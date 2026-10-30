Por qué nunca deberías cortar la carne apenas la sacás de la parrilla o sartén

Sacar un bife jugoso o un asado del fuego e ir directamente a cortarlo en la tabla para servirlo de inmediato es la tentación de cualquier hambriento. Sin embargo, este gesto apresurado arruina por completo el esfuerzo del cocinero. Los chefs profesionales insisten en que el reposo de la carne fuera del fuego es un paso tan importante como la cocción misma. Cortarla de inmediato provoca que el plato pierda su textura tierno y se vuelva duro.
El comportamiento de los jugos durante la cocción
Cuando la carne se expone a altas temperaturas (parrilla, plancha u horno), las proteínas del tejido muscular se contraen con fuerza, empujando la humedad y los jugos hacia el centro del corte. Si cortás la pieza en ese instante, la presión interna provocará que todos los jugos se derramen sobre la tabla de madera, dejando la carne seca e insípida.
El tiempo de reposo exacto según el tamaño
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Bifes o cortes individuales: dejá reposar la carne sobre una tabla o plato durante 3 a 5 minutos antes de hincarle el cuchillo.
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Cortes grandes (vacío, colita de cuadril, peceto): requieren un reposo de 10 a 15 minutos cubiertos de forma holgada con papel de aluminio para que no pierdan temperatura.
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El efecto de relajación: durante estos minutos, las fibras musculares se relajan y los jugos se redistribuyen de manera uniforme hacia la superficie de la carne.
Al cortar el trozo tras el tiempo de reposo, notarás que los jugos se quedan atrapados dentro de cada bocado, logrando una carne tierna, sabrosa y jugosa.