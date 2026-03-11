Recaudación nacional: el peor registro en 13 años.

Compartir







Un informe de la consultora Empiria advirtió que, a pesos constantes, la recaudación nacional del primer bimestre de este año fue la más baja desde 2013: el Gobierno Nacional logró recaudar 35 billones de pesos, cifra que quedó por debajo de los 35,3 billones que se habían recaudado en 2024, en pleno impacto de las primeras medidas de la nueva gestión. La caída se da principalmente en los impuestos coparticipables, por lo que el impacto es directo sobre las provincias y los municipios.

Otro informe, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, advirtió que en febrero de este año "se habría registrado la séptima caída real interanual consecutiva de la recaudación tributaria nacional total". En este sentido y bajo el supuesto de una inflación mensual del 2,8% para febrero (el dato formal se conocerá este jueves), el IARAD estimó que "en los primeros dos meses del año las recaudaciones de mayor caída habrían sido la de derechos de exportación (-40,2%), seguida por la de derechos de importación (-19,6%) y la de Internos coparticipados (-17,6%)".

Según se detalló, la eliminación de carga tributaria al sector agropecuario fue la principal variable que impactó en la baja de la recaudación por derechos de exportación. Le siguieron los derechos de importación con una baja real interanual del 26,7% e impuesto internos con una baja del 16,5%. "El único tributo que habría tenido un incremento de recaudación sería el impuesto a los combustibles con una suba del 18,8%", señalaron.

"El principal impuesto, el IVA neto de devoluciones y reintegros, habría tenido una baja de recaudación del 13,6% en términos reales respecto a febrero de 2025. Según la información provista por ARCA, incidió negativamente la restitución de los certificados de exclusión de la percepción aduanera del impuesto y un menor nivel de importaciones. El impacto habría sido significativo, ya que la recaudación de IVA proveniente de aduanas (IVA DGA) habría caído un 37% en términos reales interanuales", remarcó el organismo.

"Según la información provista por ARCA, incidió negativamente la restitución de los certificados de exclusión de la percepción aduanera del impuesto, un mayor nivel de acogimiento a planes de pago y un menor nivel de importaciones. El impacto de la restitución de los certificados y un menor nivel de importaciones habría sido significativo, ya que la recaudación de IVA proveniente de aduanas (IVA DGA) habría caído 33% en términos reales interanuales", se precisó.