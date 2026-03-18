El dólar blue sigue por encima del oficial: la cotización en San Juan

El dólar blue hoy se mostró nuevamente arriba del oficial, con suba semanal de $20 y brechas activas en todos los tipos de cambio.

El dólar hoy mantiene al blue por encima del oficial y marca el pulso del mercado cambiario.

El dólar blue cerró este miércoles 18 de marzo con estabilidad, pero manteniendo una tendencia firme por encima del tipo de cambio oficial, consolidando así la tercera rueda consecutiva en esa posición. El billete se negoció en Buenos Aires a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, acumulando una suba de $20 en la semana.

En términos comparativos, el dólar blue hoy se posicionó $20 por encima del valor de venta del Banco Nación, lo que refleja una leve pero persistente presión en el mercado informal. Además, la brecha con el tipo de cambio mayorista se amplió al 2,9%, en un contexto donde los financieros también muestran variaciones moderadas.

En San Juan, la cotización fue aún más elevada: el dólar paralelo se ofreció a $1.470 para la venta, con una diferencia de $100 respecto al valor de compra.

Dólar hoy: cotizaciones y brechas del mercado En el segmento oficial, el dólar minorista cerró en el Banco Nación a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, mientras que el promedio de entidades que informa el Banco Central lo ubicó en $1.418,18. Por su parte, el tipo de cambio mayorista, referencia clave del mercado, finalizó en $1.394.

En cuanto a los financieros, el dólar CCL cerró a $1.470,90, con una brecha del 5,5% respecto al oficial. A su vez, el dólar MEP se ubicó en $1.422,03, marcando una diferencia más moderada del 2%.