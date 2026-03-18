    • 18 de marzo de 2026 - 10:36

    Punch vuelve a ser furor en redes: "Ya tiene novia"

    El monito apareció en nuevas fotos junto a Aiko, otra macaca con una historia similar.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El macaco japonés Punch volvió a ser tendencia en redes sociales tras la difusión de imágenes y videos en los que aparece junto a Aiko, una macaca con la que comparte espacio. La cercanía entre ambos generó una ola de comentarios de usuarios que, en tono humorístico, aseguran que el popular primate “ya tiene novia”.

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    Punch se había vuelto viral tiempo atrás por su historia de vida y su proceso de adaptación, lo que le permitió ganarse el cariño de miles de personas en internet.

    En los últimos días, la atención volvió a centrarse en él a partir de su vínculo con Aiko, quien también tuvo dificultades para integrarse a su grupo. Las imágenes de ambos juntos reavivaron el interés por el caso y volvieron a generar repercusión en redes sociales, donde muchos celebran esta nueva etapa del macaco.

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