El riesgo país bajó de los 600 puntos y los bonos volvieron a subir

El riesgo país argentino profundizó su baja este martes 6 de octubre y se consolidó por debajo de la barrera de los 600 puntos básicos , en una jornada positiva para buena parte de los activos locales. El índice elaborado por JP Morgan cedió 26 unidades durante las primeras operaciones y llegó a 573 puntos , mientras los bonos soberanos en dólares volvieron a operar en alza.

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Los bonos y las acciones argentinas se recuperaron y el riesgo país cayó a 614 puntos

La mejora prolongó el movimiento iniciado en la rueda anterior, cuando el indicador había descendido hasta los 599 puntos después de haber alcanzado 655 unidades el viernes 2 de octubre , su máximo de 2026. De esta manera, en apenas dos jornadas el riesgo país recortó más de 80 puntos desde aquel pico.

El descenso estuvo acompañado por una recuperación de los títulos públicos argentinos. En el comienzo de la rueda, los bonos soberanos avanzaron hasta 1,3% , mientras que en el segmento de mayor plazo se destacaron nuevamente algunos Globales. La evolución de los bonos resulta clave para el indicador: cuando suben sus precios y disminuyen los rendimientos exigidos por el mercado, el riesgo país tiende a retroceder.

La mejora de los activos argentinos se produjo después de una fuerte reacción regional generada por el resultado de las elecciones en Brasil. El lunes, los mercados latinoamericanos habían registrado importantes subas y Argentina se sumó a ese movimiento, con una baja del riesgo país hasta los 599 puntos.

Este martes, los títulos en dólares mantuvieron la tendencia positiva. Entre los bonos de mayor duración, el Global 2041 llegó a avanzar 0,9% , mientras otros papeles también operaban en terreno favorable durante las primeras horas.

A ese contexto regional se sumaron las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien volvió a expresar respaldo a la Argentina, otro elemento que fue seguido de cerca por los operadores financieros durante la jornada.

Acciones argentinas también operaron con mayoría de subas

En Wall Street, los ADR argentinos mostraban una rueda mayormente positiva. Edenor llegó a avanzar 3,2%, mientras que Grupo Supervielle, IRSA y BBVA también registraron mejoras. En el mercado porteño, el comportamiento fue más moderado y el S&P Merval alternó pequeñas subas y bajas durante las primeras operaciones.

La evolución del riesgo país es seguida especialmente porque mide el sobrecosto que debe afrontar la Argentina para endeudarse en dólares respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Un nivel más bajo implica una menor percepción de riesgo sobre la deuda argentina, aunque las 573 unidades todavía representan un diferencial elevado para pensar en un regreso sostenido al financiamiento internacional.

El dato de este martes marca, de todos modos, una recuperación significativa respecto de la tensión observada al comienzo de octubre: el indicador pasó de 655 puntos el viernes a 599 el lunes y 573 este martes, mientras los bonos argentinos extendieron por segunda jornada consecutiva su recuperación.