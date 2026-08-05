El desafío matemático que pone a prueba tu mente: 50 - 50 x 0 + 5 ÷ 5

50 - 50 × 0 + 5 ÷ 5 . Cuatro números, tres operaciones básicas, ningún paréntesis que complique el panorama. Sin embargo, cuando se plantea este desafío , la mayoría llega al mismo resultado equivocado. El problema no es la dificultad matemática de la cuenta: es el hábito de leer de izquierda a derecha sin detenerse a pensar qué operación tiene prioridad.

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La respuesta errónea más común es 1, y llega ahí siguiendo un razonamiento que parece perfectamente lógico si no se conoce la regla: se resuelve todo en el orden en que aparece escrito, de izquierda a derecha, sin distinguir jerarquías entre las operaciones.

Cada paso individual de esa cuenta está bien resuelto. El problema es el orden: la multiplicación y la división tienen que resolverse antes que la resta y la suma, sin importar en qué posición aparezcan dentro de la expresión. Al ignorar esa jerarquía, toda la cuenta queda distorsionada desde el segundo paso.

Antes de resolver nada, hay que separar los términos priorizando las operaciones de mayor jerarquía. En esta expresión, esos términos son 50 × 0 y 5 ÷ 5.

Son esas dos operaciones las que hay que resolver primero, independientemente de dónde estén ubicadas dentro de la cuenta completa.

Paso 2: Resolver la multiplicación y la división

Con esos dos términos identificados, se resuelven de manera independiente:

50 × 0 = 0

5 ÷ 5 = 1.

Paso 3: Sustituir en la cuenta original

Reemplazando esos resultados en la expresión original, lo que queda es: 50 - 0 + 1.

Paso 4: Resolver sumas y restas de izquierda a derecha

Recién en este último paso corresponde aplicar el orden de izquierda a derecha, porque ahora todas las operaciones que quedan son del mismo nivel jerárquico: sumas y restas.

50 - 0 = 50

50 + 1 = 51.

El resultado correcto de (50 - 50 × 0 + 5 ÷ 5) es 51.

La expresión 50 - 50 × 0 + 5 ÷ 5 parece una cuenta de nivel primario, pero funciona como una trampa casi perfecta para exponer un error de lectura matemática muy extendido. Resolverla bien está en solo un cambio de hábito: antes de operar de izquierda a derecha, hay que identificar primero qué multiplicaciones y divisiones hay en la expresión, resolverlas y recién después ocuparse de las sumas y restas que queden.