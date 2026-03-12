Orrego participó del acto de cierre del Argentina Week en Nueva York junto a empresarios e inversores

El gobernador de San Juan asistió al evento organizado por AmCham en las oficinas de Microsoft, donde se reconoció a empresarios destacados y se destacó el potencial de inversión en el país

Orrego participó del del acto de cierre de la Argentina Week en Nueva York junto a empresarios e inversores

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó en la ciudad de New York del evento de cierre de la Argentina Week 2026, un encuentro que reunió a empresarios, inversores internacionales y funcionarios argentinos con el objetivo de posicionar al país como destino de inversiones.

La actividad se desarrolló en las oficinas de Microsoft en Times Square y fue organizada por AmCham Argentina, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el país. El encuentro reunió a más de 270 asistentes entre representantes del sector privado y autoridades nacionales y provinciales.

Durante la jornada participaron también el ministro de Economía, Luis Caputo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, junto a gobernadores de distintas provincias.

El evento funcionó como cierre de las actividades de la Argentina Week, iniciativa que busca fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos y promover oportunidades de inversión en sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria, tecnología e infraestructura.

En ese marco, AmCham entregó el Premio AmCham al Empresario del Año 2025. El reconocimiento al Empresario Argentino del Año fue otorgado a Miguel Galuccio, presidente y CEO de Vista Energy, mientras que el premio al Empresario Estadounidense del Año fue para Mark Nelson, vicepresidente de Chevron Corporation.