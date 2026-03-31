Los 3 signos del zodíaco que tendrán mala suerte en Semana Santa 2026

El ingreso del Sol en Aries reactiva proyectos pero también trae días de mala fortuna para algunos signos; la receta será paciencia, orden y prevención.

El panorama astral para esta Semana Santa anuncia días complicados para algunos signos: la energía no acompaña y se hablará de mala suerte en ciertos asuntos. Con el Sol entrando en Aries se inaugura un ciclo más directo, aunque no todos reaccionan igual; varios nativos deberán ajustar ritmo, paciencia y estrategias frente a imprevistos.

Qué signos tendrán mala suerte durante Semana Santa Según el horóscopo local, tres signos se ubican en el foco de esa menor fortuna: Libra, Acuario y Virgo. Cada uno afrontará desafíos distintos: dudas que postergan decisiones, trabas en proyectos o tareas cotidianas que exigirán constancia. El consejo general es no tomar atajos y priorizar orden y claridad mental.

Para Libra las señales advierten indecisiones que generan titubeos: la balanza interna se desajusta y aparecen alternativas confusas. Este no es el mejor momento para resoluciones apresuradas; con calma y revisión de prioridades la influencia negativa puede revertirse y transformarse en oportunidad para reorganizar proyectos personales.

A los Acuario los rodea una sensación de estancamiento: avances lentos, demoras administrativas o giros inesperados que postergan metas. En su caso la recomendación es soltar lo que no suma y actuar con pasos concretos en vez de esperar claridad total. Mantener contactos y revisar plazos evitará que pequeñas complicaciones se vuelvan mayores.

Por último, Virgo puede enfrentarse a obstáculos menores que demandan esfuerzo extra: detalles que se complican, tareas que requieren más tiempo y exigencia por orden. Aunque la situación no resulte grave, la clave será la constancia: planificar, delegar cuando corresponda y no perder energía en perfeccionismos que ralentizan la marcha.