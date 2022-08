Libérate de prejuicios, Aries, están impidiendo que avances rápidamente como debieras. El amor no puede medirse, Tauro, sólo valora si te sientes querida y feliz junto a tu chico. Busca un deporte que te entusiasme, Géminis, si lo practicas en grupo será mucho mejor. Estás en un momento súper positivo, Cáncer, sácale el máximo provecho. Tienes mucha vista para los negocios, Leo, deberías sacarle más provecho a este talento. Inicias un proceso de transformación, Virgo, hoy te sentirás enamorada como el primer día. Si descubres que tu chico te ha ocultado algo, Libra, déjale bien claro que no ha de repetirse. Necesitas descanso, Escorpio, recuperar energía es para ti ahora algo primordial. Tendrás un día genial, Sagitario, podrás resolver problemas que te preocupaban. Procura no herir a nadie con tus palabras, Capricornio, te costaría arreglarlo. Es momento de sincerarte, Acuario, con tus amigos, con tu pareja y con todo el mundo. Presta atención a lo que alguien quiere decirte, Piscis, no pierdas esta gran oportunidad.

Aries

Hoy, Aries es necesario que comprendas que ciertas formas de pensar o enseñanzas que recibiste, es lo que te hace ahora tener esos prejuicios que a diario te perjudican. No juzgues a las personas por su apariencia ni por la primera impresión que te puedan causar, Espera a conocerles un poco mejor antes de colgarles cualquier etiqueta. Por otra parte, también te reprimes a diario en hacer ciertas cosas porque crees que no son correctas, aunque sólo es tu percepción. Tienes que dejar atrás estos convencionalismos y experimentar mucho más en la vida, Aries. Si sigues así vas a perder muchas buenas opciones que te trae la vida y la relación con gente muy válida. En el terreno sentimental, no dejes que se te pase hoy la oportunidad de hacer una locura junto a tu pareja, lo pasarás de fábula.

Tauro

Te llega hoy la oportunidad, Tauro, para que los demás valoren tus dotes para liderar. No te va a resultar difícil, en realidad ni te darás cuenta de que estás ejerciendo como cabeza de equipo. Presta mucha atención a diario no sólo a las tareas que te corresponden sino a la buena marcha general de lo que hacen los demás. También es probable que alguien de cierta importancia requiera tu ayuda para realizar una gestión de relieve, Tauro. Hoy no te pongas nerviosa porque aunque parezca complicado o difícil, está dentro de tus posibilidades, y saldrás airosa de la situación. En el amor, estás demasiado puntillosa intentando medir a diario quien quiere más a quien. Lo que has de valorar es si te sientes querida y si eres feliz al lado de tu pareja.

Géminis

Hoy, Géminis, deberías dedicar parte de tu tiempo a tu cuidado personal, a mejorar tu salud y tu energía a diario para evitar que a la vuelta de vacaciones te sientas de nuevo ansiosa. Empieza a buscar ahora un club deportivo que te guste o busca un grupo de gente para hacer ejercicio más libremente. Has de empezar cuanto antes mejor porque esto ayudará a tu sistema inmunitario y te ayudará a evitar molestos resfriados u otros malestares. Recuerda hoy que lo que elijas tiene que resultar a diario realmente divertido para ti, Géminis. No sirve hacer propósitos de cosas que no te atraen o que te aburren. El deporte en grupo a veces añade un plus de interés y también es muy efectivo practicarlo con tu pareja, si la tienes. Y si tu corazón está libre, puedes encontrar a alguien en este ámbito.

Cáncer

Si hoy te has levantado de muy buen humor, Cáncer, con el ánimo por las nubes, es porque estás presintiendo las ventajas de esta nueva etapa que inicias y que te llevará a descubrir a diario nuevos caminos o a mejorar con nota el que ya elegiste en su momento. Te darás cuenta de que en realidad, y pese a los problemas cotidianos normales, tu vida está en el lado más positivo. Empezarás muy pronto a recoger los frutos de este éxito personal y puede también que profesional. Ábrete a explorar nuevos conocimientos que se te irán presentando ante los ojos, Cáncer. No hay nada que esté de sobra, profundiza en todo lo que te llegue. Esto te aportará grandes beneficios a diario en el futuro. Celebra hoy como se merece este gran momento que estás viviendo.

Leo

Antes de empezar algo nuevo, Leo, intenta terminar las cosas que tienes a medias y que no has podido resolver por falta de tiempo. Acostúmbrate a diario a no dejar nada por terminar, cierra cualquier círculo que empieces. Si hoy estás preocupada por el tema económico, convéncete de que la solución está en tus manos. Tienes mucha vista para los negocios y deberías aprovecharla más. Si hace tiempo estás pensando en una inversión que crees que podría darte resultado, decídete hoy a dar el paso. Deberías aumentar la confianza en ti misma porque te valoras poco, necesitas ganar seguridad para que todo funcione como una seda, Leo. En el amor, si no encuentras a la persona idónea quizá es que buscas a diario en lugares equivocados. Cambia de ambiente, introdúcete en otros círculos sociales inexplorados.

Virgo

Te parecerá hoy, Virgo, como si de repente hubieran apartado el velo que cubría tus ojos y empiezas a ver las cosas con más luz y más color. Estás iniciando ahora un proceso de transformación que te aportará a diario mucha positividad y una alegría inmensa. El ciclo acabará pasando pero adquirirás experiencia y conocimiento para que estos aspectos tan positivos permanezcan para siempre en tu vida. Atrás han quedado ya los momentos de incertidumbre y de descontento. Valora lo que la vida te ofrece a diario y disfruta de lo que tienes a tu alrededor, Virgo. También cambiará positivamente tu visión de tu relación de pareja. Hoy tu chico puede hacerte un comentario que te sorprenderá y prenderá de nuevo la llama de la pasión. Te sentirás tan enamorada de él como el primer día.

Libra

Estarás hoy especialmente inspirada, Libra, para detectar cómo son realmente las personas que te rodean a diario. Te puedes llevar alguna sorpresa y no necesariamente negativa, por supuesto. Detectarás acertadamente de quién te puedes fiar y a quien tienes que poner en reserva. Es también probable que te enteres de un rumor que circula por tu lugar de trabajo. Ahí, aunque te enteres de que alguien está traicionando tu confianza no puedes cerrar puertas y comprometer el buen ambiente laboral de diario. Bastará con que no cuentes tus intimidades a según quien, Libra. También en el amor estás en un momento de descubrimientos. Quizá hoy te enteres de algo que tu pareja que desconocías y que posiblemente no te guste. Es tan importante el hecho como que no te lo dijera. Déjaselo bien claro para que no se repita.

Escorpio

Por fin has aprendido, Escorpio, que no puedes cargar a diario con todas las responsabilidades ni solucionar la vida a todo el mundo, aunque sean personas cercanas a las que quieres mucho. Puedes intentar echar un cable pero a veces te implicas tú más para resolverlos problemas que los propios afectados. Esto es precisamente lo que hoy has de evitar, porque te supone una sobrecarga que te perjudica y que además no te deja tiempo para tus propios asuntos. Hoy necesitas descansar un poco y recuperar energía porque estás entrando en un bajón debido a tanto esfuerzo emocional que has hecho a diario en los últimos tiempos, Escorpio. Cuídate un poco más y procura acostarte temprano, al menos durante la semana. Respeta tus horas de descanso y adopta una alimentación sencilla. Todo irá mucho mejor a partir de ahora.

Sagitario

Te espera hoy un gran día, Sagitario, porque circunstancias inesperadas te llevarán a compartir un buen rato con amigos de siempre y gente nueva, tal vez a causa de una salida improvisada, de estas situaciones que no pasan a diario. Si te proponen una quedada, aprovecha, puede ser muy algo muy bueno para tu vida y tu futuro. Escucharás casualmente una conversación ajena y te llamará la atención un concepto que es justo lo que estabas necesitando en este momento, Sagitario. Te inspirará para resolver un tema que te preocupaba a diario. Hoy también por fin tendrás tiempo para dedicarlo a tu pareja. Un paseo al anochecer y una cena romántica se pueden convertir en una noche de pasión como hace tiempo que no disfrutabais. Aprovecha estos momentos de intimidad si quieres proponerle avanzar un paso en vuestra relación.

Capricornio

Hoy antes de hablar, Capricornio, piensa lo que vas a decir porque tus palabras podrían herir los sentimientos de alguien que tienes muy cerca a diario. Repararlo luego será más complicado. Es un buen día para explorar posibilidades si estás pensando en cambiar de trabajo. Tu búsqueda ahora en este sentido te dará buenos resultados y puedes conseguir un buen puesto que te garantice estabilidad. Quizá a lo largo del día pases por un momento de “tierra trágame” porque es probable que hoy tengas un encuentro casual con alguien a quien causaste daño sentimentalmente, Capricornio. Si fue porque te fuiste de su vida sin dar explicaciones, pídele sinceras disculpas. No es conveniente nunca obrar así, todo el mundo merece una explicación. Si en estos momentos estás empezando a salir con alguien, recuerda que una buena comunicación a diario es esencial.

Acuario

No reprimas más todo esto que quieres decir a quien corresponda y que has estado silenciando, Acuario. Expresar hoy lo que sientes te liberará. De lo contrario empezarás a diario a crearte rencores que cada vez te hundirán más. Borra de tu vida las emociones negativas. Quédate sólo con aquello que te aporta positividad. Podrás hablar hoy a corazón abierto con una persona de tu entorno más cercano, Acuario. Si salen a relucir temas delicados, no temas porque se trata de alguien muy discreto. Será una verdadera cura de sanación para ti porque te quitarás un gran peso de encima. Habla también hoy con tu pareja, con toda sinceridad y con la convicción de que esto os ayudará a tener una mejor relación a diario. Sincérate en todos los ámbitos, hoy todo el mundo te escuchará con atención.

Piscis

Estás dando hoy palos de ciego ante una situación que te tiene preocupada, Piscis. No aciertas a ponerle la solución correcta porque no puedes determinar el origen de todo ello. En parte es porque inconscientemente tienes temor a descubrir ciertas cosas pero no puedes cerrar los ojos a la realidad. Has de darte cuenta a diario de lo que sucede a tu alrededor y si esto implica cortar con alguien, has de hacerlo. Lo que te preocupa hoy está apartando tu atención de algo que te propone una persona de relieve con quien tienes trato aunque no a diario. Presta oídos a lo que está intentando decirte hoy, Piscis, porque podrías estar perdiendo una buena oportunidad. A nivel sentimental, las cosas marchan relativamente bien pero podrían ir mejor si hablarais en la intimidad con más frecuencia.