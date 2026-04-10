    • 10 de abril de 2026 - 12:48

    ¿Un adelanto de lo que viene? La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró a 3% en marzo

    Se aceleró respecto del 2,6% de febrero. Educación y el combustible explican el salto.

    El dato de inflación de CABA es un antecedente para el que informe el INDEC.

    El dato de inflación de CABA es un antecedente para el que informe el INDEC.

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    La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró a 3% en marzo, desde el 2,6% que había arrojado en febrero, según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA),

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    Con este resultado, la inflación acumulada en el primer trimestre de 2026 se ubicó en 8,9%. En términos interanuales, la suba fue de 32,1%. El rubro educación y el aumento de los combustibles explican la suba de los precios. Justamente Educación fue el de mayor alza con un 8,6%, producto de los aumentos en las cuotas de la enseñanza privada y de los útiles escolares ante el inicio del año lectivo.

    En tanto, transporte registró un alza de 6,0%, impactado por actualizaciones en los combustibles y en el valor del boleto de colectivo urbano. Por su parte, los gastos en “Vivienda, agua, electricidad, gas” subieron 3,2%, debido a incrementos en alquileres, gastos comunes y tarifas residenciales de electricidad (7,8%) y agua (4,0%).

    Alimentos y bebidas no alcohólicas se incrementó 2,6% y el documento oficial señala que "el principal impulso provino de Carnes y derivados (6,3%)". Esta suba fue compensada parcialmente por caídas en los precios de verduras (-3,3%) y frutas (-1,8%).

    Durante el tercer mes del año, los Servicios (3,1%) se encarecieron por encima de los Bienes (2,8%).

    En el análisis por categorías, los precios Regulados promediaron una suba de 6,5%, destacándose el peso de los colegios y el transporte. En sentido contrario, los productos Estacionales bajaron un 4,5%, principalmente por las "caídas en los precios de los alojamientos en hoteles y de los paquetes turísticos" tras la temporada de verano. La inflación núcleo, denominada Resto IPCBA, se situó en 2,7%.

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