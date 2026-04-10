Viral: su novio se quedó sin trabajo, le pidió dinero y su reacción se viralizó

Una joven contó la insólita situación que vive con su pareja: él le pide plata para salir de fiesta mientras ella trabaja como profesora freelance y le ofrece ayudarlo a invertir.

“¿Me podrás pasar 90.000 o 100.000 para pagar la mesa? Y después te lo vuelvo”. Así, sin vueltas, un joven desocupado le pidió a su novia dinero para salir a festejar el cumpleaños de un amigo.

La respuesta de ella, lejos de la indiferencia, se volvió viral y abrió el debate sobre los límites en las relaciones y el manejo de la plata.

La protagonista de esta historia es profesora de inglés freelance, cobra en dólares y, según contó, su pareja “se viene colgando hace bastante” de su buena racha laboral. “Otra vez me dijo: ‘Pagá vos, nene’. No me molesta, pero una cosa es que te pague una merienda y otra, la mesa de un boliche con tus amigos”, afirmó.

La joven relató que su novio se quedó sin trabajo y, aunque ella le ofreció ayudarlo a invertir sus ahorros o buscar alternativas para ganar plata online, él no muestra interés. “Le dije mil veces que lo ayudo a invertir, pero no me entiende. Ya van mil aplicaciones que le recomiendo para buscar trabajo online y tampoco. No tiene ganas”, se quejó.