

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Entre noviembre y febrero, los precios de la carne aumentaron un 27,6% , muy por encima del índice general de precios, que avanzó un 11,6% en el mismo período. De hecho, estimaciones privadas indican que sin este impacto, la inflación habría sido significativamente menor.

Detrás del fenómeno hay una combinación de factores. Por un lado, el precio internacional récord impulsa las exportaciones y presiona los valores locales. Por otro, las consecuencias de años de sequía y problemas climáticos redujeron la oferta ganadera.

A esto se suma el efecto del tipo de cambio y la mayor apertura económica, que volvió a la carne un producto más expuesto al mercado global. Como resultado, el precio del ganado subió un 37% en cuatro meses , trasladándose rápidamente a las góndolas.

El impacto ya se refleja en el consumo: cayó a 47,3 kilos por habitante al año , el nivel más bajo en dos décadas. En paralelo, los precios acumulan un alza del 63,6% interanual , con cortes como el asado superando el 67% de aumento.

El escenario genera tensiones dentro del sector. Mientras algunos productores se benefician de los valores internacionales, otros eslabones enfrentan dificultades, con cierres de frigoríficos y pérdida de empleo.

Además, especialistas advierten sobre un factor clave: los incentivos a retener vientres para aumentar la producción futura podrían reducir aún más la oferta en el corto plazo, lo que seguiría empujando los precios.

En este contexto, la carne se consolida como un factor determinante para la inflación y deja planteado un desafío central para la economía: equilibrar exportaciones, producción y acceso interno en medio de precios internacionales históricos.