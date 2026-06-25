El corte de carne ideal para hacer guiso porque es económico, rendidor y fácil de cocinar

Mientras algunos cortes de carne tradicionales continúan encabezando las preferencias en las carnicerías, existe una alternativa más económica que comenzó a ganar protagonismo entre quienes buscan sabor, buen rendimiento y versatilidad a la hora de cocinar . Una pieza magra que suele pasar desapercibida frente a opciones más populares, pero que ofrece excelentes resultados.

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La tortuguita se obtiene de la parte trasera de la res y se caracteriza por tener poca grasa y fibras compactas . Aunque históricamente quedó relegada frente a cortes como el roast beef, la nalga o la paleta, muchos consumidores comenzaron a incorporarla a sus recetas por su capacidad para rendir en distintas preparaciones.

Su principal ventaja aparece durante las cocciones prolongadas . Cuando se cocina a fuego bajo durante varias horas, la carne adquiere una textura tierna y jugosa que permite aprovechar al máximo su sabor.

Las fibras firmes de este corte también favorecen la absorción de caldos, salsas y condimentos , una característica especialmente valorada en platos donde el tiempo de cocción desempeña un papel fundamental.

La tortuguita suele destacarse en preparaciones tradicionales que requieren cocción lenta . Entre las opciones más recomendadas aparecen los estofados, guisos y pucheros, donde la carne se cocina junto a verduras, legumbres y diferentes tipos de caldo.

Estas recetas permiten que las fibras se ablanden progresivamente y desarrollen una textura agradable, además de concentrar los sabores de todos los ingredientes.

También funciona muy bien en preparaciones braseadas o en recetas de carne al vino, donde la combinación de líquidos y calor suave favorece una cocción uniforme y un resultado más tierno.

Cómo aprovechar mejor este corte

Otra de las ventajas de la tortuguita es su rendimiento. Una vez cocida, puede utilizarse en distintas comidas durante varios días.

Las sobras suelen emplearse para rellenar empanadas, tartas o sándwiches, aunque también pueden desmenuzarse para incorporarlas a platos de arroz, pastas o preparaciones al horno.

Cuánto cuesta la tortuguita

Actualmente, el kilo de tortuguita ronda los $13.500 en carnicerías de barrio y supermercados, aunque algunas promociones y descuentos vigentes mediante billeteras virtuales permiten conseguirla por valores cercanos a los $10.800 por kilo en determinados comercios adheridos.

Gracias a esa diferencia de precio respecto de otros cortes más demandados, la tortuguita se consolida como una de las alternativas más convenientes para quienes buscan preparar comidas abundantes, sabrosas y rendidoras sin realizar un gasto elevado.