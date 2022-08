Si tienes un proyecto en mente, Aries, ponte las pilas y no dejes pasar esta etapa tan favorable. Ahora que las aguas han vuelto a su cauce, Tauro, no te pases por demasiado eufórica. Si tienes algo roto o averiado en cada, Géminis, arréglalo cuando antes porque atrae las malas energías. Ponte las pilas, Cáncer, lograrás lo que te has propuesto y te dará beneficios. Buen momento para despejar tus dudas sobre ese chico, Leo, capta el mensaje. Un poquitín de humildad no te restará puntos, Virgo, al contrario, te hará brillar más. Siempre es mejor aclarar las cosas, Libra, la incertidumbre no conduce a nada positivo. Recupera una relación más frecuente con tus amigos, Escorpio, te sentará de maravilla. Procura no perder los estribos, Sagitario, no digas cosas de las que puedas arrepentirte. No le cargues el mochuelo de un amor fracasado a quien tienes ahora al lado, Capricornio. Date permiso hoy para hacer eso que tanto te apetece, Acuario, también si has de tirar los trastos a alguien. Estás en un momento perfecto para el amor, Piscis, sólo tienes que aprovecharlo.

Aries

Estás hoy, Aries, en un momento excelente para las grandes compras, como un piso, por ejemplo. También te irá bien a diario en los negocios y las inversiones. Estás en una etapa de prosperidad y generarás muchas ganancias. Si tienes un proyecto en mente, ponte las pilas y no dejes pasar esta etapa tan favorable. Busca la forma de ponerlo en marcha. Comprobarás que todo aquello que necesitas va saliendo a tu encuentro a diario. Puede que alguien cercano te ofrezca financiación o apoyo técnico, acéptalo porque te traerá suerte. Igualmente te serán favorables las resoluciones legales y los asuntos bancarios. Hoy te espera un día magnífico, afortunada Aries, y la guinda del pastel la tendrás en el capítulo amoroso, porque pasarás momentos maravillosos con tu pareja en la intimidad. Y si el día ha sido bueno, la noche puede superarlo.

Tauro

Por fin te estás librando hoy, Tauro, de esta sensación de vacío que te ha tenido atenazada a diario durante un tiempo. Una experiencia que has vivido en los últimos días te ha hecho apreciar lo positivo de tu vida y ha logrado hacerte emerger del pozo en el que te sentías metida. Ahora, con la euforia, controla que no te pases por el lado contrario. A veces sucede que después de un período melancólico llega una etapa de alegría desbordante, que está muy bien pero que puede hacerte ver las cosas a diario con poco sentido de la realidad. Procura hoy centrarte y recuperar toda la iniciativa que tienes habitualmente, pero no te dejes llevar por la fantasía, entusiasmada Tauro. A nivel sentimental, no dejes escapar ese amor que se está alejando por culpa del bajón que has tenido.

Géminis

Hoy, Géminis, es una buena jornada para todo aquello relacionado con el dinero que tanto te preocupa a diario. Si tienes un negocio o has previsto invertir en algún tema, hoy los astros protegen este tipo de operaciones. Y si eres de las Géminis que no andan sobradas, es el momento de encontrar una ocupación que te genere ingresos extra a diario. Tal vez procedente de comercializar un hobby o de aprovechar algún talento que tienes y que no valoras lo suficiente. También es un buen día para adquirir algún objeto para el hogar, tal vez cambiar algo roto o estropeado. Recuerda que esto atrae las malas energías y que las averías se contagian. Si hoy tu pareja te pide más espacio, no le montes un numerito, Géminis. Es saludable que cada uno dispongáis de tiempo fuera de la relación.

Cáncer

Hoy, Cáncer, un encargo de trabajo que no esperabas en pleno mes de agosto puede hacerte tambalear. La sorpresa te puede descolocar y despertar tu inseguridad, como te sucede incluso a diario ante estas situaciones.. Quizá creas que no lograrás hacerlo bien y a tiempo, pero ponte manos a la obra. Avanzarás a muy buen ritmo y lograrás lo que te parecía imposible. Este esfuerzo te traerá buenos beneficios en un futuro no muy lejano. También en el terreno sentimental una situación inesperada te puede hacer descubrir que con tu pareja al lado sois insuperables. Todo esto tiene que servirte para aumentar la confianza en ti misma y tu autoestima, Cáncer, porque últimamente está a la baja. Quiérete más, cuídate y sácate partido a diario. Renueva tu imagen, te levantará el ánimo y te irá bien en muchos aspectos de tu vida.

Leo

Un trabajo complicado que tenías entre manos y que te ha causado no pocos quebraderos de cabeza, puede finalizar hoy, Leo. Quizá ha sido en tus sueños donde has visto la solución ideal y la has puesto en práctica. Siempre hay que tener muy en cuenta aquellas cosas que soñamos a diario porque contienen mensajes muy válidos si los sabemos interpretar. En el amor, Leo, si llevas algún tiempo saliendo a diario con una persona que todavía presenta muchas incógnitas para ti, puede que haya llegado el momento despejarlas. Alguien a quien conoces puede darte hoy la respuesta a tus preguntas en una conversación intrascendental. Capta el mensaje. Tal vez no sea la que te gustaría, pero no pienses que has sido una incauta. A todo el mundo le puede pasar y los mentirosos son muy hábiles.

Virgo

Hoy haz algo hoy para acercarte un poco más a tus compañeros de trabajo, Virgo, y si tienes mando sobre ellos todavía más. Necesitas crear a tu alrededor un buen ambiente para que todos se sientan motivados a diario. Es una de las principales tareas de un buen o una buena líder. Te alegrarás de relacionarte más con ellos porque te aportarán algo que estás necesitando. No te pongas como una energúmena si alguien de tu grupo no coincide contigo en algún asunto. Acepta que tú no vas a estar siempre en poder de la verdad. Sé un poquitín más humilde a diario, que esto no te restará puntos, brillante Virgo. Si estás sentimentalmente sola, has de salir más y con más gente. No te limites siempre a las mismas personas. Pónselo más fácil al destino desde hoy mismo.

Libra

Hoy, Libra, quizá te cueste un poco pasar el día porque estás preocupada por algún tema al que no le ves salida. Te iría bien liberar tensiones a diario y decir lo que piensas a quien corresponda. Esta sensación de impotencia se crea por reprimir lo que sientes, por no molestar o por no pelearte. Hablar, siempre es liberador. Quizá también estés pasando por un momento de desconcierto en el ámbito laboral. Haz una lista con lo bueno y lo malo. Las cosas negativas a veces impiden ver lo bueno que nos rodea a diario, por eso es interesante recordarlas constantemente. A nivel sentimental, Libra, si te atormenta algo respecto a la persona que está contigo, pregúntale hoy mismo, no te lo guardes dentro. Sal de dudas porque siempre será mejor que vivir en la incertidumbre.

Escorpio

Todo te funcionará bien hoy, Escorpio, si pones de tu parte por relacionarte más y mejor con las personas que te rodean a diario en tu entorno laboral. Confía más en tus compañeros y deja de pensar que tú lo haces mejor todo. Quizá sea así, pero en algún momento necesitarás del apoyo de los demás y no te conviene tenerles a la defensiva. Te conviene mucho más mantener el buen rollo con tus colegas. También tendrías que recuperar una relación más frecuente con las amigas y amigos. Siempre te ha gustado quedar a la salida del trabajo para tomar algo y echar unas risas, Escorpio. Es tu antídoto diario contra el mal humor y la ansiedad. Recupera hoy esta costumbre que tienes olvidada. Además uno de ellos quiere proponerte algo muy interesante, pero está esperando coincidir. ¡Llámales ya!

Sagitario

Quizá porque estás pasando por un momento complicado personalmente, Sagitario, hoy puede que no estés del mismo talante amigable que manifiestas a diario con tus compañeros de trabajo. No pierdas la buena relación que tienes con ellos porque es algo que vale mucho la pena. Es probable que recientemente hayas tenido un encontronazo con un amigo o alguien de la familia. No era una situación especialmente preocupante hasta que alguna tercera persona ha decidido intervenir y ha acrecentado el problema. Sólo podrás arreglarlo con mucha calma y serenidad. Hoy proponte no perder los estribos ni decir cosas de las que podrías arrepentirte. Ten paciencia a diario y todo se arreglará, Sagitario. Que esto no te distraiga de prestar atención a la persona que está a tu lado. Si alguien puede ayudarte a tener mejor ánimo es precisamente tu amor.

Capricornio

Si te ha pasado por la cabeza lanzarte a un nuevo camino profesional porque crees que has tenido un aviso o una señal, Capricornio, haz caso de esta intuición y empieza a pensar a diario en ello. Trázate un plan para poder llevar a cabo este objetivo y mientras no dejes de poner los cinco sentidos en lo que estás haciendo actualmente. Procura que cuando llegue el momento puedas salir por la puerta grande. En el amor, hoy pueden asaltarte los temores sobre una persona a la que estás conociendo. Tus miedos tienen mucho que ver con una mala experiencia que tuviste no hace mucho, Capricornio. Has de superar esta situación que te está obstaculizando a diario que seas feliz con alguien que nada tiene que ver con lo que has vivido. No hagas pagar a justos por pecadores.

Acuario

Si ves que ciertas cosas de tu trabajo no funcionan a diario como deberían, Acuario, o te molesta la actitud de alguien de este entorno, no te lo calles. ¡Exprésate! Explica hoy tus ideas a tus superiores y habla con quien tengas una relación tirante. Toma la iniciativa y pone solución hoy mismo o sólo conseguirás prolongar tu malestar. Y no te tomes todo tan a pecho a diario porque la vida es más fácil si la vemos bajo el prisma del buen humor, incluso con un poco de ironía. Te iría bien hoy lanzarte al ruedo y hacer algo que estás deseando desde hace tiempo pero que no te has atrevido a llevar a cabo, Acuario. Date permiso para ello. Y si se trata de tirar los trastos a alguien que te interesa, no te prives, tendrás éxito.

Piscis

Deja hoy de preocuparte excesivamente por tu economía, Piscis. Si te está costando ya ahora pasar el mes quizá es porque has gastado más de lo previsto en vacaciones. Pero no te preocupes porque te llegará una cierta cantidad de dinero que resolverá tus problemas de diario. Sin embargo, si no te llega hoy mismo, no te desesperes, ten un poco de paciencia. A nivel sentimental, Piscis, estás en un momento perfecto para el amor. Si eres un corazón libre hoy puedes cruzarte con alguien con quien congeniarás mucho. Podría ser que te lo presente una amiga. Ya sabes, si alguien te propone quedar para tomar algo, acepta sin dudarlo. Y si estás en una relación de pareja, recuerda que el amor no se compra con regalos y menos si son caros. Cariño, ternura y pasión es todo lo que necesitas a diario.