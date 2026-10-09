El riesgo país cayó a 579 puntos y los bonos argentinos subieron

El indicador de JP Morgan se mantuvo por debajo de los 600 puntos básicos, mientras el dólar oficial bajó a $1.535 y las acciones argentinas cerraron con resultados dispares.

El riesgo país argentino cayó este viernes a 579 puntos básicos y consolidó su permanencia por debajo de las 600 unidades. La mejora estuvo acompañada por un repunte de los bonos soberanos en dólares, en una jornada marcada por el optimismo de los inversores y la estabilidad del mercado cambiario.

En el segmento de las divisas, el dólar oficial minorista cerró a $1.535 para la venta en el Banco Nación, con una baja de cinco pesos respecto de las jornadas previas. La cotización acompañó la calma cambiaria registrada durante el último día hábil de la semana.

Por su parte, los dólares financieros operaron con movimientos moderados. El dólar MEP cotizó a $1.538,58, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó en torno a los $1.612,68. Esta última cotización mantuvo una diferencia más amplia respecto del techo de la banda cambiaria.

Las acciones argentinas cerraron con resultados mixtos A diferencia de los bonos soberanos, las acciones argentinas mostraron un desempeño más cauteloso. El índice S&P Merval retrocedió un 0,4% y terminó la jornada en torno a las 2.820.435 unidades.

En Wall Street, los certificados de acciones argentinas que cotizan como ADR registraron bajas en varios de sus principales papeles. Entre los retrocesos se destacó Telecom, con una caída del 3,1%, seguida por pérdidas en empresas de los sectores inmobiliario y tecnológico.