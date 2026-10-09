Tenía en su baño moho y manchas negras en las juntas de los azulejos, pero con un truco casero lo dejó impecable

Una preparación casera sin lavandina elimina los hongos alojados en las uniones de la ducha y previene su reaparición.

Cómo quitar el moho y las manchas negras de las juntas de los azulejos.

La humedad constante del cuarto de baño genera el ambiente ideal para el desarrollo de moho en las uniones de azulejos y cerámicos. Estas manchas oscuras no solo resultan antiestéticas, sino que también representan un foco de bacterias y alérgenos. Pero hay un truco casero que lo soluciona.

Por qué la lavandina no siempre resuelve el problema A diferencia de lo que se cree, rociar lavandina pura muchas veces solo blanquea superficialmente el hongo sin eliminar la raíz sumergida en la pastina porosa. Para neutralizar el esporo por completo se necesita una pasta antiséptica de bicarbonato de sodio y agua oxigenada. Ese fue el truco casero que encontró una persona que tenía ese problema en su baño.