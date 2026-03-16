El dólar oficial cayó y se alejó del techo de la banda cambiaria

El dólar registró una nueva baja en el segmento mayorista este martes y marcó la mayor distancia respecto del techo de la banda cambiaria en más de ocho meses. La divisa estadounidense retrocedió $4 y cerró en $1.396 , en una jornada con fuerte seguimiento del mercado y operaciones que superaron los u$s370 millones .

El dólar oficial sigue arriba de los $1.400 pero se aleja del techo de la banda cambiaria

El movimiento del dólar se produjo después de una semana marcada por la volatilidad internacional y la difusión del dato de inflación de febrero en Argentina. La cotización quedó más de 16,9% por debajo del techo de la banda cambiaria , que se ubicó en $1.632,48 , consolidando así la primera baja semanal de marzo para el tipo de cambio oficial.

En el segmento minorista, el dólar oficial cerró a $1.415 para la venta en el Banco Nación , mientras que el promedio de las entidades financieras relevadas por el Banco Central se ubicó en $1.415,85 . Por su parte, el dólar tarjeta o turista , que incluye el recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, alcanzó los $1.839,5 .

En paralelo, los tipos de cambio financieros mostraron movimientos dispares. El dólar MEP cayó 0,3% hasta los $1.419,92 , mientras que el contado con liquidación (CCL) subió levemente hasta $1.470,36 .

El mercado informal también mostró variaciones. El dólar blue subió hasta $1.425 en la city porteña , quedando por encima del MEP y cerca de $30 por encima del oficial . En tanto, en San Juan la cotización de venta rondaba los $1.460 , según relevamientos del sector.

Expectativas del mercado y dólar futuro

Los contratos de dólar futuro operaron con bajas generalizadas de hasta 0,6%, reflejando expectativas de estabilidad en el corto plazo. De acuerdo con las operaciones del mercado, el tipo de cambio mayorista podría ubicarse cerca de $1.410 hacia fines de marzo.

Durante la jornada, el volumen total negociado en futuros alcanzó u$s897 millones, una cifra que refleja la cautela de los inversores frente a la evolución del mercado cambiario y la dinámica inflacionaria.

Según el economista Gustavo Ber, el mercado podría ver mayor oferta de divisas en las próximas semanas. “El dólar mayorista sigue aflojando y llega a testear los $1.390 en un clima de exceso de divisas que podría acelerarse con las liquidaciones del campo”, explicó el analista.

Banco Central: compras y reservas

Mientras tanto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa con su estrategia de intervención en el mercado oficial. En la última rueda compró u$s86 millones, uno de los mayores montos del mes, y acumula u$s3.206 millones en compras en lo que va de 2026.

Desde comienzos de enero, la autoridad monetaria mantiene una política sostenida de adquisiciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Aunque inicialmente se había planteado un límite de absorción del 5% del volumen operado, las compras superaron ese nivel sin provocar presiones significativas sobre el tipo de cambio.

Sin embargo, el contexto internacional también impacta en las reservas. Las reservas brutas cayeron u$s272 millones en la última jornada, ubicándose en u$s45.771 millones, principalmente por la baja en el precio del oro, uno de los activos que integra el balance del organismo.

Pese a las compras acumuladas durante el año, las reservas netas continúan en terreno negativo, con una estimación cercana a -u$s1.239 millones, un dato que el mercado sigue de cerca por su impacto en la estabilidad cambiaria.