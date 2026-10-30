Por qué nunca deberías cortar la carne apenas la sacás de la parrilla o sartén

Sacar un bife jugoso o un asado del fuego e ir directamente a cortarlo en la tabla para servirlo de inmediato es la tentación de cualquier hambriento. Sin embargo, este gesto apresurado arruina por completo el esfuerzo del cocinero. Los chefs profesionales insisten en que el reposo de la carne fuera del fuego es un paso tan importante como la cocción misma. Cortarla de inmediato provoca que el plato pierda su textura tierno y se vuelva duro.