Los bonos y las acciones argentinas se recuperaron y el riesgo país cayó a 614 puntos

Los bonos en dólares y las acciones argentinas operan en alza este lunes, tanto en Wall Street como en la plaza local, en una jornada marcada por el fuerte repunte de los activos brasileños luego de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En ese contexto, el riesgo país baja a 614 puntos básicos .

Nueva presión sobre los mercados: el riesgo país saltó a 650 puntos y tocó un máximo de 11 meses

Luis Caputo en el Coloquio de IDEA: adjudicó la suba del riesgo país a un "shock externo" y al "temor a volver al infierno" en 2027

El S&P Merval avanza 3,7% y se ubica en 2.870.134,570 puntos . Entre las acciones que lideran las subas aparecen Grupo Financiero Galicia (+6%) , BBVA (+5,9%) y Central Puerto (+5,9%) .

En Wall Street, los ADR de empresas argentinas también muestran importantes avances, con subas de hasta casi 8% . Entre los papeles más destacados se encuentran BBVA y Grupo Supervielle , ambos con incrementos del 7,4% .

En la city porteña consideran que el resultado de las elecciones brasileñas tuvo un impacto favorable sobre los mercados regionales. La atención está puesta en la segunda vuelta, que enfrentará a Flávio Bolsonaro y Lula da Silva el próximo 25 de octubre .

Flávio Bolsonaro obtuvo 47,2% de los votos válidos , frente al 45% alcanzado por Lula . Con unos 56 millones de votos , el candidato de derecha consiguió incluso superar los registros obtenidos por su padre, Jair Bolsonaro, tanto en 2018 como en 2022.

Desde PPI señalaron que una eventual victoria de Flávio podría profundizar el giro hacia la derecha en Sudamérica. Según el análisis de la consultora, a fines de 2023 apenas tres de los doce países sudamericanos tenían gobiernos de derecha o centroderecha, mientras que con Brasil ese número podría ascender a ocho.

En ese escenario, mencionaron los cambios políticos registrados en Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Colombia, además del retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, como parte de un proceso regional que comenzó antes de 2025 y que encontró posteriormente un respaldo político desde Washington.

El rebote después de una semana negativa

La recuperación de los activos argentinos llega después de una semana de fuertes caídas para las acciones y los bonos, afectados por factores internacionales y por las dudas de los inversores sobre el ritmo de recuperación de la economía argentina.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la actividad económica continúa creciendo, aunque a un ritmo más moderado, y descartó que el país se encuentre atravesando una recesión técnica.

Respecto del aumento que había registrado el riesgo país, Caputo lo vinculó parcialmente con factores externos, entre ellos las tasas de interés más elevadas en Estados Unidos y el incremento del precio del petróleo. También mencionó la preocupación de los inversores frente a la posibilidad de un eventual regreso del kirchnerismo.

En paralelo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que Washington podría volver a brindar asistencia financiera a la Argentina, una señal que también es seguida de cerca por los mercados.