Orrego participó del acto de cierre del Argentina Week en Nueva York junto a empresarios e inversores

El gobernador de San Juan asistió al evento organizado por AmCham en las oficinas de Microsoft, donde se reconoció a empresarios destacados y se destacó el potencial de inversión en el país

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó en la ciudad de New York del evento de cierre de la Argentina Week 2026, un encuentro que reunió a empresarios, inversores internacionales y funcionarios argentinos con el objetivo de posicionar al país como destino de inversiones.

La actividad se desarrolló en las oficinas de Microsoft en Times Square y fue organizada por AmCham Argentina, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el país. El encuentro reunió a más de 270 asistentes entre representantes del sector privado y autoridades nacionales y provinciales.

Durante la jornada participaron también el ministro de Economía, Luis Caputo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, junto a gobernadores de distintas provincias.

El evento funcionó como cierre de las actividades de la Argentina Week, iniciativa que busca fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos y promover oportunidades de inversión en sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria, tecnología e infraestructura.

En ese marco, AmCham entregó el Premio AmCham al Empresario del Año 2025. El reconocimiento al Empresario Argentino del Año fue otorgado a Miguel Galuccio, presidente y CEO de Vista Energy, mientras que el premio al Empresario Estadounidense del Año fue para Mark Nelson, vicepresidente de Chevron Corporation.

Durante la recepción también se otorgaron menciones especiales a compañías destacadas por su compromiso con la inversión productiva y el crecimiento económico argentino en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Entre las empresas reconocidas se encuentran Andes Corporación Minera, Galan SDE, Generación Eléctrica Argentina Renovable, Minas Argentinas, Rincón Mining, SIDERSA, Southern Energy, Terminal Timbúes, VMOS e YPF Luz.

La agenda continuará con nuevas actividades institucionales, entre ellas una presentación en el consulado argentino en Nueva York, donde gobernadores argentinos expondrán ante empresarios y financistas estadounidenses las oportunidades de inversión y los proyectos estratégicos de cada provincia, con el objetivo de atraer capitales y fortalecer el desarrollo productivo del país.

