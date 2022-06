Pudo ser una tragedia pero terminó bien. Una gata se metió en el lavarropas, pasó 46 minutos en el interior del electrodoméstico funcionando y sobrevivió.

Se llama Kitty, tiene dos años y vive con su familia en la ciudad española de Córdoba. "Yo no sé de qué manera la gata pasó por el patio y se metió en la lavadora. Si estaba dentro y no la vi o si se me coló en un descuido", contó Estrella, la dueña de casa.

Es que la mujer, sin saber que Kitty estaba en el tambor, cerró la puerta del aparato, pulsó los botones y comenzó el ciclo de lavado y centrifugado.

Luego de una hora, cuando su hija fue a buscar los trapos y las zapatillas del interior del lavarropas, abrió la puerta y la gata salió corriendo.

La familia llevó a la gata al veterinario, quien la encontró bien, con las constantes vitales en buen estado y sólo con algún problema de dificultad respiratoria. Le administró un antibiótico y la mandó a su casa con las instrucciones de que la tuvieran bajo observación, según informó Cordópolis.

El profesional cree que la lavadora no funcionó correctamente y por eso se salvó Kitty.

Para Estrella, lo que evitó la tragedia es que puso un programa para prendas delicadas, en el que el agua está a 30 ºC y el centrifugado es en frío, lejos de su máxima potencia.