La inflación de marzo se ubicó en torno al 3%, según las estimaciones de las principales consultoras privadas

Ocho consultoras económicas ubicaron sus proyecciones de inflación de marzo entre 2,7% y 3,2%, afectada por el ajuste estacional de rubros como la educación , el impacto de las tarifas y la suba en los combustibles , derivada del encarecimiento del petróleo por la guerra en Medio Oriente .

Las consultoras prevén una inflación del 3% en marzo, empujada por la volatilidad del petróleo

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El dato nacional del Indec se conocerá el martes 14 de abril, mientras que el número del IPC porteño , elaborado por el ente estadístico de la Ciudad de Buenos Aires, se difundirá la semana que viene (viernes 10).

Una de las últimas consultoras en publicar su informe fue C&T Asesores Económicos. “El relevamiento de precios minoristas para la región GBA arrojó una variación mensual de 2,7% en marzo, levemente por encima del 2,6% que el Indec había presentado para la región en febrero, pero por debajo del 2,9% a nivel nacional“, explicaron desde la firma.

En su informe recordaron que, como suele suceder en todos los marzos, educación fue el rubro de mayor aumento con un 8,7% . Para la consultora, alimentos y bebidas marcó 2,7%, “luego de dos meses de 4%”. Esa tregua en sus números contrasta con el precio de los combustibles, impulsados por la guerra en Medio Oriente .

Este es uno de los principales focos de preocupación a la hora de mirar los precios . Los combustibles registraron aumentos del 19% en las primeras tres semanas de marzo. Aunque los economistas aclaran que solo una parte de ese incremento impactará en el IPC de este mes –ya que otra porción se trasladará a abril–, estiman que podría aportar entre 0,4 y 0,6 puntos porcentuales (p.p.) a la inflación.

En ese sentido, el presidente de YPF, Horacio Marín, anunció que la petrolera implementará amortiguadores para evitar nuevas y futuras fluctuaciones. “Durante este período, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de las nuevas variaciones del Brent”, indicó a través de un posteo en la red X. “Esto nos permitirá mantener aproximadamente estables los precios en el surtidor”, dijo.

En paralelo a C&T Asesores Económicos, Econviews, la consultora dirigida por Miguel Kiguel, relevó precios de una canasta de alimentos y bebidas en el Gran Buenos Aires. En las últimas cuatro semanas, dicha canasta acumuló un aumento del 3,4%, según publicaron el 27 de marzo.

El economista Sebastián Menescaldi, de la consultora EcoGo, proyectó una inflación cercana al 3% para marzo. “A diferencia de meses anteriores, los alimentos no están siendo el principal motor de los aumentos. Sin embargo, hay otros factores que sí están empujando el índice al alza”, señaló, en referencia a rubros como el transporte, comunicaciones e indumentaria (el lanzamiento de la colección de invierno).

Proyecciones similares manejan en la consultora LCG. La economista Melisa Sala señaló que el IPC de marzo se ubicaría entre 2,8% y 2,9%.

Entre quienes anticipan un dato más alto se encuentra Mateo Borenstein, de la consultora Empiria, donde proyectan una inflación cercana al 3,2%. “La inflación núcleo podría ubicarse por debajo del índice general, en torno al 2,3%”, explicó el analista.

Para Lorenzo Sigaut Gravina, economista de la consultora Equilibra, la inflación de marzo “empezará con 3”. Según explicó, el dato estará impulsado por el fuerte aumento en educación –habitual en el inicio del ciclo lectivo– y por la suba de precios regulados, como tarifas de servicios públicos y combustibles, que en conjunto crecieron por encima del 6%.

Por último, la economista Elisabet Bacigalupo, responsable de Análisis Macro de Abeceb, estimó que la inflación de marzo se ubicará entre 3,1% y 3,2%. Señaló que semanas atrás proyectaba un registro inferior al 3%, pero que la aceleración en alimentos –especialmente carnes y lácteos– y el shock petrolero derivado del conflicto bélico internacional la llevaron a revisar su pronóstico al alza.

Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, indicó que su relevamiento mostraba una desaceleración inflacionaria hacia fines de febrero y comienzos de marzo, pero que en la tercera semana se produjo un salto, impulsado principalmente por el encarecimiento de la nafta y su impacto en otros costos.

“Esto agregó unos 0,8 puntos porcentuales, por lo que estimamos que la inflación de marzo podría ubicarse en torno al 2,9% o incluso alcanzar el 3%”, sostuvo.

Marzo de 2025 fue la última vez que la inflación se ubicó por encima del 3% mensual. Aquella vez fue 3,7%. Luego inició un proceso de desaceleración que la llevó a ubicarse en 1,5% en mayo. En enero y febrero de 2026 repitió 2,9% y, ahora, el tercer mes del año acecha con la posibilidad de mostrar una nueva aceleración, en un contexto condicionado por su estacionalidad y los efectos de la guerra.