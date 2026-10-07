    • 7 de octubre de 2026 - 12:39

    Riesgo país: volvió a subir tras dos bajas consecutivas y tocó otra vez los 600 puntos

    El indicador de JP Morgan interrumpió la mejora de comienzos de semana y volvió a la zona de los 600 puntos básicos durante la rueda de este miércoles.

    &nbsp;El riesgo país volvió a subir este miércoles y regresó a la zona de los 600 puntos básicos.

     El riesgo país volvió a subir este miércoles y regresó a la zona de los 600 puntos básicos.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Después de dos jornadas consecutivas en descenso, el riesgo país argentino volvió a cambiar de dirección este miércoles y llegó nuevamente a tocar los 600 puntos básicos, cortando la mejora que había llevado al indicador hasta 573 puntos al cierre del martes.

    Leé además

    El riesgo país profundizó su descenso y quedó nuevamente por debajo de los 600 puntos básicos.

    El riesgo país bajó de los 600 puntos y los bonos volvieron a subir
    El alza de los activos en Brasil tracciona a las acciones y bonos locales.

    Los bonos y las acciones argentinas se recuperaron y el riesgo país cayó a 614 puntos

    El índice elaborado por JP Morgan, que refleja la diferencia entre el rendimiento que exigen los inversores por los bonos argentinos y los títulos del Tesoro estadounidense, llegó a avanzar 27 unidades durante la mañana. Más tarde moderó parcialmente el movimiento y se ubicaba alrededor de los 595 puntos, aunque permanecía nuevamente muy cerca de la barrera de 600.

    Se cortó la mejora de las últimas dos jornadas

    El cambio de tendencia llegó después de un comienzo de semana favorable. Entre lunes y martes, el riesgo país había acumulado una caída cercana al 12,5%, impulsada por una mejora en los títulos soberanos y un mejor clima financiero regional tras las elecciones presidenciales en Brasil.

    Ese recorrido había permitido que el indicador retrocediera desde los 655 puntos del viernes hasta 573 el martes, alejándose momentáneamente de la zona de 600. Sin embargo, la tendencia se revirtió durante las primeras operaciones del miércoles.

    Desde Portfolio Personal Inversiones señalaron que la jornada comenzó en un “clima áspero para los mercados”, en un escenario internacional menos favorable y con presión sobre la deuda soberana en dólares.

    Por qué volvió a subir el riesgo país

    El movimiento está directamente relacionado con el comportamiento de los bonos argentinos: cuando sus precios bajan, aumenta el rendimiento que los inversores exigen para comprarlos y, como consecuencia, el riesgo país tiende a subir.

    A ese factor se sumó un escenario externo más exigente. Las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos volvieron a ubicarse en niveles elevados, lo que genera mayor presión sobre los activos de países emergentes como Argentina. Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, señaló que el contexto internacional continúa condicionando a la renta fija en dólares pese a la recuperación registrada durante las dos ruedas anteriores.

    El dato vuelve así a quedar bajo seguimiento después de la fuerte baja de comienzos de semana. Tras tocar los 573 puntos el martes, el riesgo país regresó este miércoles a la zona de 600 puntos básicos, dejando en pausa, al menos durante esta rueda, la mejora que había encadenado durante dos jornadas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    luis caputo en el coloquio de idea: adjudico la suba del riesgo pais a un shock externo y al temor a volver al infierno en 2027

    Luis Caputo en el Coloquio de IDEA: adjudicó la suba del riesgo país a un "shock externo" y al "temor a volver al infierno" en 2027

    El riesgo país argentino alcanzó los 650 puntos y marcó su valor más alto desde noviembre de 2025.

    Nueva presión sobre los mercados: el riesgo país saltó a 650 puntos y tocó un máximo de 11 meses

    El riesgo país volvió a escalar por encima de los 630 puntos en una jornada negativa para los activos argentinos.

    El riesgo país volvió a superar los 630 puntos y cayeron las acciones argentinas

    El riesgo país retrocedió hasta los 604 puntos básicos tras la recuperación de los bonos argentinos.

    Respiro en los mercados: el riesgo país bajó con fuerza y se acercó a los 600 puntos