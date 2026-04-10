Se conoció el primer dato de inflación de marzo: aceleración por subas de combustibles y servicios

La inflación en marzo en la ciudad volvió a acelerarse y alcanzó el 3% en el mes. Se trata de un valor en línea con las estimaciones previas de las consultoras privadas, y se explica fundamentalmente por aumentos en rubros sensibles como los combustibles, las tarifas de servicios públicos (electricidad y agua), el boleto del colectivo y la educación.

Las consultoras que releva el Banco Central subieron las proyecciones de inflación y el precio del dólar

¿Un adelanto de lo que viene? La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró a 3% en marzo

El IPC porteño de marzo marcó una aceleración de 0,4 puntos porcentuales con respecto a febrero (2,6%) y llevó a la inflación acumulada en el primer trimestre de 2026 al 8,9%. En la variación interanual (12 meses), el alza en el costo de vida en la ciudad de Buenos Aires llegó al 32,1%.

El dato nacional del Indec se conocerá el martes 14, a las 16, y según las principales estimaciones privadas (bancos y consultoras), se ubicará en un rango de entre 2,7% y 3,3%.

En concreto, la inflación porteña en marzo tuvo un fuerte componente de ajuste en los precios regulados (aumentaron un 6,5% en promedio) , que se compensó parcialmente con una caída en el segmento de los estacionales (-4,5%), aun en un mes de ajuste sensible en el rubro educación (aumentó 8,6%, fue el segmento con mayor ajuste en el mes) por el reinicio de las clases.

La inflación núcleo , que excluye los dos grupos anteriores, se ubicó en el 2,7%, y marcó una baja de 0,4 puntos porcentuales (se había acelerado al 3,1% en febrero luego del 2,2% de enero).

Servicios más caros

Uno de los principales componentes del aumento en el costo de vida en el mes estuvo en el segmento vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustible, que tuvo un incremento promedio del 3,2% (37,5% interanual) y explicó 0,65 puntos de la inflación del mes.

Según el informe, los factores que explican este movimiento fueron los aumentos de las tarifas de luz y agua, las expensas y los alquileres.

Otra categoría de aumento significativo fue el de transporte, que tuvo una suba en el mes del 6% (41,3% interanual), la segunda mayor variación de marzo, y explica 0,65 puntos de la inflación del mes.

De acuerdo con el informe oficial, esta suba se explica por los aumentos registrados en el precio de combustibles (nafta y gasoil) y lubricantes, y en el aumento del boleto de colectivo urbano.

Qué pasó con los alimentos

Por otra parte, el segmento de alimentos y bebidas tuvo un aumento promedio del 2,6% (29,1% interanual), y marcó una desaceleración de 0,3 puntos con respecto a la suba de febrero. De acuerdo con el informe oficial, el incremento en los precios de los alimentos explicó 0,45 puntos de la inflación del mes. Es decir, entre el transporte, vivienda (tarifas y expensas) y alimentos se concentra casi dos tercios del aumento del costo de vida en marzo.

Dentro del rubro alimentos, los principales componentes que explican el encarecimiento de la canasta el mes pasado fueron la carne y sus derivados (6,5%) y el grupo leche, productos lácteos y huevos (2,1%).

En cambio, hubo caídas en verduras, tubérculos y legumbres (-3,3%) y frutas (-1,8%).

Como se mencionó, el segmento educación tuvo la mayor suba del mes (8,6%, 32,7% interanual), y explicó 0,42 puntos de la inflación de marzo. Este rubro está marcado por el componente estacional vinculado al inicio de clases, con subas en las cuotas de los establecimientos privados.

El rubro prendas de vestir y calzado también estuvo por encima del promedio, con un aumento del 3,8% (13,4% interanual), vinculado al cambio de temporada y la renovación de productos para la época invernal.

Entre los segmentos que estuvieron por debajo del promedio fueron recreación y cultura (0,7% en el mes, 31,6% interanual), restaurantes y hoteles (0,4% en marzo, 32,8% interanual), información y comunicación (1,9% mensual, 25,9% interanual), seguros y servicios financieros (0,5% en el mes, 48,2% interanual) y cuidado personal y protección social (1,7% en marzo, 36% interanual).

En conjunto, los bienes aumentaron en promedio un 2,8%, y volvieron a mostrar una velocidad de aumento inferior a la de los servicios, que registraron en marzo una suba del 3,1%. Esa diferencia también se refleja en la comparación interanual: 26% en los bienes y 35,9% en los servicios.

Y esa discrepancia estuvo detrás de la decisión del Gobierno de frenar la actualización del IPC del Indec, que apuntaba a cambiar la canasta que usa actualmente (2004/2005) por la más reciente (2017/2018), en la que tiene mayor ponderación el segmento de servicios. El martes 14 se conocerá el dato nacional, que mantendrá el esquema vigente, con mayor relevancia de los bienes dentro de la canasta.