Una mujer puso un llamativo cartel que sorprendió a los habitantes de San Luis de Potosí, una ciudad ubicada en el centro de México. La joven quedó embarazada y como el padre no se hace cargo decidió anunciarlo a lo grande para que el hombre aparezca.

“¡Se busca! Carlos Orozco, dio positiva la prueba. Estoy embarazada”, dice la imagen que apareció en la terraza de un edificio de esa ciudad y tiene una foto del supuesto padre del bebé. Además, el cartel dice: "Me bloqueó de Facebook y del celular. Atentamente, tu amiga (como me presentabas)". La imagen del anuncio empezó a viralizarse en redes sociales y no hay persona en esa ciudad que no hable del padre fugado.