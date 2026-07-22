Inocencia Fiscal: el Gobierno presenta los cambios del nuevo proyecto para sacar más "dólares del colchón"

Luego de varias idas y vueltas, el Gobierno presenta este miércoles el nuevo proyecto de la Ley de Inocencia Fiscal , con la cual busca atraer y formalizar un mayor ingreso de los denominados “ dólares del colchón ”. La presentación oficial se realizará en el Ministerio de Economía , con la presencia de Luis Caputo junto a representantes de las cámaras del sector . La exposición tendrá lugar durante la tarde.

El vice de Economía recurrió a una icónica frase de Macri para explicar las mejoras en la macro: "Ya están los brotes verdes"

En principio, los cambios que introduce el Gobierno buscan aportar a una mayor adhesión de contribuyentes bajo este régimen. Los “ dólares del colchón ” son aquellos que no están declarados o formalizados por las personas. Este es uno de los ejes fundamentales de la norma, dado que el Ejecutivo busca volcarlos e invertirlos en la economía del país .

La semana pasada, Caputo mantuvo una nueva reunión con un grupo de contadores y tributaristas para definir al 100% los cambios que se introducirán en el nuevo proyecto.

La postergación en la declaración jurada fue uno de los pedidos que esbozaron al funcionario. No fue casualidad: horas después, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prorrogó la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias , correspondiente al periodo fiscal 2025, al 27 de agosto , aunque mantuvo la fecha del vencimiento del pago.

“La idea del Gobierno, por temas recaudatorios, era que no hubiera prórroga y que se rectificara después por el régimen simplificado a los que entraban luego con la modificación a la ley. Salió una prórroga de la declaración y no del pago: en mi humilde opinión, bastante bueno (de última se pagará con resarcitorios)”, dijo el contador Alejandro Rosenfeld , uno de los que participó del encuentro con Caputo.

Sin embargo, esta postergación no favoreció la recaudación en las cuentas públicas. Si bien cerró el primer semestre con un superávit, durante junio registró déficit primario y financiero.

Principales cambios

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, dos de los cambios que impulsa el Gobierno recaen sobre el Régimen Simplificado de Ganancias y las discrepancias significativas.

En el primero, de la norma actual, se crea un régimen por el cual los contribuyentes que adhieran quedan “blindados para siempre”. La crítica surge cuando se observan las condiciones: los ingresos anuales no pueden superar los $1.000 millones y el patrimonio total no puede estar por encima de los $10.000 millones, por lo que los grandes patrimonios quedan excluidos y, junto a ellos, mayores cantidades de dólares fuera del sistema financiero.

Caputo junto a un grupo de contadores.Agencia NA (Redes)

La segunda se basa en el límite legal que invalida la presunción de exactitud de la declaración del contribuyente. Es decir, si ARCA detecta una diferencia mediante una impugnación que supere el 15% de los saldos declarados o que sea mayor a $100 millones, el fisco derriba el beneficio de la Inocencia Fiscal, quitando el tapón impositivo y la prescripción corta. Ante esto, se busca agrandar el margen porcentual y, en caso de detectar un error, ARCA permitiría rectificar la declaración jurada y pagar la diferencia antes de que se inicie una investigación.

El nuevo proyecto contará con algunas de las modificaciones propuestas por distintos contadores y tributaristas —entre ellos Rosenfeld, César Litvin, Miriam Roldán y Sonia Becherman— que participaron de los encuentros.