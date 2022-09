Estás cerca de tener tu gran oportunidad en el amor, Aries, además con alguien que considerabas inalcanzable. Ya va siendo hora de avanzar en tu relación, Tauro, empieza una nueva etapa. Todo lo que sueñas puede hacerse realidad, Géminis, pero has de creer firmemente en ello. El tema financiero, Cáncer, está ahora muy bien aspectado para las nativas de tu signo. No te obsesiones con lo que no te da resultado, Leo, mira otras posibilidades. Hoy te conviene esforzarte al máximo en el trabajo, Virgo, te será recompensado. El amor tiene sorpresas muy agradables reservadas para ti, Libra, eres afortunada. En los asuntos del corazón, Escorpio, a veces hay que jugar un poco y ponerse algo misteriosa. Tómate más en serio a ese chico que te ronda, Sagitario, tu aparente indiferencia le hace sentir mal. Recuerda que en una relación, Capricornio, es muy importante que ambos reservéis un espacio propio. Explora nuevas alternativas para tener más ingresos, Acuario. Si sospechas que alguien está influyendo en tu relación, Piscis, habla sinceramente con tu chico.

Aries

No te entretengas más esperando que las cosas cambien, Aries, empieza desde hoy mismo a poner solución a ciertos temas que te agobian en el terreno sentimental. Si esto implica tomar decisiones, hazlo, más adelante te va a alegrar de ello aunque ahora se te haga un mundo. Si estás esperando algo especial, puede que estés cerca de tener tu gran oportunidad y quizá sea con alguien que considerabas un imposible. La vida suele ser una caja de sorpresas a diario y en el aspecto amoroso todavía más. Abre bien los ojos, Aries, porque lo tienes muy cerca. También hoy es un buen día para el afecto familiar. Quizá tengas a alguien en este círculo que necesita que le eches una mano en algo que tú dominas. Atiéndele, el Universo te devolverá este gesto cuando más lo necesites.

Tauro

Evitas siempre que alguien te eche una mano, Tauro, porque prefieres valerte por ti misma a diario. Sin embargo, hoy quizá necesitarás de la ayuda de alguien. Acéptala sin reparo porque todo el mundo entenderá que no se trata de columpiarte sino que realmente lo necesitas. Hoy será para ti un día excelente para los temas relacionados con el amor. Si sales con alguien desde hace tiempo, no temas dar un paso al frente y avanzar en esta relación, indecisa Tauro. Esos temores que te invaden son totalmente infundados. Ya es hora de iniciar una nueva etapa. Es un buen momento para vivir unas horas muy románticas con tu pareja. Hazle sentir lo importante que es para ti a diario. A veces no basta con las palabras y hay que pasar a los hechos. Demuéstrale la intensidad de tus sentimientos.

Géminis

Si hoy, Géminis, contacta contigo una persona o te llega un mensaje para que tú te pongas en contacto con alguien por un tema de trabajo, préstale mucha atención porque se trata de algo que puede proporcionarte grandes beneficios a diario más adelante. Destierra el temor al cambio y no te encierres en tu círculo sin atreverte a salir. Necesitas mirar el futuro con mayor perspectiva, ampliar tus horizontes. No creas que tus ideas son sueños imposibles. Todo lo que piensas a diario puede hacerse realidad pero has de creer sinceramente en ello, visualizarlo mentalmente. Si lo haces comprobarás que te llegan las ideas para iniciar el camino, creativa Géminis. En el amor, aprovecha hoy para pasar más tiempo en la intimidad con tu pareja. Escúchale con atención, tiene algo que contarte y puede que no se atreva por temor a tu reacción. Muéstrate comprensiva.

Cáncer

Tienes que prestar más atención hoy a tu voz interior, Cáncer, porque a veces la ignoras por completo y por eso te embarcas a diario en asuntos laborales o profesionales que en realidad ni te van ni te vienen. Es también por este motivo por lo que en ocasiones te invade una sensación de rutina y monotonía de la que no sabes como librarte. Si haces caso a tu intuición verás que apunta hacia buenos proyectos de futuro. Empieza hoy a dar los primeros pasos para conseguir tus objetivos porque se te abrirán muchas puertas a diario. Si alguno de estos proyectos es ambicioso, no desistas por falta de dinero para invertir. Busca el modo de financiarte porque este tema está ahora muy bien aspectado para las nativas de Cáncer. En el amor, si estás empezando una relación, tiene buenas perspectivas de futuro.

Leo

Si analizas a fondo tu situación, Leo, verás que no tienes motivo alguno para sentirte hoy melancólica. Estás muy cerca de una persona que te quiere y a la que no prestas demasiada atención, pero si lo hicieras te darías cuenta de que vale mucho y que reúne muchos de los requisitos que tú deseas para la persona que comparta tu vida. Hoy intenta hacer algo positivo, dale una oportunidad y también un agradecimiento por todo lo que hace por ti a diario. Si eres de las Leo que está esperando el amor y hay una persona en la que tienes interés pero se te resiste, empieza desde hoy mismo a mirar hacia otro lado. No te obsesiones con lo que no te da resultado y abre tu mente a diario a otras posibilidades que tienes a tu alcance.

Virgo

Estamos ya a un paso de entrar en el fin de semana, Virgo, pero hoy todavía no te conviene relajarte, al contrario, deberías intentar activarte al máximo. Es probable que tengas que afrontar cierto trabajo extra o complicado, pero que te dará buenos rendimientos más adelante. Prepárate y esfuérzate más que nunca porque puedes estar en camino de alcanzar uno de tus mayores objetivos. Si en estos días te has sentido molesta con alguien de tu círculo cercano porque sabes que tiene un problema que no te ha confiado, hoy recapacita, Virgo. Todo el mundo tiene derecho a su parcela privada y, por otro lado, no estás ahora en un buen momento para dar consejos. Reconoce que tú habrías hecho lo mismo si estuvieras en su lugar. Procura ser más empática con quienes tienes alrededor a diario y todo te resultará más fácil.

Libra

Estás hoy en un momento muy apropiado para empezar a cambiar ciertas cosas en tu vida, Libra. Tus aspiraciones están bien aspectadas y quizá te surja hoy una idea que puede darte muy buenos beneficios económicos. Empieza a dar a diario los pasos oportunos para llevarla a cabo. Pero, además, explora también otras alternativas para obtener más ingresos. Si estás interesado en participar en algún negocio, haz hoy contactos con quien te puede ayudar porque te darán buen resultado. Eres muy afortunada, Libra, porque también el amor tiene sorpresas muy agradables reservadas para ti. Tienes a alguien que te quiere de una manera incondicional pero necesita saber que sientes lo mismo. Si es así, no dejes de demostrárselo a diario y recuerda que no son sólo las palabras, con pequeños gestos lograrás que tu chico se convenza de que eres la mujer de su vida.

Escorpio

Si tienes la sensación de que en el trabajo estás algo estancada, o piensas que tus superiores no aprecian lo que vales en realidad, Escorpio, hoy es un buen día para demostrar toda tu creatividad. Valorarán mucho tu capacidad de dar nuevos enfoques y de aplicar soluciones alternativas. Es posible que hoy tengas su reconocimiento explícito y esto te dará alas para realizar a diario tu tarea con entusiasmo, que es exactamente la clave del éxito profesional. En el amor, si tus sentimientos hacia una persona a la que conoces desde hace relativamente poco se están intensificando a diario, ve con cuidado con demostrarlo abiertamente. Corres el riesgo de que si se lo pones demasiado fácil pierda interés. No siempre es bueno soltarse, Escorpio, a veces hay que jugar un poco, ponerse coqueta y misteriosa. Es una estrategia que nunca falla.

Sagitario

Si te llega hoy una llamada que aparentemente es muy positiva para ti, Sagitario, cuenta a diez antes de entusiasmarte. Podría tratarse de una oferta bancaria, aparentemente irrenunciable, o una oferta para que cambies a otra operadora telefónica. Algo de este estilo. No hagas ningún caso y córtales el rollo porque la beneficiada no serías tú sino quien te está llamando. Acabarías perdiendo dinero y arrepintiéndote a diario. Pasa del tema o te traerá quebraderos de cabeza. En el terreno sentimental, Sagitario, hay alguien que te ronda a diario pero tú no te lo tomas en serio, aunque en el fondo quizá te gusta. Si es así, rectifica hoy mismo y dale una oportunidad. Esta persona se siente herida emocionalmente por tu actitud y podría abandonar la partida si no encuentra pronto una respuesta positiva. Si te atrae, reacciona.

Capricornio

Cada vez que se impone otro criterio que no es el tuyo, Capricornio, te sientes molesta o incluso disgustada. Te gusta ser el centro de atención a diario en todos los temas, pero reconoce hoy que es normal que no siempre todo el mundo esté de acuerdo con tus ideas. Acéptalo y disfruta de no tener siempre toda la responsabilidad. Es como una liberación. Experiméntalo así. En el amor, estás integrando muy bien a la persona que está contigo en tu círculo familiar y de amistades, Capricornio. Ahora podéis estar siempre juntos en todas partes. Pero no olvides que es muy bueno reservar un espacio propio, tanto para ti como para él. Es necesario tener tiempo para tu gente, al margen de tu relación. Esto siempre viene como un soplo de aire fresco y es un antídoto contra la rutina de diario y la monotonía.

Acuario

Si hoy, Acuario, alguien te ofrece participar en un negocio, montar una tienda a medias, o invertir tus ahorrillos en algún asunto, no lo dudes porque estás en racha a diario y puedes tener muy buenas ganancias. Asume el riesgo porque puede ser el inicio de un nuevo camino que cambie por completo tu vida y que te guste mucho más de lo que te imaginas. En el terreno sentimental, hay alguien cerca de ti que poco a poco está empezando a ser importante en tu vida. Haz caso de tu intuición. Viene para quedarse… si tú le aceptas, claro. Si eres de las Acuario que tiene pareja, disfruta a su lado de vuestra intimidad, experimenta, juega, no seas tímida en este terreno. Este aspecto os unirá todavía más y experimentarás nuevas sensaciones a diario. Lo vuestro va para largo.

Piscis

Para que tu vida de un giro positivo, Piscis, has de empezar desde hoy mismo a hacer algunos cambios. No te asustes porque no son grandes cosas sino pequeños detalles de diario que parece que no tienen importancia pero que influyen en la calidad de vida. Dale un par de vueltas al tema y verás que tienes muchas cosas que mejorar y que te harán sentir muy bien. En el terreno sentimental, quizá te enfrentes hoy a una situación delicada. Si a diario sospechas que una tercera persona está influyendo en tu relación de pareja, hoy es el momento adecuado para hablar con tu chico. No dejes que las dudas obstaculicen tu mente y tus sentimientos, Piscis. Sé sincera y pide lo mismo para ti. Sobre todo evita manipularle para averiguar qué hay de cierto en tus recelos. Nunca da buen resultado.