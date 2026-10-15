    • 15 de octubre de 2026 - 11:38

    Por qué no deberías cargar la batería del celular hasta el 100%

    Las baterías de litio sufren un estrés elevado en los extremos de carga que acelera su degradación y acorta la vida del teléfono.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La ansiedad por ver el ícono de la batería lleno antes de salir de casa lleva a la mayoría de los usuarios a dejar el celular enchufado hasta alcanzar el 100%, o incluso a cargarlo durante toda la noche. Aunque parece la conducta más lógica para garantizar autonomía, los ingenieros en tecnología afirman que llevar la carga al máximo de forma constante perjudica la química interna del dispositivo, haciendo que la batería dure menos tiempo con el paso de los meses.

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    El rango ideal: la regla del 20-80

    Las baterías modernas de iones de litio no tienen "efecto memoria" como las antiguas de níquel, pero sufren por el estrés de voltaje. Los puntos de mayor tensión para la batería ocurren cuando está por debajo del 20% y por encima del 80%. Cargar el dispositivo hasta el tope genera un nivel de calor y presión química que degrada los electrodos con mayor rapidez.

    Hábitos clave para cuidar la salud de tu batería

    • Cargas parciales: es mucho más saludable realizar pequeñas recargas durante el día que hacer una sola carga completa de 0 a 100.

    • Activar la protección de batería: tanto Android como iPhone cuentan en sus ajustes con funciones para limitar la carga automática al 80% o 85%.

    • Evitar el calor extremo: no uses el teléfono para juegos pesados mientras se carga, ya que la temperatura elevadísima es el peor enemigo de la litio-ión.

    Siguiendo la pauta de mantener el porcentaje casi siempre entre el 20% y el 80%, la batería de tu Smartphone conservará su rendimiento óptimo por varios años.

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