Acepta la propuesta de ese chico que te ronda, Aries, te lo pasarás genial. Tienes oportunidad de ser feliz con alguien que está entrando en tu vida, Tauro, no la pases por alto. Muy buen día para los negocios, Géminis, también para vender lo que no uses. Si andas buscando piso, Cáncer, ahora podrás encontrar exactamente lo que deseas. Cuando coincidas con ese chico que te gusta, Leo, demuéstrale las buenas “vibras” que despierta en ti. Revisa las cuentas, Virgo, hoy corres el riesgo de que te cobren de más. Procura dar su espacio al trabajo y al amor, Libra, a partes iguales. Ante ti se abre un camino nuevo, Escorpio, atrévete a recorrerlo y disfruta con la experiencia. Revivir situaciones positivas del pasado, Sagitario, te ayudará a entender mejor el presente. Aunque estés deseando pillar ya el “finde”, Capricornio, hoy no regatees esfuerzos. Tus asuntos marchan bien, Acuario, no te quejes por cosas sin importancia. Este próximo fin de semana, Piscis, puede ser uno de los mejores de la temporada.

Aries

El trabajo hoy se te puede poner cuesta arriba, Aries, no tanto por lo que has de hacer como por tu estado de ánimo que no es precisamente para tirar cohetes. No parece que estés en tu mejor momento, quizá porque a diario te está influyendo un tema amoroso no resuelto. Has de superar esta historia, pero posiblemente te siga afectando porque estás todavía en contacto con tu ex. Te iría mucho mejor si dejaras de verle, pero si ciertos asuntos requieren esos encuentros, Aries, búscate una persona que te sustituya hasta que la herida cicatrice. Es probable que hoy pienses que esto no va a pasar nunca, pero poco a poco recuperarás todo tu aplomo y las ganas de vivir la vida a diario. No obstante, no fuerces esta situación, deja que el tiempo actúe y todo vuelva a la normalidad.

Tauro

Hoy te espera una decisión importante, Tauro, en medio de unos cuantos problemas secundarios, como ayudar a un familiar, reclamar una factura excesiva que te quieren cobrar sí o sí a diario, o acompañar a una amiga al médico. Es probable que te haya llegado una propuesta seria para un nuevo trabajo. Considera las ventajas, pero no pienses sólo en el dinero. Si supera a lo que ya tienes, la vida te está diciendo que es el momento de iniciar un nuevo camino. En el terreno sentimental, Tauro, tendrías que ser más comprensiva con la persona que tienes al lado. Le estás reprochando el poco tiempo que te dedica y esto a veces provoca algunos roces. Trata de entender que tu chico está intentando también progresar y tú deberías ser la primera en alentar a diario sus proyectos.

Géminis

Empieza desde hoy mismo, Géminis, a hacer ciertos cambios en tu vida. No es necesario que de la noche a la mañana lo varíes todo drásticamente. Te irá mejor ir haciendo pequeñas cosas a diario. Es importante porque te harán variar esa visión negativa que te afecta desde hace un tiempo y que no te ayuda en nada, más bien al contrario. Esto te provoca que estés a la que salta, que la impaciencia te consuma y que todo el mundo crea que tienes mal genio. Ten cuidado en este sentido, especialmente en el terreno amoroso porque tu pareja puede estar cansándose de que te muestres tan irascible y de tu malhumor diario. Y si eres de las Géminis que tiene el corazón libre, estás asustando a quienes se acercan a ti con buenas intenciones. Procura hoy superar esta irritabilidad.

Cáncer

Si eres de las Cáncer que está buscando trabajo y tus gestiones a diario fracasan, probablemente estás mirando en el lugar equivocado. Hoy proponte aparcar el tema durante unas semanas, date un respiro y retómalo en septiembre, tendrás más éxito. Y si eres de las trabaja en un lugar que te parece aceptable, hoy tendrás la oportunidad de brillar y de mejorar tu situación dentro de esta empresa. Las cosas te funcionan mucho mejor que tiempo atrás y deberías comentarlo con tu familia y los amigos a los que antes solías contar tus problemas, Cáncer. Si alguna de estas personas necesita hoy ayuda o consejo, échale un cable. Si estás en una relación de pareja, quizá sientas que vuestras respectivas ocupaciones de diario os están alejando. Es verdad que no podéis veros tanto, pero el amor está intacto.

Leo

Aunque en el trabajo hoy reine la calma, Leo, procura poner los cinco sentidos en lo que estás haciendo. No busques sólo lo mejor, aspira a la excelencia a diario. Es el camino para que las cosas avancen y logres el prestigio profesional con el que sueñas. Hoy una persona te contará confidencialmente un problema por el que está pasando. Ayúdala en todo lo que puedas, Leo, y además no se te ocurra contárselo a nadie. Es importante que preserves su intimidad. Tendrás a una persona agradecida para siempre. Es probable que alguien en quien tienes cierto interés te proponga hoy comer o cenar juntos. Harás bien en aceptar y conocerle mejor, Leo, tal vez tienes mucho por descubrir de su personalidad. Es alguien que a diario puede ofrecerte lo que tú deseas, aunque a simple vista no lo parezca.

Virgo

Te costará concentrarte hoy en el trabajo, Virgo, a causa de tu preocupación por el tema económico. Si tus recursos escasean y crees que sufrirás a diario por esta causa justo ahora, en puertas de las vacaciones, evita darle más vueltas en tu horario laboral. Aparca el tema porque no lograrás hacer bien tu trabajo ni encontrar la salida a tu problema. Despejarás tu mente caminando sin rumbo fijo al atardecer. Esto estimulará tu creatividad y se te ocurrirá la forma de conseguir el dinero que te hace falta. En lugar de desesperarte, Virgo, pide consejo. Quizá no haya nadie en condiciones de hacerte un préstamo pero alguien puede ayudarte a dar con la fórmula. Y no dejes que este asunto afecte también a diario a tu vida sentimental. Separa los conceptos o se irán todos al traste.

Libra

Aunque todo te funcione bien en general, Libra, si estás pasando por una situación que te preocupa a diario, escucha hoy lo que tiene que decirte alguien de tu entorno familiar. Te dará la clave para superar este pequeño bache que es, sobre todo, anímico. En el ámbito laboral te llegarán responsabilidades que indican lo valorada que estás por tus superiores, que te encargan a diario todos los temas delicados. Esfuérzate porque esto significa mejoras de todo tipo. En el terreno económico, las cosas funcionan pero deberías empezar a ahorrar un poco por si más adelante llega una época de vacas flacas. Para levantar el ánimo, piensa que tu situación sentimental ahora es envidiable, Libra, y si estás en una relación de largo recorrido, hoy es un momento adecuado para pensar en aumentar la familia si esto es lo que estáis deseando.

Escorpio

Tienes a diario la cabecita en las nubes, Escorpio, y ya va siendo hora de que bajes y pises firme en el suelo. Hoy necesitas concentrarte y dejar de pensar en ciertas cosas que no son tan importantes ahora como el trabajo que tienes entre manos a diario, porque si consigues buenos resultados te hará brillar profesionalmente y esto te interesa mucho. Dejar volar la imaginación es muy conveniente, pero no a todas horas ni a diario. Hoy alguien muy cercano requerirá tu ayuda. No te costará demasiado, se trata de algo sencillo, no dejes a esta persona en la estacada sólo porque te dé un poco de pereza hacer lo que te pide, Escorpio. A nivel sentimental, si estás saliendo a diario con alguien puede que hoy te pida avanzar en la relación o establecer un compromiso serio.

Sagitario

No pierdas de vista que estás en una buena etapa de tu vida, Sagitario, y que tus cosas funcionan, aunque quizá no todo lo deprisa que a ti te gustaría. Por eso si hoy te asalta la melancolía y los pensamientos sobre lo que pudo haber sido y no fue, aléjalos de inmediato. No te dejes dominar por tus emociones a diario y menos cuando éstas son negativas. Si esta nostalgia se apodera de ti te costará un poco sacártela de encima. Adopta a diario una actitud más positiva, luchadora Sagitario, en especial si has de tomar alguna decisión, y confía en tu sexto sentido que lo tienes súper agudizado ahora. Si en estos momentos estás sentimentalmente sola, no caigas en la trampa de dar otra oportunidad a un amor del pasado. Más vale estar sola que mal acompañada.

Capricornio

Si hoy sientes la necesidad de meditar, de viajar hacia tu interior para plantearte cuestiones trascendentales, Capricornio, no te prives de ello. Busca tiempo y el espacio adecuado para hacerlo. Quizá determinada circunstancia ha actuado a diario como detonante de estos deseos de reflexionar que llevabas latentes desde hace tiempo. No es cualquier cosa, se trata de algo muy importante porque si lo haces bien llegarás a conclusiones muy acertadas para mejorar tu vida en todos los ámbitos y esto te hará sentir muy bien a diario. Es probable que estés colgada por alguien que crees un amor imposible, Capricornio, y que esto haya desencadenado esta situación. No te cierres en banda y considera que más que amores imposibles lo que existe son personas incompatibles y que aunque consiguieras iniciar un romance, posiblemente no tendría un final feliz.

Acuario

Te falta a diario un poquitín de paciencia, Acuario, y esto hace que a veces en el entorno laboral piensen que pecas de soberbia. Esta actitud te podría crear enemigos. En realidad tienes las ideas muy claras y quieres que los demás las acepten sin rechistar porque piensas realmente que irá bien para todos. Hoy puedes tener a alguien de tu equipo rebotado o rebotada por tu actitud. Utiliza tu don de gentes, Acuario. No te cuesta nada exponer las cosas de otra manera. Y también deberías escuchar a diario las opiniones de los demás porque a veces llevan razón. Muéstrate un poco más “colegui”. A nivel sentimental, hoy te encontrarás con alguien que se te hace pesado por su insistencia. No le eches con cajas destempladas porque si decide alejarse le vas a echar de menos.

Piscis

Hoy, Piscis, podrás darte cuenta de que la vida no es otra cosa más que una gran aventura y que hasta las cosas más sencillas tienen su encanto. Este descubrimiento te hará sentir muy bien y valorarás aspectos de diario que no habías tenido en consideración. Si piensas volar del nido, hoy es un buen día para plantearlo en casa. Hazlo con todo tu amor y dejando bien claro que no te van a perder, que te verán con frecuencia o incluso a diario. Son momentos difíciles para los padres, no se lo pongas más cuesta arriba, comprensiva Piscis. Entiende sus sentimientos y ten paciencia a diario con ellos. En el terreno amoroso, también ahora es el momento de exponer a tu chico tus deseos de avanzar. Si él todavía no está preparado, sé paciente, es suficientemente honesto como para reconocerlo.