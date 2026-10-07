Riesgo país: volvió a subir tras dos bajas consecutivas y tocó otra vez los 600 puntos

Después de dos jornadas consecutivas en descenso , el riesgo país argentino volvió a cambiar de dirección este miércoles y llegó nuevamente a tocar los 600 puntos básicos , cortando la mejora que había llevado al indicador hasta 573 puntos al cierre del martes.

Los bonos y las acciones argentinas se recuperaron y el riesgo país cayó a 614 puntos

El índice elaborado por JP Morgan , que refleja la diferencia entre el rendimiento que exigen los inversores por los bonos argentinos y los títulos del Tesoro estadounidense, llegó a avanzar 27 unidades durante la mañana. Más tarde moderó parcialmente el movimiento y se ubicaba alrededor de los 595 puntos , aunque permanecía nuevamente muy cerca de la barrera de 600.

El cambio de tendencia llegó después de un comienzo de semana favorable. Entre lunes y martes, el riesgo país había acumulado una caída cercana al 12,5% , impulsada por una mejora en los títulos soberanos y un mejor clima financiero regional tras las elecciones presidenciales en Brasil.

Ese recorrido había permitido que el indicador retrocediera desde los 655 puntos del viernes hasta 573 el martes , alejándose momentáneamente de la zona de 600. Sin embargo, la tendencia se revirtió durante las primeras operaciones del miércoles.

Desde Portfolio Personal Inversiones señalaron que la jornada comenzó en un “clima áspero para los mercados” , en un escenario internacional menos favorable y con presión sobre la deuda soberana en dólares.

Por qué volvió a subir el riesgo país

El movimiento está directamente relacionado con el comportamiento de los bonos argentinos: cuando sus precios bajan, aumenta el rendimiento que los inversores exigen para comprarlos y, como consecuencia, el riesgo país tiende a subir.

A ese factor se sumó un escenario externo más exigente. Las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos volvieron a ubicarse en niveles elevados, lo que genera mayor presión sobre los activos de países emergentes como Argentina. Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, señaló que el contexto internacional continúa condicionando a la renta fija en dólares pese a la recuperación registrada durante las dos ruedas anteriores.

El dato vuelve así a quedar bajo seguimiento después de la fuerte baja de comienzos de semana. Tras tocar los 573 puntos el martes, el riesgo país regresó este miércoles a la zona de 600 puntos básicos, dejando en pausa, al menos durante esta rueda, la mejora que había encadenado durante dos jornadas.