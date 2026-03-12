La canasta básica subió 2,7% en febrero: una familia necesitó casi $1.400.000 para no ser pobre

El costo de la canasta básica alimentaria se desaceleró, en parte por la dinámica en frutas y verduras.

El costo de las canastas básicas se desaceleró en febrero, pese a que la inflación general se mantuvo estable y que la núcleo se aceleró. De este modo, una familia "tipo" necesitó casi $1.400.000 para no ser considerada pobre.

Este jueves el INDEC informó que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide la línea de indigencia, trepó 3,2% en el segundo mes del año, cuando en enero había avanzado 5,2%. En la merma influyó la menor variación en frutas y verduras, que suelen tener un alto componente estacional.

La CBA se determina tomando en cuenta los requerimientos nutritivos imprescindibles de una persona, y los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).

Mientras tanto, la Canasta Básica Total (CBT) subió 2,7%, contra el 3,9% de enero. Vale remarcar que esta canasta contempla la relación entre el gasto que la población realiza entre alimentos y bienes y servicios no alimentarios, determinando así el umbral de pobreza.