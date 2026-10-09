Tenía en su baño moho y manchas negras en las juntas de los azulejos, pero con un truco casero lo dejó impecable

La humedad constante del cuarto de baño genera el ambiente ideal para el desarrollo de moho en las uniones de azulejos y cerámicos. Estas manchas oscuras no solo resultan antiestéticas, sino que también representan un foco de bacterias y alérgenos. Pero hay un truco casero que lo soluciona.
Por qué la lavandina no siempre resuelve el problema
A diferencia de lo que se cree, rociar lavandina pura muchas veces solo blanquea superficialmente el hongo sin eliminar la raíz sumergida en la pastina porosa. Para neutralizar el esporo por completo se necesita una pasta antiséptica de bicarbonato de sodio y agua oxigenada. Ese fue el truco casero que encontró una persona que tenía ese problema en su baño.
Guía paso a paso para blanquear las juntas
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Mezcla activa: elaborá una pasta espesa combinando 3 cucharadas de bicarbonato de sodio con 2 cucharadas de agua oxigenada de 10 volúmenes.
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Aplicación puntual: esparcí la pasta sobre las juntas manchadas utilizando un cepillo de dientes en desuso.
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Tiempo de reposo: dejá que los activos actúen durante 15 a 20 minutos para desintegrar la pared celular del hongo.
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Frotado y enjuague: cepillá suavemente en movimientos circulares y enjuagá con abundante agua tibia.
El secreto para que las juntas no se vuelvan a poner negras
Una vez limpias y secas las juntas, frotá sobre ellas una vela de cera blanca común. La parafina creará una película impermeable transparente que impedirá que el agua y la humedad se filtren en los poros de la pastina.