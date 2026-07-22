Moody's mejoró la calificación de la deuda argentina y elevó la perspectiva a positiva

La calificadora internacional Moody's mejoró este martes la calificación de la deuda soberana de Argentina al elevarla de Caa1 a B3 y, además, modificó la perspectiva del país de estable a positiva . La decisión representa un nuevo respaldo al programa económico del Gobierno de Javier Milei y convierte a Moody's en la tercera gran agencia que mejora la nota crediticia argentina en los últimos meses.

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Según explicó la firma, la suba responde a una reducción significativa del riesgo de incumplimiento de la deuda, impulsada por el avance del proceso de estabilización macroeconómica y por una mejora en los fundamentos económicos e institucionales del país.

"La mejora de la calificación refleja nuestra evaluación de que el riesgo de impago de Argentina ha disminuido sustancialmente a medida que la estabilización macroeconómica ha avanzado más allá de la fase de ajuste inicial", sostuvo la agencia en su informe.

La calificadora consideró que la economía argentina mostró una mejora importante en sus fundamentos y valoró el fortalecimiento de la gobernanza económica. No obstante, aclaró que la fortaleza fiscal y el perfil de la deuda aún no registran cambios significativos, aunque el país se volvió menos vulnerable frente a eventos de riesgo.

Además, Moody's explicó que la perspectiva positiva refleja la posibilidad de que la calidad crediticia continúe mejorando si se consolida la estabilidad macroeconómica y avanzan las reformas estructurales.

La agencia advirtió, sin embargo, que todavía será necesario mantener el ajuste económico y fortalecer las reservas internacionales para reducir la vulnerabilidad ante eventuales crisis financieras o cambios en el escenario político.

El Gobierno celebró la decisión

Tras conocerse el informe, el Gobierno nacional destacó la mejora de la calificación. El viceministro de Economía, José Luis Daza, señaló que por primera vez en más de diez años las tres principales agencias internacionales —Moody's, Fitch y Standard & Poor's— ubican a la deuda argentina en niveles similares de calificación.

Por su parte, el presidente Javier Milei reaccionó en sus redes sociales con el mensaje "TMAP", la sigla de su habitual frase "Todo marcha acorde al plan".

La decisión de Moody's llega después de que Fitch Ratings mejorara la nota de Argentina en mayo y Standard & Poor's hiciera lo mismo en junio. Desde entonces, el riesgo país mostró una marcada baja y llegó a ubicarse cerca de los 400 puntos básicos, aunque este martes cerró en torno a las 420 unidades antes de conocerse el anuncio.

Qué factores influyeron en la mejora

Entre los principales argumentos, Moody's destacó la recuperación del sector externo, el crecimiento de las exportaciones agrícolas, industriales y de servicios, así como el cambio de tendencia del sector energético, que pasó de representar una presión sobre las cuentas externas a generar un superávit creciente.

También valoró el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al señalar que impulsó una cartera de proyectos por unos 141.700 millones de dólares, de los cuales alrededor de 45.000 millones de dólares ya se encuentran en una etapa avanzada.

En materia de reservas, la calificadora remarcó que el Banco Central logró comprar más de 11.000 millones de dólares en divisas hasta mediados de 2026 sin generar tensiones cambiarias, aunque aclaró que el nivel de reservas todavía debe fortalecerse para consolidar la estabilidad financiera.

Los desafíos que observa la calificadora

A pesar de la mejora, Moody's sostuvo que persisten riesgos asociados al escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027. La agencia consideró que un eventual cambio de rumbo económico o el abandono de las políticas actuales podría afectar la confianza de los inversores, limitar la llegada de capitales y deteriorar nuevamente la capacidad de financiamiento del país.

También advirtió que una interrupción en la acumulación de reservas, un debilitamiento del programa económico o nuevas presiones sobre la balanza de pagos podrían derivar en una rebaja de la calificación en el futuro.

Por el contrario, señaló que la nota soberana podría seguir mejorando si continúan creciendo las inversiones en energía, minería y otros sectores exportadores, al tiempo que se profundizan las reformas orientadas al mercado y se consolida la estabilidad macroeconómica.