La diva de la televisión Susana Giménez se quejó porque los juegos en el exterior tributan una tasa del 70 por ciento.

En una extensa entrevista en Olga TV con el conductor Migue Granados, Susana contó que, cuando está en Uruguay, dejó de jugar al videojuego móvil Candy crush por la alta carga impositiva que le genera. “Si juego en otro lado que no sea acá, en Uruguay por ejemplo, me cobran en dólares y te suben el 70%. Eso me dio bronca”, expresó la diva de la televisón ante la sorpresa de Granados.

“Serán 8 o 9 dólares para comprar vidas, pero que te pongan el 70%, es cualquier cosa”, se quejó Susana en la entrevista.

“Podés jugar gratis, pero para comprar vidas necesitás gastar”, explicó.

SUSANA DEJO DE PAGAR LAS VIDAS DEL CANDY CRUSH PORQ NO QUERIA PAGAR IMPUESTOS JSJAJSJAJSJSpic.twitter.com/wRz7C1UPFM — feli (@nom0leste) July 6, 2023

Se trata del 8% del impuesto PAÍS, 45% de Ganancias, 25% de Bienes Personales, 21% de IVA y, en algunas jurisdicciones, ingresos brutos, como en CABA, el 2%. O sea que, si el gasto es menor a USD 300, la tasa es de 76%, mientras que si supera ese monto, llega al 101%, detalló el experto en impuestos Sebastián Domínguez.

Las dos percepciones, de Ganancias y Bienes Personales, se pueden recuperar para los empleados en relación de dependencia, mientras que para los autónomos es más complejo. Si una persona no es residente fiscal no le corresponden estas tasas.

“Por supuesto que me pareció una ofensa, si todos hiciéramos esto, no pasaría”, concluyó la reconocida estrella televisiva.