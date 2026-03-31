    • 31 de marzo de 2026 - 16:26

    Pobreza en Argentina: cayó al 28,2% y alcanzó a 8,5 millones en 2025

    La pobreza en Argentina cerró 2025 en 28,2%, según el INDEC. El indicador bajó 3,4 puntos y afecta a más de 8 millones de personas.

    Evolución de la pobreza en Argentina según datos del INDEC durante 2025. &nbsp;

    Evolución de la pobreza en Argentina según datos del INDEC durante 2025.

     

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El índice de pobreza en Argentina registró una baja durante el segundo semestre de 2025 y cerró el año en 28,2%, según datos oficiales. El informe señala que la pobreza alcanzó a 8,5 millones de personas, marcando una mejora respecto al semestre anterior.

    Leé además

    Evolución de la pobreza en Argentina según datos del INDEC durante 2025.  

    Pobreza en Argentina: en Gran San Juan llega al 34%, bajó 2 puntos y supera la media nacional
    El INDEC difundió el porcentaje de niños que son pobres.

    El 41,3% de los chicos menores de 14 años son pobres en la Argentina, según el INDEC

    De acuerdo con el relevamiento difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el indicador mostró una caída de 3,4 puntos porcentuales frente al primer semestre del mismo año. Este descenso posiciona el dato como el más bajo desde 2018, cuando el índice había cerrado en 27,3%.

    Evolución de la pobreza en Argentina

    En términos de hogares, la pobreza afectó al 21%, lo que evidencia también una mejora en este segmento. El informe oficial destaca una tendencia descendente en los niveles de vulnerabilidad social, aunque el número absoluto de personas afectadas continúa siendo elevado en todo el país.

    Además, el documento detalla que la reducción se dio en un contexto de variaciones económicas y sociales que impactaron directamente en los ingresos familiares, permitiendo una leve recuperación en algunos sectores. Sin embargo, especialistas advierten que la mejora aún es insuficiente para revertir la situación estructural.

    En este contexto, el dato difundido por el INDEC se convierte en un indicador clave para analizar la evolución socioeconómica. La pobreza en Argentina sigue siendo uno de los principales desafíos, con millones de personas aún por debajo de la línea de ingresos mínimos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Pobreza en Argentina.

    Pobreza en Argentina: prevén que el dato de INDEC se ubique cerca del 30%

    Los mineros tradicionales no usan prácticamente tecnología, pero se enfrentan a las mismas condiciones desafiantes que un gran proyecto. 

    Cambio histórico en Iglesia: pequeños productores mineros se formalizaron y pueden exportar

    Por Carolina Putelli
    Los créditos ANSES 2026 permiten acceder a préstamos de hasta $1.500.000 con cuotas accesibles.

    Créditos ANSES 2026: montos, cuotas y quiénes pueden pedirlos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Las tasas de los plazos fijos varían entre 21% y 29%.

    Plazos fijos: cuánto pagan los bancos por depósitos de 1 millón de pesos durante 30 días