Cayeron en marzo las ventas minoristas en San Juan y preocupa la rentabilidad del sector

Según un informe del sector, las ventas bajaron 5% interanual en marzo y la rentabilidad cayó un 10%. Solo 2 de cada 10 comercios cumplieron sus objetivos.

El comercio minorista sanjuanino atraviesa un escenario complejo, con caída en las ventas y un fuerte deterioro en la rentabilidad. Así lo indica el informe de marzo elaborado por la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, a partir de un relevamiento en los principales corredores comerciales y shoppings de la provincia.

De acuerdo a los datos, las ventas medidas en unidades registraron una baja del 5% en comparación con el mismo mes de 2025. Sin embargo, el dato más preocupante para el sector es la caída del 10% en la rentabilidad de los negocios.

En la comparación mensual, se observó una leve mejora: el volumen de ventas creció un 1% respecto a febrero, lo que sugiere una incipiente estabilización del consumo.

El ticket promedio alcanzó los $80.000 durante marzo, por encima de los $60.000 del mes anterior. Este incremento responde tanto a la actualización de precios como a un mayor gasto en algunos rubros.

Pese a este repunte, las expectativas siguen siendo moderadas. Solo el 20% de los comerciantes encuestados aseguró haber cumplido con sus metas de ventas.