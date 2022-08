No dejes que te afecten las noticias sobre tu ex, Aries, apóyate en tus amigos. Visualiza a diario ese viajecito con el que sueñas, Tauro, se hará realidad. Acepta estos cambios que experimentas, Géminis, siempre acaban siendo positivos. Te está afectando una crisis pasajera en el aspecto sentimental, Cáncer, pasará pronto. Aunque tu gente no comparta tus decisiones, Leo, si crees que son acertadas sigue adelante. Si estás deseando volar del nido, Virgo, hazlo de forma que todos vean que es la mejor decisión. Echa la vista atrás sólo para no caer en los mismos errores, Libra, para nada más. No tengas prisa por encontrar el amor, Escorpio, espera a sentirte bien contigo misma. No te obsesiones con conseguir objetivos lejanos, Sagitario, ponte metas a más corto plazo. Antes de dar tu confianza a alguien, Capricornio, asegúrate de que es una persona sincera. Ten cuidado de que las prisas no te hagan cometer errores, Acuario. Mirar fotos del pasado y controlar que hace tu ex, Piscis, no te resultará nada positivo.

Aries

Estás hoy en un momento muy positivo, Aries, superando poco a poco una situación negativa que había incordiado a diario y te había hecho bajar de ánimo y de energía. Es la ocasión de tomar decisiones importantes en el terreno profesional. Hoy a la salida del trabajo, aprovecha para celebrar esta nueva realidad. Tus amigos pueden ser una excelente compañía esta noche. Invítales a compartir contigo un pica pica en tu hogar o sal con ellos a divertirte. Si ese estado de ánimo que venías arrastrando a diario estaba causado por un desengaño amoroso, hoy cierta noticia sobre algo que está haciendo tu ex puede hacerte retroceder un poco. No pongas en riesgo el progreso que has conseguido, valiente Aries. Tienes un maravilloso camino por delante, no lo desperdicies por algo que no vale la pena.

Tauro

Si te levantas hoy con proyectos en mente que quieres llevar a cabo, Tauro, profundiza en esta idea pero sé consciente de que si quieres conseguir tus propósitos tendrás que hacer un esfuerzo extra a diario. Piensa en ello en este fin de semana que se avecina. Estás positiva y esto es genial. Es buen momento para empezar a ver las posibilidades reales de realizar este viajecito que llevas tiempo deseando. Visualízalo a diario y cuida todos los detalles. En el ámbito sentimental, si hoy alguna cosa que pensabas compartir con tu pareja no te sale como esperabas, no te desanimes, Tauro. Recuerda que la vida en sí es una constante aventura en la que nada es seguro ni para siempre. Pero a veces la realidad puede ser fabulosa y un pequeño bache no ha de hacerte desistir de tus sueños.

Géminis

Si te sientes preocupada porque últimamente tienes a diario deseos de cambios en todos los ámbitos de tu vida, Géminis, y te notas algo extraña con esta nueva forma de ver las cosas, piensa que esta transformación forma parte de la propia vida. Además, le pasa a todo el mundo. Estamos en constante evolución y aunque vivamos largas etapas de una forma determinada, ese cambio no se detiene y llega un día en que los pensamientos y los deseos son otros. Acepta estos cambios porque siempre son positivos. Es probable que tu chico se muestre sorprendido con esta nueva forma de pensar o incluso de vivir que estás manifestando a diario, cambiante Escorpio, puede que se sienta inseguro. Si tu amor por él sigue intacto, tranquilízale, pero si también has cambiado en tu forma de apreciar esta relación de pareja, sé sincera y díselo.

Cáncer

Tu sensibilidad, Cáncer, te juega muchas veces malas pasadas, porque puedes ponerte nostálgica por temas que ya no puedes resolver. Hoy te vendrán a la mente experiencias de tu infancia y las has de vivir con alegría, positivamente, recordando las cosas realmente valiosas de la vida. Por suerte no has perdido la capacidad de soñar, pero algo te está fallando. Tal vez es la forma de apreciar las cosas sencillas que suelen ser las más importantes. Basta con que seas consciente de ello y, sobre todo, no te dejes arrastrar a diario por la negatividad, pensando que las has perdido para siempre, porque no es así. En el amor, Cáncer, quizá estás pasando por una crisis momentánea y te sientes poco valorada por quien está a tu lado. Díselo, tal vez no es consciente de ello.

Leo

Hoy puedes sentirte presionada por tu entorno más próximo, Leo. Quizá has manifestado en el círculo familiar tus deseos de cambiar de empleo, de emprender un viaje o de dejar a tu pareja. Es probable que no compartan tu parecer y que te calienten la cabeza a diario con consejos o con directrices de lo que has de hacer. No discutas con ellos pero convéncete de que eres suficientemente madura como para decidir tú sola sobre tu destino. Has de librarte de esa inseguridad, tan impropia de ti, que te hace dejar pasar las oportunidades por temor a equivocarte, Leo. Empieza a experimentar más a diario. En el amor, hoy es el momento de hablar con tu pareja largo y tendido, en especial si alguna situación os ha distanciado. Pon solución al problema y empieza el fin de semana con las cosas claras.

Virgo

Estás en una etapa, Virgo, en la que te sientes segura de lo que haces y quieres avanzar a diario. Es probable que te estés planteando volar del nido, instalarte por tu cuenta o irte a vivir con el novio. Tienes deseos de independencia y esto siempre es positivo. Busca la forma de hacerlo de una manera rápida y fácil para todos. Puedes conseguir que tus padres no crean que les abandonas o que se sientan fatal porque no van a tenerte en casa a diario. Tienes recursos suficientes para conseguir que se sientan felices por tu decisión y tu madurez. Si sabes decidir con acierto tendrás una vida próspera, Virgo. Empieza a poner todo de tu parte para conseguirlo. Hoy una persona que lleva tiempo pendiente de ti te hará un comentario halagador. Aprovecha esta oportunidad para conocerle mejor.

Libra

Hoy, Libra, una persona estará interesada en contactar contigo para proponerte algo que tu esperabas a diario desde hace tiempo. Puede ser una gran oportunidad para ti. Responde aunque no reconozcas el número que te está llamando. Tienes ganas de progresar y has de aprovechar las opciones que te llegan. Últimamente te estás dejando dominar por recuerdos del pasado que te causan frustración. En lugar de dejarte absorber por la nostalgia, toma decisiones y muévete a diario en busca de cosas que te den buenos resultados hoy mismo. Echar la vista atrás para no caer en los mismos errores está bien, pero sólo por un momento. Céntrate en las opciones del presente, Libra. En el terreno sentimental, no descargues el malhumor en tu pareja. Él no tiene la culpa de que ciertas cosas no te salgan como desearías.

Escorpio

Si estás deseando tener tiempo para hacer una reflexión profunda sobre tu vida y sobre ti misma, Escorpio, aprovecha para empezar a hacerlo desde hoy mismo. Te espera por delante un fin de semana en el que tendrás tiempo para todo y también para revisar lo que has hecho a diario hasta este momento. No se trata de desenterrar fantasmas, sino de aprender de los errores y apreciar los aciertos que has tenido. Si lo haces bien te encontrarás con energías renovadas y un ánimo excelente para seguir luchando a diario. Si hoy alguien de tu pasado intenta contactar, busca una excusa, Escorpio. No es esto precisamente lo que necesitas ahora. Ya le verás dentro de un tiempo. En el terreno sentimental, si en estos momentos estás libre, no tengas prisa. Espera a sentirte bien contigo misma.

Sagitario

Hoy, Sagitario, descubrirás a través de una persona de tu círculo más cercano que hay una fórmula mejor para realizar ese trabajo que tanto te agobia a diario. La experiencia ajena en este caso te va a resultar muy válida. Tal vez no te hayas levantado del mejor humor y puede ser debido a que cierto objetivo que te habías planteado está todavía muy lejano. Aleja de tu mente esta obsesión por conseguir algo que todavía no está a tu alcance, Sagitario. Plantéate metas más asequibles y a más corto plazo, ponte un objetivo a diario. Pronto te darás cuenta de que avanzas mucho de este modo. En el amor, si has tenido una pelea reciente con tu pareja, es el momento de solucionarlo. Hoy tu chico estará muy receptivo y también se mostrará muy apasionado.

Capricornio

No te muerdas hoy la lengua si tienes algo que decir, Capricornio. Ha llegado la hora de hablar claro con una persona que te ha mentido. Puede que a diario te haya frenado pensar que vas a provocar un conflicto o que la amistad entre vosotros se acabará. Lo importante es que aclares este tema y lo que sientes en consecuencia. Hazlo hoy mismo porque te quitarás un peso de encima. Alguien de tu entorno cercano puede verse involucrado en un tema delicado que le tiene sobre ascuas y no sabe qué decidir. Utiliza tu imaginación y échale una mano, Capricornio. En el ámbito sentimental, si estás conociendo a alguien en estos momentos, asegúrate de que lo que te cuenta sobre su vida y su situación es cierto. Si tienes pareja, aunque la relación parece marchar sobre ruedas os falla la comunicación.

Acuario

La sobrecarga que llevas sobre tus espaldas en el trabajo, Acuario, hace que te muestres bastante irascible a diario, cuando las cosas no salen como tú deseas. Esto no es nada positivo para ti, en especial en el ámbito laboral. Has de aprender a manejar tus niveles de ira y mantener la serenidad en las situaciones que no puedes dominar. Tu forma de trabajar es muy apreciada por tus superiores pero a veces, bajo presión, las prisas por terminar te pueden hacer cometer errores. Mantén la calma y a diario prioriza la calidad de tu trabajo, busca la excelencia incluso. Saldrás ganando en muchos aspectos. Si hoy tu pareja te saca de quicio con su actitud o algún comentario inoportuno, Acuario, recuerda que el amor que os une es más importante que cualquier diferencia que pueda surgir.

Piscis

A punto de empezar el fin de semana y te entra la vena nostálgica, Piscis, en especial si en estos momentos estás sentimentalmente sola. Estás sintiéndote frustrada a diario porque crees que no sabes como has de actuar cuando tienes a alguien a tu lado. Lo mejor que puedes hacer hoy es ser tú misma. Tienes cualidades para conquistar a quien te dé la gana y mantener una relación feliz. Pero deberías también olvidarte de malas experiencias anteriores. No te fustigues a diario reviviendo amores que ya no existen. Si hoy te tienta el deseo de mirar las fotos de tu ex, de entrar en las redes a ver qué está haciendo o cualquier cosa similar, sólo conseguirás sentir un pesar inútil , Piscis. Sal y distráete en compañía de gente divertida. No caigas en lo que pudo haber sido y no fue.