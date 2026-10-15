Por qué no deberías cargar la batería del celular hasta el 100%

Las baterías de litio sufren un estrés elevado en los extremos de carga que acelera su degradación y acorta la vida del teléfono.

La ansiedad por ver el ícono de la batería lleno antes de salir de casa lleva a la mayoría de los usuarios a dejar el celular enchufado hasta alcanzar el 100%, o incluso a cargarlo durante toda la noche. Aunque parece la conducta más lógica para garantizar autonomía, los ingenieros en tecnología afirman que llevar la carga al máximo de forma constante perjudica la química interna del dispositivo, haciendo que la batería dure menos tiempo con el paso de los meses.

El rango ideal: la regla del 20-80 Las baterías modernas de iones de litio no tienen "efecto memoria" como las antiguas de níquel, pero sufren por el estrés de voltaje. Los puntos de mayor tensión para la batería ocurren cuando está por debajo del 20% y por encima del 80%. Cargar el dispositivo hasta el tope genera un nivel de calor y presión química que degrada los electrodos con mayor rapidez.