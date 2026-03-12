El dólar oficial cayó por tercera jornada consecutiva y dólar blue en San Juan se mantuvo estable

El dólar oficial cayó este jueves en el segmento mayorista y quedó por debajo de los $1.400, en una jornada que volvió a estar marcada por la incertidumbre en el panorama internacional, y a la espera del próximo dato de inflación de febrero.

El dólar oficial tuvo su mayor caída nominal en un mes y el blue en San Juan se mantuvo en $1.470

A nivel mayorista, el tipo de cambio retrocedió $1,50 y cerró a $1.394,50 para la venta. Así, la distancia con el techo de la banda, que este jueves se ubicó a $1.626,47, cayó al 16,6%. El volumen operado en el segmento contado superó los US$527,1 millones.

En tanto, los contratos de dólar futuro anotaron subas generalizadas de hasta el 0,3%. El mercado “pricea” que el dólar mayorista se ubicará a $1.413,50 para fines de marzo. En la rueda, se transaccionaron futuros por US$1.251 millones.

El dólar minorista cotiza a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.839,50. En tanto, en el relevamiento de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), este se posicionó a $1.423,01.

Por otro lado, los dólares paralelos operan dispares. El dólar MEP cae 0,1% a los $1.412,75, mientras que el contado con liquidación (CCL) sube 0,1% a $1.457,40. El dólar blue subió a $1.420 para la venta, mientras en San Juan se mantuvo en $1.460.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves la inflación de febrero, luego de la sorpresiva desaceleración IPC en la Ciudad de Buenos Aires, que se ubicó en 2,6%. El principal impulso del aumento de precios estuvo concentrado en los servicios y, dentro de los alimentos, en la carne, que viene registrando subas sostenidas hace meses.

Después de conocerse el dato en CABA, la economista de GMA Capital, Rocío Bisang, señaló en diálogo con Ámbito, que la inflación de febrero podría estar por debajo del umbral previsto por las consultoras, que estimaron que el IPC se ubicaría entre el 2,8% y el 3% en febrero. En tanto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central (BCRA) proyectó un 2,7%.