    • 12 de marzo de 2026 - 17:03

    La canasta básica subió 2,7% en febrero: una familia necesitó casi $1.400.000 para no ser pobre

    El costo de la canasta básica alimentaria se desaceleró, en parte por la dinámica en frutas y verduras.

    La canasta básica aumentó 3,2% en febrero.

    La canasta básica aumentó 3,2% en febrero.

    Foto:

    Leé además

    Luis Caputo, ministro de Economía.

    La explicación de Caputo tras el dato de inflación: "Hay un proceso de corrección de precios relativos"
    La inflación de febrero fue de 2,9%, según el INDEC:

    La inflación fue de 2,9% en febrero y acumuló 33,1% en los últimos doce meses

    Este jueves el INDEC informó que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide la línea de indigencia, trepó 3,2% en el segundo mes del año, cuando en enero había avanzado 5,2%. En la merma influyó la menor variación en frutas y verduras, que suelen tener un alto componente estacional.

    La CBA se determina tomando en cuenta los requerimientos nutritivos imprescindibles de una persona, y los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).

    Mientras tanto, la Canasta Básica Total (CBT) subió 2,7%, contra el 3,9% de enero. Vale remarcar que esta canasta contempla la relación entre el gasto que la población realiza entre alimentos y bienes y servicios no alimentarios, determinando así el umbral de pobreza.

    Con estos números, una familia compuesta por una pareja de adultos con dos hijos en edad de primaria necesitó al menos $644.088 para no caer en la indigencia, y $1.397.672 para no ser pobre, según la metodología del INDEC.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El dólar oficial cerró en $1.394,50.

    El dólar oficial cayó por tercera jornada consecutiva y dólar blue en San Juan se mantuvo estable

    Orrego participó del del acto de cierre de la Argentina Week en Nueva York junto a empresarios e inversores

    Orrego participó del acto de cierre del Argentina Week en Nueva York junto a empresarios e inversores

    la uia cuestiono a javier milei por sus dichos en contra de la industria

    La UIA cuestionó a Javier Milei por sus dichos en contra de la industria

    Expertos aseguran que la inflación rondará el 3%

    Hoy se conoce el dato de inflación de febrero: estiman que rondará el 3%