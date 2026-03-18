La desocupación en el país aumentó y llegó al 7,5% en el cierre de 2025, según el INDEC

La tasa de desocupación subió durante el cuarto trimestre de 2025, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ) . La proporción de personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente llegó al 7,5% de la población económicamente activa, lo que representa un incremento de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo período del año anterior.

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En los tres meses del año pasado, la oferta laboral (22,72 millones) aumentó en 69.300 personas respecto del tercero, el empleo total (21,08 millones) se contrajo en 142.600 y el desempleo aumentó en 211.900 trabajadores, alcanzando a 1,64 millones de personas.

En comparación con el cuarto trimestre de 2024, la oferta laboral creció en 138.200 personas, el empleo bajó en 107.600 y el desempleo se acrecentó en 245.700 trabajadores, según la extrapolación al total país de 47,7 millones de habitantes de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en 31 aglomerados urbanos.

Las tasas de actividad y de empleo se mantuvieron estables en el período analizado. La tasa de actividad, que mide la población económicamente activa sobre el total de la población, alcanzó el 48,6% , mientras que la tasa de empleo, que considera la cantidad de personas ocupadas, se ubicó en 45% , lo que implica un retroceso de 0,4 puntos porcentuales respecto al trimestre previo y de 0,7 en relación con el mismo período del año anterior.

El aumento de la desocupación impactó con mayor fuerza en la población joven. Para las mujeres de 14 a 29 años , la tasa de desocupación aumentó 3,0 puntos porcentuales . Entre los varones del mismo grupo etario , la suba fue de 3,7 puntos . En cambio, en los grupos de 30 a 64 años , tanto en mujeres como en varones, los indicadores de desempleo permanecieron estables.

Durante el cuarto trimestre de 2025, la caracterización de la población desocupada en los 31 aglomerados urbanos mostró que los grupos más afectados correspondieron a personas jóvenes. Las mujeres de hasta 29 años representaron el 23,1% de la población sin trabajo, mientras que los varones del mismo rango etario alcanzaron el 27,9 por ciento. En los grupos de 30 a 64 años, las mujeres desocupadas conformaron el 22,8% y los varones el 23,6 por ciento. Los porcentajes para mayores de 65 años se mantuvieron bajos: 0,9% para mujeres y 1,7% para hombres.

Respecto al tiempo de búsqueda de empleo, el 24,9% de las personas desocupadas llevaba buscando trabajo entre 1 y 3 meses. Un 14,6% buscaba empleo entre 3 y 6 meses, mientras que el 13,7% lo hacía desde hacía entre 6 y 12 meses. El 30,9% llevaba más de un año intentando reinsertarse en el mercado laboral, en tanto que el 15,9% buscaba trabajo desde hacía menos de un mes.

En relación con la rama de actividad de la última ocupación, la construcción fue la que concentró el mayor porcentaje, con un 19,3% de los desocupados provenientes de este sector. El comercio representó el 16,0%, seguido por servicio doméstico con un 11,3 por ciento y completado por industria manufacturera con 9,7 por ciento. El resto de las ramas abarcó el 42,9% restante.