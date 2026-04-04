Cayeron en marzo las ventas minoristas en San Juan y preocupa la rentabilidad del sector

El comercio minorista sanjuanino atraviesa un escenario complejo, con caída en las ventas y un fuerte deterioro en la rentabilidad. Así lo indica el informe de marzo elaborado por la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, a partir de un relevamiento en los principales corredores comerciales y shoppings de la provincia.
De acuerdo a los datos, las ventas medidas en unidades registraron una baja del 5% en comparación con el mismo mes de 2025. Sin embargo, el dato más preocupante para el sector es la caída del 10% en la rentabilidad de los negocios.
En la comparación mensual, se observó una leve mejora: el volumen de ventas creció un 1% respecto a febrero, lo que sugiere una incipiente estabilización del consumo.
El ticket promedio alcanzó los $80.000 durante marzo, por encima de los $60.000 del mes anterior. Este incremento responde tanto a la actualización de precios como a un mayor gasto en algunos rubros.
Pese a este repunte, las expectativas siguen siendo moderadas. Solo el 20% de los comerciantes encuestados aseguró haber cumplido con sus metas de ventas.
Entre los sectores con mejor desempeño se destacaron perfumería, accesorios de moda y electrónica e informática, que lograron sostener la actividad en un contexto adverso.
En cuanto a los medios de pago, la tarjeta de crédito continúa siendo la principal herramienta de financiamiento para los consumidores, mientras que el uso de efectivo y débito se mantiene en niveles bajos.