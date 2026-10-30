    • 30 de octubre de 2026 - 11:07

    Por qué nunca deberías cortar la carne apenas la sacás de la parrilla o sartén

    El error más común al cocinar un buen corte provoca que se pierdan todos los jugos internos y la carne quede seca.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Sacar un bife jugoso o un asado del fuego e ir directamente a cortarlo en la tabla para servirlo de inmediato es la tentación de cualquier hambriento. Sin embargo, este gesto apresurado arruina por completo el esfuerzo del cocinero. Los chefs profesionales insisten en que el reposo de la carne fuera del fuego es un paso tan importante como la cocción misma. Cortarla de inmediato provoca que el plato pierda su textura tierno y se vuelva duro.

    Leé además

    secuestran carne de guanaco, armas y aves silvestres tras dos allanamientos de la policia rural

    Secuestran carne de guanaco, armas y aves silvestres tras dos allanamientos de la Policía Rural
    por que deberias marinar la carne en vinagre antes de cocinarla

    Por qué deberías marinar la carne en vinagre antes de cocinarla

    El comportamiento de los jugos durante la cocción

    Cuando la carne se expone a altas temperaturas (parrilla, plancha u horno), las proteínas del tejido muscular se contraen con fuerza, empujando la humedad y los jugos hacia el centro del corte. Si cortás la pieza en ese instante, la presión interna provocará que todos los jugos se derramen sobre la tabla de madera, dejando la carne seca e insípida.

    El tiempo de reposo exacto según el tamaño

    • Bifes o cortes individuales: dejá reposar la carne sobre una tabla o plato durante 3 a 5 minutos antes de hincarle el cuchillo.

    • Cortes grandes (vacío, colita de cuadril, peceto): requieren un reposo de 10 a 15 minutos cubiertos de forma holgada con papel de aluminio para que no pierdan temperatura.

    • El efecto de relajación: durante estos minutos, las fibras musculares se relajan y los jugos se redistribuyen de manera uniforme hacia la superficie de la carne.

    Al cortar el trozo tras el tiempo de reposo, notarás que los jugos se quedan atrapados dentro de cada bocado, logrando una carne tierna, sabrosa y jugosa.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    el error de ponerle aceite al agua de los fideos que arruina la salsa

    El error de ponerle aceite al agua de los fideos que arruina la salsa

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Astronautas de la NASA.

    Halloween en el espacio: la NASA mostró los disfraces de los astronautas a 400 km de la Tierra

    Por Redacción Diario de Cuyo
    por que recomiendan agregar una pizca de sal a todas las preparaciones dulces

    Por qué recomiendan agregar una pizca de sal a todas las preparaciones dulces

    Por Redacción Diario de Cuyo
    la historia de eulalia marzetti, la mama de lionel scaloni

    La historia de Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni

    Por Redacción Diario de Cuyo