Comprobarás hoy, Aries, que si piensas en positivo todo sale mejor. No te desanimes por algo que no alcanzas, Tauro, sólo has de superar los obstáculos. Sigue por este camino que has iniciado, Géminis, olvídate ya del pasado y céntrate en el presente. Aléjate de cualquiera que se entrometa en tu intimidad, Cáncer, pasa de sus comentarios. Buen momento para renovarte, Leo, busca un “outfit” que resalte tu atractivo. Una buena disposición anímica, Virgo, te ayudará a salir airosa de todos los problemas. Lucha por tus sueños, Libra, esfuérzate y no esperes que todo te salga a la primera. Hoy captarás la atención de todo el mundo, Escorpio, aprovecha este momento. Pon un poco de emoción a tu relación sentimental, Sagitario, sorprende a tu chico. Si quieres proponer algo a tu pareja, Capricornio, no dejes pasar el día de hoy sin hacerlo. Utiliza tu talento, Acuario, aunque ahora sea sólo un pasatiempo puede convertirse en tu medio de vida. No te cierres a la posibilidad de amar, Piscis, tu media naranja anda cerca.

Aries

Hoy parece que te has levantado de mejor humor que en días pasados sin ninguna causa que lo justifique, Aries. Ahora podrás darte cuenta de lo mucho que influye a diario el pensamiento en los resultados de las cosas. Con pensamientos más positivos todo sale mejor. Es probable que alguien te proponga participar en un negocio. Se trata de un buen asunto pero antes de liarte la manta a la cabeza, pide toda la información por escrito y lee bien hasta la última línea, sé un poco desconfiada, Aries. En el terreno sentimental, este cambio de actitud hará que hoy vivas un excelente momento con tu pareja. Si existía un poco de frialdad hoy vais a recuperar la pasión de los primeros tiempos. Presta más atención a diario a vuestra intimidad, a los juegos que propicia, y poténcialos.

Tauro

Si te habías creado muchas expectativas respecto a un tema laboral que te ilusiona, Tauro, hoy es probable que te veas obligada a poner los pies en el suelo. Soñar a diario es bueno, pero sin perder de vista la realidad. De todas formas, lo que te ocurre es sólo un obstáculo a superar, no es el fin del mundo. No te deprimas y reacciona. Siempre puedes buscar otras opciones o mejorar ese proyecto que ahora parece no tener Tauro. También tu vida sentimental parece haber entrado en un callejón sin salida y esto te crea hoy bastante ansiedad. Ese chico en quien habías depositado tus ilusiones, decepcionada Tauro, no parece estar muy interesado. Te gustaría verle o hablar con él a diario pero no parece estar por la labor. Es probable que sólo esté necesitando un poco más de tiempo.

Géminis

Aprende a valorar y agradecer hoy las cosas buenas que te rodean, Géminis. Últimamente estás quejándote a diario por todo y esto sólo genera negatividad y malas energías que podrían acabar afectándote. Estás ahora en un momento de estabilidad en el trabajo y aunque tengas muchas obligaciones que atender, aprecia el lado bueno. Si cambias de actitud te llegarán muchos incentivos en este aspecto. Hoy pueden proponerte participar en un negocio y si lo aceptas no te arrepentirás, Géminis. Has empezado ya a pasar a diario de los fantasmas del pasado y has de seguir por este camino, mejorando cada día un poco más. En el ámbito sentimental, si te sientes atraída por una persona, hoy puede darte una sorpresa, quizá una cita que no esperabas o un momento muy romántico que se generará casi por azar.

Cáncer

Te está costando relacionarte a diario con una persona de tu entorno laboral que de un modo encubierto tiene poder sobre ti, Cáncer. Aunque hoy estés tentada de ponerle en su sitio, ahora no te conviene montar un pollo o darle un desaire. Ten paciencia y evita las discusiones porque podrían resultar difíciles de controlar. En tu entorno personal tienes a alguien o quizá a varias personas que no están muy de acuerdo con tu elección sentimental. Pasa hoy de sus comentarios, desconcertada Cáncer. Si te equivocas, que sea por una decisión suya, no de otros o te pesará toda la vida. Es mejor que pongas a diario un poco de distancia con esta gente, que no sólo critican a tu chico sino que también te ponen a ti como hoja de perejil. Con amigos así no necesitas enemigos.

Leo

Te conviene un cambio como el aire que respiras, Leo. Tanto por fuera como por dentro. Hoy decídete a adoptar una actitud más positiva. Últimamente todo lo ves complicado y has de esforzarte a diario para cambiar esta percepción. También te ayudará renovar tu imagen. Sal esta tarde de compras y busca un par de prendas que te ayuden a actualizarte. Arréglate a diario como cuando quieres atraer a alguien, busca un “oufit” que te favorezca al máximo. Verte bien por fuera te ayudará a mejorar tu ánimo, sin duda. Aprovecha el día y reúnete con los amigos. Serán momentos de diversión y relax. Aunque tengas pareja, necesitas también este espacio propio, Leo. Si él te quiere de verdad será el primero en aconsejarte que lo hagas. De cualquier forma, si no fuera así, no te quedes con las ganas sólo por complacerle.

Virgo

Estás ahora en un buen momento para solventar cualquier tipo de problema que te pueda aquejar, Virgo. Tu buena disposición anímica te ayuda a diario a mantenerte serena frente a las dificultades. Lo sabes porque lo has experimentado ya en algunas ocasiones en el pasado reciente y hoy deberías recordarlo. Tienes esta capacidad que para sí quisieran muchos que se ahogan en un vaso de agua. No dejes de tener a diario esta perspectiva de los problemas porque es la clave de tu éxito en la vida. En el amor, Virgo, si hay un tema del pasado referente a una infidelidad que perdonaste pero que no logras apartar de tu mente, hoy acéptalo con calma y no te amargues más. Es pasado y ahora las cosas han cambiado mucho en tu vida. Además, no es una obligación perdonar si todavía no estás preparada.

Libra

Cuando algo en lo que estás poniendo empeño se te resista, Libra, en primer lugar esfuérzate un poco más, pero si aún así no acabas de sacar nada en claro, plantéate que quizá no estás siguiendo el camino correcto. Tal vez tengas que modificar los recursos que empleas a diario o cambiar ciertos aspectos de tu objetivo. Hoy proponte hacer lo que sea necesario y podrás sortear todas las dificultades. No esperes que todo te salga a la primera. Si actúas con positividad, podrás alcanzar mucho más de lo que te imaginas, Libra. No renuncies a tus sueños y tus deseos de diario, lucha por ellos. En el ámbito sentimental, si en estos momentos tienes el corazón libre, proponte hoy conocer gente nueva. No pongas tantas barreras o dejarás pasar oportunidades importantes de encontrar el amor.

Escorpio

Los astros hoy te harán brillar, Escorpio, y te sentirás el centro de atención en todas partes. Posiblemente experimentes esta sensación de triunfo ya desde primera hora de la mañana. Esto te animará a acicalarte más de lo que lo haces a diario y llegarás a todas partes pisando fuerte. Esta actitud, que no deberías dejar ya en ningún momento, es como un pasaporte al éxito, tanto social como profesional y, por supuesto, amoroso. Si demuestras seguridad en ti misma, quienes te rodean lo apreciarán así a diario, Escorpio, y de igual forma que si te vienes abajo te percibirán como una persona débil. Se te presenta hoy un día genial. Captarás la atención y las miradas de todo el mundo. Si entre estas personas hay alguien que te interesa particularmente, es el momento de establecer un contacto más cercano.

Sagitario

Organiza hoy tu tiempo y deja espacio para todo, Sagitario. Es una cuestión de orden y prioridades. Más adelante te alegrarás de haber tomado esta decisión. No te dejes arrastrar a diario por lo que otros opinen sobre lo que te conviene, al menos plantéate tus dudas, porque si no lo haces podrías estar siguiendo a algo que no tiene nada que ver con la realidad y de lo que sólo te darías cuenta más adelante, cuando ya no tenga solución. Te conviene sobre todo en el aspecto laboral, porque podrías optar a algo muy importante que te permitiría ganar mucho prestigio, Sagitario. El amor ahora está estable. Si estás en una relación de largo recorrido, te conviene poner a diario un poco de emoción al asunto, romper la rutina. Prepara hoy una salida sorpresa para el próximo fin de semana.

Capricornio

Día de grandes oportunidades, en especial en el ámbito laboral y en el sentimental, Capricornio. Hoy puede llegarte una propuesta de trabajo que estabas esperando a diario. Presta mucha atención a lo que se cuece a tu alrededor porque quizá esta opción laboral no te llegue de un modo evidente, es probable que tengas que descubrirlo. Alguien a quien tienes mucho afecto te dirá algo que tendrá una gran importancia para tu avance y que además te transmitirá mucha tranquilidad a diario. En el amor, verás con claridad qué decisión has de tomar, Capricornio. Te sentirás segura de lo que hagas. Si tienes algo que proponer a la persona que está contigo, hoy es el momento adecuado. Una cena íntima o un paseo romántico serán el prólogo ideal para una experiencia de las que dejan huella.

Acuario

Llevas ya algún tiempo pasándolas canutas a diario en el trabajo, Acuario, en parte porque te está fallando el sentido de la organización y también porque no te acaba de gustar lo que estás haciendo. Tu actual ocupación no te permite desarrollar tu vena artística y esto te hace sentir frustrada. Empieza hoy mismo a utilizar tu talento simplemente como un hobby, pero tómatelo en serio. Más adelante puede convertirse en tu medio de vida, emprendedora Acuario. Esta situación te hace sentir débil, pero si pones a diario en tu vida un toque de pasión este cansancio desaparecerá. En el terreno sentimental puede que las cosas hoy no te sean muy favorables, en especial si tienes pareja. Si tu chico está de mal humor, no se lo tengas en cuenta, todo el mundo puede tener un mal día.

Piscis

Hoy alguien de tu entorno laboral en quien apenas has reparado, Piscis, te dirá algo que te será de gran utilidad. Hazle caso porque sabe de lo que habla y además tenle en consideración a diario porque tiene muchos conocimientos aunque no alardea de ello. Si a lo largo de la jornada una persona de tu entorno más cercano te pide ayuda, no te hagas la remolona y procura echarle una mano. Podrías necesitarle tú antes de lo que te imaginas. En el tema sentimental, estás cansada de romances que no han llegado a ninguna parte y tienes pocas ganas de probar de nuevo, romántica Piscis. Aunque te parezca que conocer gente nueva o dar una oportunidad a quien te la está pidiendo a diario es tiempo perdido, no es así en absoluto. El amor está más cerca de ti de lo que crees.

Fuente: lecturas.com