    • 15 de abril de 2026 - 15:53

    Pararon a una mujer de 92 años por manejar a 228 km/h y su respuesta descolocó a los agentes de tránsito

    Los agentes de tránsito no podían creer lo que escucharon.

    El insólito episodio que ocurrió en Francia. Imagen creada por IA.

    El insólito episodio que ocurrió en Francia. Imagen creada por IA.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un episodio tan peligroso como inesperado sacudió a las autoridades de tránsito en Francia: una mujer de 92 años fue interceptada tras ser detectada circulando a 228 km/h en una autopista, muy por encima del límite permitido.

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    El hecho ocurrió durante un control de velocidad en un tramo donde la máxima rondaba los 100 km/h. Al detectar al vehículo, los agentes iniciaron un operativo para interceptarlo, sorprendidos por la velocidad del deportivo, que avanzaba sin maniobras erráticas ni intento de fuga.

    Cómo es el auto que manejaba

    El vehículo en cuestión era un Porsche 911 GT3, una de las versiones más radicales del icónico modelo alemán, equipada con un motor atmosférico de 510 caballos de fuerza y capaz de superar los 300 km/h.

    Sin embargo, lo más llamativo no fue el auto, sino quién estaba al volante. Cuando los agentes lograron detenerlo, descubrieron que la conductora era una mujer de 92 años, lúcida y tranquila, algo que los obligó incluso a verificar su documentación varias veces.

    “Me gusta conducir rápido”

    Lejos de mostrarse nerviosa, la mujer explicó con total naturalidad su comportamiento. Según relataron los oficiales, aseguró que su gusto por la velocidad venía de larga data y que había sido inculcado por su esposo, fanático de los autos deportivos.

    “Me gusta conducir rápido”, fue la frase con la que justificó su accionar, dejando atónitos a los agentes.

    Más allá de lo insólito del caso, la infracción tuvo consecuencias. Las autoridades aplicaron una sanción por exceso grave de velocidad, lo que implica una multa económica, quita de puntos en la licencia y posibles medidas adicionales.

    Además, el vehículo fue retenido mientras se define la situación judicial, dado que este tipo de faltas, por la magnitud de la velocidad, pueden derivar en sanciones más severas.

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