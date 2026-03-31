Pobreza en Argentina: cayó al 28,2% y alcanzó a 8,5 millones en 2025

La pobreza en Argentina cerró 2025 en 28,2%, según el INDEC. El indicador bajó 3,4 puntos y afecta a más de 8 millones de personas.

El índice de pobreza en Argentina registró una baja durante el segundo semestre de 2025 y cerró el año en 28,2%, según datos oficiales. El informe señala que la pobreza alcanzó a 8,5 millones de personas, marcando una mejora respecto al semestre anterior.

De acuerdo con el relevamiento difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el indicador mostró una caída de 3,4 puntos porcentuales frente al primer semestre del mismo año. Este descenso posiciona el dato como el más bajo desde 2018, cuando el índice había cerrado en 27,3%.

Evolución de la pobreza en Argentina En términos de hogares, la pobreza afectó al 21%, lo que evidencia también una mejora en este segmento. El informe oficial destaca una tendencia descendente en los niveles de vulnerabilidad social, aunque el número absoluto de personas afectadas continúa siendo elevado en todo el país.

Además, el documento detalla que la reducción se dio en un contexto de variaciones económicas y sociales que impactaron directamente en los ingresos familiares, permitiendo una leve recuperación en algunos sectores. Sin embargo, especialistas advierten que la mejora aún es insuficiente para revertir la situación estructural.