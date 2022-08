Deja de resistirte al amor, Aries, sobre todo al que está llamando a tu puerta con insistencia. Resuelve este tema que te causa inquietud, Tauro, no repares en medios. Estás muy inspirada y creativa, Géminis, puedes hacer propuestas geniales. Día excelente en el amor, Cáncer, todas las nubes se han disipado. Procura mostrarte menos impulsiva, Leo, algunas personas se alejan de ti por esta causa. Frena un poco, Virgo, por mucho que desees llegar a alguna parte, las prisas no son aconsejables. No quieras demostrar siempre que lo sabes todo, Libra, te creas así bastantes enemigos. Cuando algún plan se tuerza, Escorpio, no tires la toalla, lucha para superar la situación adversa. Tienes mucha fuerza interior, Sagitario, puedes salir airosa de todo lo que te propongas. Si reaparece hoy un antiguo amor, Capricornio, no temas darle una segunda oportunidad. Esfuérzate en cambiar de actitud, Acuario, esto mejorará tu estado emocional. Haz caso a quien te sugiere algunos cambios, Piscis, te sentirías mucho mejor.

Aries

Te hallas en una etapa en la que están llegando muchas oportunidades a tu vida a diario, Aries, pero te invade una especie de miedo inexplicable para aprovecharlas. Estás dejando escapar las opciones una tras otra, tanto en el campo profesional como incluso en el amor. Has de cambiar desde hoy mismo esta forma de ver las cosas y pararte a pensar qué quieres alcanzar en realidad. No pongas tantos obstáculos a lo que la vida te está ofreciendo a diario. Déjate fluir y aleja esos absurdos temores que te impiden volar más alto. En el terreno sentimental, Aries, estás conociendo a alguien con quien podrías tener una maravillosa relación, estable y duradera, pero no te decides a dejarle avanzar. Deja hoy de resistirte y podrás comprobar que el amor está llamando a tu puerta y además con insistencia.

Tauro

Si hoy estás preocupada por un tema que se te está resistiendo a diario, Tauro, no esperes más y busca consejo en alguna persona que tenga experiencia en ello. No dejes que tu amor propio te haga seguir estancada en esta situación. Recurre a alguno de tus amigos, a un pariente o, si crees que nadie de tu entorno te puede ayudar, acude a un profesional en la materia. Lo que importa ahora es que puedas resolver lo que a diario te causa esta inquietud y no has de reparar en medios. Por otra parte, hoy se te puede plantear la situación a la inversa y puedes ser tú quien sea capaz de ayudar a alguien cercano a salir de un embrollo, Tauro. Esto te hará ver que todos necesitamos de los demás en algún momento.

Géminis

Si hoy participas en una reunión de trabajo o te llama tu jefe a su despacho, Géminis, no te muestres cortada ni tímida. Atrévete a responder con sinceridad a sus preguntas y demuestra que tienes criterio propio. Es el momento de exponer tus ideas si de verdad crees en ellas. La inseguridad no te ayudará en nada. Intenta hablar con propiedad a diario, apóyate en tu experiencia y convéncete a ti misma de lo que puedes aportar a cualquier proyecto que se plantee. Aprovecha porque estás ahora especialmente inspirada y con la creatividad en alza. Te iría bien hoy ir a ver algún espectáculo, concierto o exposición que aún potenciaría más esta explosión de ideas que estás experimentando a diario. El amor ahora no debe preocuparte, Géminis, estás en un mar en calma y te encaminas hacia un futuro prometedor.

Cáncer

Has llegado a un buen momento de tu vida, Cáncer, y ahora tienes las ideas más claras. No ha sido fácil pero lo has conseguido y hoy disfrutas de un bienestar emocional que no experimentabas desde hace tiempo. Ya has logrado olvidarte de ciertos temas incordiantes del pasado y te estás concentrando a diario en el presente y en tus objetivos para el futuro. Sigue en esta línea a diario porque estás en el camino correcto. Hoy te espera un día genial en el amor, después de una etapa de tensión que, aunque no amenazaba ruptura, sí te tenía sobre ascuas, Cáncer. Ahora ya sabes que los nervios y el mal humor de tu chico eran por causas ajenas a la relación y que ya ha logrado superarlas. Estáis ahora ilusionados, como en un nuevo comienzo.

Leo

Tu trabajo, Leo, será muy apreciado hoy por tus superiores, que te harán comentarios muy positivos. Esto debería levantarte la moral y estimularte para progresar más a diario en lo que haces. Ahora estás en un momento óptimo para aprender cosas nuevas y sería la ocasión propicia para que pensaras en reciclarte. Hacerlo cada cierto tiempo viene muy bien para no perder comba. Si estás al día nadie podrá hacerte sombra. En el ámbito social, Leo, a veces desconciertas a la gente de tu alrededor con cambios bastante bruscos de actitud, fruto de tu personalidad impulsiva. Controla a diario este aspecto porque es la causa del alejamiento de ciertas personas que te podrían aportar muchas cosas positivas. En el amor, a partir de hoy no te hagas tantas preguntas si hay alguien que te interesa de verdad, sigue los dictados de tu intuición.

Virgo

Has de empezar hoy a tener claro que tus decisiones por intrascendentales que te parezcan tienen su importancia a diario, Virgo. Los pasos que vas dando, por pequeños que sean siempre te llevarán a algo más. Las cosas te funcionan bien en el trabajo, pero quizá esperas algo más. Si esto te causa una cierta frustración a diario, recuerda que los objetivos no se alcanzan al minuto, que todo requiere su tiempo. No tengas ninguna duda hoy de que tu talento y tu capacidad de liderazgo pueden encumbrarte, pero has de tener más paciencia. En el amor, Virgo, tanto si estás en una relación estable como si sales desde hace poco con alguien, no presiones ni tengas prisa. Saborea cada momento y cada etapa. Además, si quieres ir demasiado rápido puedes asustar a esta persona que te interesa.

Libra

No quieras ser a diario el centro de atención, Libra, y menos en el trabajo, donde hoy alguien que no te tiene demasiada simpatía intentará ponerte en evidencia. A veces no quieres admitir que no dominas ciertos temas cuando en realidad tus conocimientos sobre ello son escasos. Si hoy se produce una situación de este estilo, reconoce que estás pez en el tema o que no sabes demasiado sobre el particular, o se lo pondrás en bandeja para que te tomen el pelo de nuevo. Este amor propio mal entendido a diario te crea problemas que te podrías ahorrar y no sólo este ámbito, también entre tus amigos y conocidos, o tu pareja. No te hagas la sabelotodo. Si te estás dando cuenta de que tu chico no está tan cariñoso como de costumbre, Libra, quizá es precisamente por esa actitud.

Escorpio

Las novedades en el ámbito laboral, Escorpio, pueden causarte hoy una cierta preocupación, pero no permitas que te anulen. Por mal dadas que vengan las cosas siempre hay la opción de luchar o de cambiar de rumbo. Lo que nunca hay que hacer es tirar la toalla o esconder la cabeza bajo el ala. Últimamente has estado un poco apoltronada a diario, viéndolas venir, sin tomar iniciativa alguna. Ahora toca mover ficha, sacudirte esta pereza de encima y actuar. Plantéatelo desde hoy como un reto y lucha a diario por superar los obstáculos. Te sentirás mucho mejor. En el ámbito sentimental, Escorpio, no esperes que sea tu pareja quien ceda siempre. Tú también has de poner de tu parte para que las cosas funcionen. Déjale llevar la iniciativa de vez en cuando. Te sorprenderá y posiblemente te gustará más de lo que te imaginas.

Sagitario

Confía más en tus talentos, Sagitario, en lo mucho que vales y en el poder que lograrás alcanzar si sabes utilizarlos bien a diario. Hoy pueden ofrecerte una oportunidad para trabajar en un sector completamente distinto del que te has movido hasta ahora. Si la nueva actividad te ilusiona, no te eches atrás sólo porque estás dudando sobre si podrás dar el nivel que esperan de ti. Recuerda hoy que tienes mucha fuerza interior y que puedes superar cualquier prueba. Sólo tienes que proponerte dar lo mejor de ti y no regatear esfuerzos a diario. No te entretengas demasiado en dar la respuesta o la ocasión puede pasar de largo, Sagitario. En el amor, si llevas ya algún tiempo tonteando con alguien, quizá ya va siendo hora de que te lo empieces a tomar más en serio.

Capricornio

Hoy, Capricornio, es un día propicio para acercamientos y reconciliaciones. Si tienes temas pendientes de resolver con personas que te siguen interesando a pesar de las diferencias que puedan existir entre vosotros a diario, es el momento. Se avecina un encuentro con una de estas personas a quien no veías desde hace mucho, aprovecha para hacer borrón y cuenta nueva. En el terreno sentimental, si estás en una relación de pareja te espera un día excelente. Procura llegar hoy puntual a la cita y no te entretengas en otras cosas. Y si eres de las Capricornio que en estos momentos tiene el corazón libre, puede que te reencuentres con un antiguo amor que no ha conseguido olvidarte y que te ha seguido a diario. Si a ti te sigue interesando también, no temas, aunque hace tiempo lo vuestro no funcionó puede que ahora lo haga.

Acuario

Aislarte de las personas que te quieren, Acuario, no va a ayudarte a resolver tus problemas de diario ni tampoco a mejorar tu ánimo. Cuando hoy te llame tu mejor amiga no busques una excusa tonta para no hablar con ella y contarle el problema que te está afectando. Tampoco le cuentes que no puedes quedar porque no te encuentras bien, ya que esto añadirá una preocupación extra a quien se interesa por ti. Si estás en un momento difícil a causa de una situación sentimental complicada, Acuario, esfuérzate por cambiar de actitud porque esto mejorará tu estado emocional. No lo vas a conseguir de un día para otro pero si te decides a hacer pequeños cambios en tu vida a diario poco a poco te irá cambiando también la visión negativa que tienes ahora. Empieza hoy mismo.

Piscis

Pon a diario los cinco sentidos en tu trabajo, Piscis, y dedica hoy el tiempo que sea necesario para terminar lo que tienes entre manos. Quizá tengas que aplazar ese encuentro que tenías previsto con los amigos, pero hoy es más importante el tema laboral. Alguien de tu entorno cercano te puede hacer un comentario sobre tu estilo de vida que te dejará pensativa o incluso preocupada. Presta atención porque quizá tiene bastante razón. Es cierto que con una alimentación más equilibrada y una rutina diaria de ejercicio podrías sentirte mucho mejor a diario, por fuera y por dentro. En el ámbito sentimental, desde hace unos días te ronda alguien que se ha esforzado mucho en caerte bien, Piscis. Te ha querido deslumbrar, pero puede que en realidad no sea tan simpático ni tan sincero como parece. Profundiza en sus intenciones.