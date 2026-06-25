Remojar cáscaras de naranja en vinagre: para qué sirve y cómo usarlo en casa

El limpiador más poderoso de tu cocina no viene en un envase plástico. Se hace con dos ingredientes como las cáscaras de naranja y vinagre.

Cada vez que se pela una naranja, la cáscara va directo a la basura. Sin saberlo, guarda un aceite esencial llamado d-limoneno que está presente en los limpiadores de marcas comerciales. Lo que nadie dice en la etiqueta del producto es que ese ingrediente se puede extraer en casa, sin costo y sin químicos, remojando las cáscaras en vinagre blanco.

El resultado no es un sustituto casero mediocre. Es un desengrasante que funciona de verdad sobre la grasa de cocina, el jabón acumulado en el baño y las manchas de superficies duras, con la ventaja de que el olor a vinagre desaparece casi por completo reemplazado por el aroma cítrico de la naranja. Y encima no genera residuo: los dos ingredientes son comestibles, biodegradables y seguros para usar alrededor de niños y mascotas.

Para hacer un desengrasante más potente, se pueden agregar unas gotas de detergente lavavajillas natural al spray ya preparado. Qué hace que esta combinación funcione El secreto está en la química de cada ingrediente y en lo que pasa cuando se combinan con tiempo.

El d-limoneno es el ingrediente principal en productos de limpieza. Es un aceite esencial que se encuentra comúnmente en la cáscara de los cítricos, que provee fragancia fresca y actúa como desengrasante. Además es biodegradable y seguro alrededor de alimentos.

es el en productos de limpieza. Es un que se encuentra comúnmente en la cáscara de los cítricos, que provee y actúa como Además es biodegradable y seguro alrededor de alimentos. El vinagre blanco aporta ácido cítrico, que combate las manchas de agua y la cal, d-limoneno como solvente desengrasante potente, y aceite de naranja con fragancia natural y acción antibacteriana desodorizante. Para Maker`s Clean hay que macerar las cáscaras de cítricos en vinagre blanco durante dos semanas libera el d-limoneno junto con el aroma cítrico, generando un limpiador multiuso potenciado, de olor agradable y con propiedades naturales de desinfección y desodorización.

Lo que no hay que esperar de esta mezcla es que actúe como desinfectante total. El vinagre puede eliminar o reducir algunos gérmenes transmitidos por alimentos como Salmonella, E. coli y Listeria, pero no mata todos los gérmenes.