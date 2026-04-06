Transporte de carga, en jaque: por la suba de combustible hacen menos viaje y advierten problemas en el abastecimiento de mercadería en San Juan

Luego del estallido del conflicto en Medio Oriente y su impacto entre otras cosas sobre el valor del petróleo a nivel mundial, los coletazos comenzaron a sentirse en la economía nacional, puntualmente en el valor del combustible . En marzo la nafta tuvo una suba acumulada de alrededor del 20% y esto no solo impacta en los conductores diarios, sino en aquellos que utilizan el combustible como insumo indispensable para sus labores, como es el caso de los transportistas.

“La realidad del transporte es bastante grave” , analizó José Maldonado, titular de la Unión Propietarios de Camiones en diálogo con DIARIO DE CUYO. Sucede que se encuentran en el complejo escenario de pagar todos los días un combustible más caro cuyo aumento no puede trasladarse al valor del flete, por lo que la rentabilidad es cada vez menor, lo que lleva a tener que tomar medidas que impactan en los viajes.

Conforme explicó Maldonado, las empresas que en promedio realizaban de cuatro a seis viajes al mes actualmente están concretando solo dos para poder mantenerse sin perder. Esto impacta de lleno en la mercadería entre otros insumos que son transportados desde distintos puntos del país hasta San Juan , cuyo reflejo podría verse en las góndolas de profundizarse la problemática.

“Podría haber merma de mercadería. Si no se hace el viaje para trasladar lo que necesitan los negocios es lógico que vaya a faltar mercadería. No podemos hacer milagros, hoy estamos perdiendo y ante esa situación tratamos de perder lo menos que se pueda eligiendo no viajar” , indicó.

Cada viaje que realiza el transportista es estudiado minuciosamente en sus costos. Si el traslado representa una pérdida en la ecuación de lo que se paga con lo que se gasta, el viaje no se realiza, lo que impacta de manera directa en el sueldo de los trabajadores. Desde la cámara señalaron que hay un acompañamiento de los conductores que están al tanto de la realidad del sector, pero la preocupación radica en el tiempo en el que podría durar la crisis y sus efectos en los próximos meses.

Aumentos constantes y el problema de la cuenta corriente, el dolor de cabeza en el transporte

Alrededor de siete remarcaciones en los precios se dieron durante el mes de marzo, representado un aumento acumulado que ronda el 20%. Si bien desde el Gobierno nacional se tomaron medidas que buscan contener el incremento, como por ejemplo habilitar la posibilidad de que las petroleras puedan mezclar sus naftas y gasoil con mayor cantidad de biocombustible para moderar los costos de producción y su traslado al consumidor; además de postergar la actualización del impuesto a los combustibles que debía aplicarse desde el primer día hábil de abril, la presión internacional sigue generando su efecto en los surtidores nacionales.

“El 80% de los camiones usan gasoil, y hay zonas donde el litro está en 2.300 pesos y eso nos complica bastante”, puntualizó Maldonado.

A las subas registradas en el mes se suma un inconveniente que han comenzado a registrar a la hora de pagar el combustible en aquellos lugares donde manejan cuenta corriente. Conforme explicó el titular de la cámara, aquellos que pagan cada 15 o 20 días se toparon con la desagradable novedad que a la hora de abonar el combustible les cobran el mismo al valor actual y no considerando el precio vigente al momento de la carga. Esta situación lleva a que se engrose más el gasto que vienen registrando en el sector.

“Esperemos que la guerra se termine y seguro quedarán un par de meses de aumento y sufrimiento, pero al menos no manejaremos la incertidumbre que hay ahora. Mientras tanto, tenemos que seguir subsistiendo de alguna manera”, finalizó José Maldonado, titular de la Unión Propietarios de Camiones.