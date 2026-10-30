Por qué recomiendan agregar una pizca de sal a todas las preparaciones dulces

Este condimento básico no altera el gusto del postre, pero potencia el sabor del cacao, la vainilla y el azúcar de forma natural.

A primera vista, agregar sal a la masa de una torta, un budín o unas galletitas de chocolate parece una contradicción gastronómica. Sin embargo, si revisás las recetas de los maestros pasteleros de todo el mundo, notará que la sal es un ingrediente fijo e innegociable en la repostería. La incorporación de una pizca de sal en preparaciones dulces no busca volverlas saladas, sino activar una reacción biológica en el paladar que transforma el resultado final.

La ciencia de los receptores del gusto en la lengua La explicación de este truco radica en el funcionamiento de nuestras papilas gustativas. Las células sensoriales de la lengua cuentan con un transportador de glucosa que solo se activa en presencia de sodio. Al agregar una mínima cantidad de sal a una preparación dulce, los receptores de dulzor se disparan con mayor intensidad, permitiendo percibir los matices de la fruta, la manteca o el cacao sin necesidad de sumar más azúcar refinada.