La explicación de Caputo tras el dato de inflación: "Hay un proceso de corrección de precios relativos"

El ministro de Economía, Luis Caputo, reaccionó a la inflación difundida por el Indec y sostuvo que se mantiene en un sendero de desaceleración mientras avanza la recomposición de tarifas.

El funcionario remarcó que el resultado del IPC de febrero confirma la continuidad del proceso de desaceleración en los precios y atribuyó el comportamiento de los valores regulados a la política de recomposición de tarifas.

“La economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo y una tendencia inflacionaria creciente. Esta corrección es fundamental para asegurar el orden macroeconómico y las condiciones para que la economía se mantenga en un sendero de crecimiento sostenido, tras registrar una suba de 10,3% en el Estimador Mensual de Actividad Económica entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025″, publicó el funcionario en su cuenta de X.

En su análisis, Caputo subrayó que la suba registrada en bienes y servicios regulados alcanzó 4,3%, mientras que la inflación núcleo fue de 3,1% y los precios estacionales se redujeron 1,3 por ciento.

De acuerdo con el Ministerio de Economía, el reordenamiento de los precios relativos es considerado un paso central para restablecer el equilibrio macroeconómico y sentar las bases para un crecimiento sostenido. En ese sentido, Caputo resaltó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró un incremento de 10,3% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, en línea con la normalización de las principales variables.