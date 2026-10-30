    • 30 de octubre de 2026 - 10:03

    Por qué recomiendan agregar una pizca de sal a todas las preparaciones dulces

    Este condimento básico no altera el gusto del postre, pero potencia el sabor del cacao, la vainilla y el azúcar de forma natural.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A primera vista, agregar sal a la masa de una torta, un budín o unas galletitas de chocolate parece una contradicción gastronómica. Sin embargo, si revisás las recetas de los maestros pasteleros de todo el mundo, notará que la sal es un ingrediente fijo e innegociable en la repostería. La incorporación de una pizca de sal en preparaciones dulces no busca volverlas saladas, sino activar una reacción biológica en el paladar que transforma el resultado final.

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    Cómo y cuándo incorporarla según el postre

    • En masas y bizcochuelos: sumá 1/4 de cucharadita de sal fina junto con la harina y los ingredientes secos para equilibrar el dulzor.

    • En cremas y rellenos de chocolate: la sal corta el amargor del cacao puro y resalta sus notas tostadas.

    • En dulce de leche y caramelo: una pizca de sal marina en escamas al final transforma una salsa común en el cotizado "caramelo salado".

    Un hábito simple que evita que las tortas y postres resulten empalagosos o planos al paladar.

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