Una influencer argentina decidió trabajar un día como empleada doméstica en Estados Unidos para mostrar la gran diferencia económica entre los sueldos de ambos países y sorprendió a todos sus seguidores. Brenda mostró la casa donde iba a realizar sus tareas, contó que en el país norteamericano ganan 20 dólares por hora y se hizo viral en TikTok.

En su cuenta @brendacaretto, compartió la publicación en la plataforma. “Recibida de tres carreras para estar limpiando baños en Estados Unidos”, dijo antes de mostrar algunas de las actividades que hizo en la casa, como lavar ropa, tender las camas y limpiar espejos. “En la Argentina, uno de los trabajos más precarizados es el de las empleadas domésticas, cobran entre $1200 y $1500 la hora y un salario mínimo de $160000″, sostuvo la tiktoker.

Mientras limpiaba la vivienda, encontró la sala de juegos y se quedó sin palabras al entrar en la habitación. “No puedo creer la playroom, hay gente que vive así... tranqui”, comentó. “Acá se paga 20 dólares la hora, o sea que el sueldo promedio es de 2400 dólares... 2 millones y medio de pesos argentinos”, acotó sorprendida. Acto seguido, reveló cuánto es el costo de vida en Detroit, ciudad donde estaba al momento en que grabó el video.

“Un departamento sale 600 dólares, 100 el servicio de agua y gas, 300 mensuales en supermercado, 300 en alquiler de auto por mes y 200 de seguro médico... 1500 dólares mensuales de gastos fijos”, agregó. “Pensar que las mujeres hacían esto gratis y algunas lo siguen haciendo. No es tan fácil como parece, por eso dicen que no es amor, es trabajo no pago”, acotó.

La publicación llegó a 2,5 millones de reproducciones y 178 mil “me gusta”. “Es mucha plata para acá pero allá 2 millones no es mucho capaz”, comentó un seguidor. “En Estados Unidos es otra vida”, acotó otro tiktoker.